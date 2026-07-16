Risikoanalyse

Klimastreik
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ESRS E1

Der ESRS E1 Klimawandel (kurz E1) ist einer von zehn Themenstandards der Europäischen Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS). Der E1 gehört zur Kategorie „Umwelt“ und ergänzt dort die Standards E2 bis E5. Der Standard bildet eine wichtige Grundlage, um Unternehmen bei der Berichterstattung über Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und Energieeffizienz zu unterstützen. Dieses Top-Thema stellt den Klimastandard, seine Hintergründe und seine erfolgreiche Umsetzung vor.
Elbe Hochwasser 2002 in Meissen
Elbe Hochwasser 2002 in Meissen
Leitfaden für Nachhaltigkeitsmanager:innen

In vier Schritten zur Klimarisikoanalyse

Der Klimawandel stellt die Wirtschaft vor große Herausforderungen. Dabei wird oft übersehen, dass die Anpassung an die Folgen des Klimawandels genauso wichtig ist wie dessen Eindämmung. Eine strukturierte Klimarisikoanalyse hilft, Klimarisiken frühzeitig zu erkennen und gezielte Anpassungsstrategien zu entwickeln. In vier Schritten können Unternehmen ihre Klimaresilienz gezielt aufbauen und stärken.
Digitalisierung Daten
Digitalisierung Daten
Digitalisierung

Künstliche Intelligenz: Risiken beachten, Vorteile erforschen

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt auch beim Arbeitsschutz zunehmend an Bedeutung. Der Einsatz dieser Technologien birgt Lösungspotenziale, gleichzeitig aber auch viele Risiken. Zwei aktuell laufende Projekte der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) untersuchen die möglichen Vorteile der Technologie für das Risikomanagement im Arbeitsschutz.
Reale Abläufe virtuell ergänzt
Reale Abläufe virtuell ergänzt
Technische Sicherheit

Digitale Risikobeurteilungen und Fernwartungen: Wie Maschinen in Zukunft noch sicherer werden

Die technische Sicherheit von Maschinen und Anlagen ist eine der wichtigsten Grundlagen für den betrieblichen Arbeitsschutz. Zwei digitale Trends haben das Potenzial, die Gewährleistung der Maschinensicherheit noch einfacher und effektiver zu gestalten und den Sicherheitsstandard dabei weiter zu erhöhen: die digitalen „Betriebsbegehungen“ oder Risikobeurteilungen sowie das Predictive Maintenance, die digitale Fernwartung.
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