Arbeitssicherheit umfasst alle Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gefahren und zur Verhütung von Arbeitsunfällen sowie Berufskrankheiten. Rechtsgrundlagen sind insbesondere das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), das Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie einschlägige Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften. Für Unternehmen ist Arbeitssicherheit nicht nur eine gesetzliche Verpflichtung, sondern auch ein organisatorischer und wirtschaftlicher Faktor. Gefährdungsbeurteilungen, Unterweisungen, Dokumentationspflichten und die Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit sind zentrale Elemente eines wirksamen Arbeitsschutzmanagements.

Auf den Haufe-Portalen Arbeitsschutz, Personal, Recht und Öffentlicher Dienst finden Fach- und Führungskräfte fundierte Fachbeiträge, gesetzliche Einordnungen, Arbeitshilfen sowie praxisnahe Hinweise zur rechtssicheren Organisation der Arbeitssicherheit im Betrieb.

Weitere Hintergründe zur Arbeitssicherheit finden Sie auf der entsprechenden Wissensseite .

Arbeitssicherheit auf dem Portal Arbeitsschutz

Auf dem Newsportal Haufe Arbeitsschutz steht die praktische Umsetzung gesetzlicher Anforderungen im Mittelpunkt.

Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen

Haufe Arbeitsschutz erläutert die Anforderungen des § 5 ArbSchG zur Gefährdungsbeurteilung und zeigt, wie Gefährdungen systematisch ermittelt, bewertet und dokumentiert werden. Fachbeiträge stellen typische Gefährdungsarten – etwa physische, chemische oder psychische Belastungen – dar und ordnen geeignete Schutzmaßnahmen ein. Ergänzend werden Hinweise zur Aktualisierung und Dokumentation von Gefährdungsbeurteilungen gegeben.

Organisation des Arbeitsschutzes im Betrieb

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der betrieblichen Organisation der Arbeitssicherheit. Beiträge befassen sich mit der Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit und Betriebsärzten nach dem ASiG, der Rolle von Sicherheitsbeauftragten sowie der Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft. Zudem werden Unterweisungspflichten und Dokumentationsanforderungen praxisnah erläutert.

Arbeitssicherheit auf dem Portal Personal

Auf dem Newsportal Haufe Personal wird Arbeitssicherheit im Kontext von Personalmanagement und Führungsverantwortung behandelt.

Unterweisungspflichten und arbeitsrechtliche Verantwortung

Haufe Personal erläutert die Pflicht des Arbeitgebers zur regelmäßigen Unterweisung der Beschäftigten nach § 12 ArbSchG. Beiträge zeigen, wie Unterweisungen organisatorisch geplant und dokumentiert werden und welche Rolle Führungskräfte bei der Umsetzung tragen. Auch Fragen zur Delegation von Pflichten und zur persönlichen Verantwortung werden eingeordnet.

Darüber hinaus wird Arbeitssicherheit im Zusammenhang mit Prävention und Gesundheitsförderung dargestellt. Fachbeiträge erläutern, wie Arbeitsschutzmaßnahmen in ein betriebliches Gesundheitsmanagement integriert werden können und welche organisatorischen Schnittstellen zwischen Personalabteilung und Arbeitsschutz bestehen.

Arbeitssicherheit auf dem Portal Recht

Auf dem Newsportal Haufe Recht wird Arbeitssicherheit aus haftungs- und ordnungsrechtlicher Perspektive eingeordnet.

Haftung und Ordnungswidrigkeiten

Haufe Recht erläutert die rechtlichen Folgen von Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften. Beiträge befassen sich mit Bußgeldtatbeständen, strafrechtlicher Verantwortung bei Arbeitsunfällen sowie mit der persönlichen Haftung von Geschäftsführung und Führungskräften. Die Abgrenzung zwischen Organisationsverschulden und individueller Pflichtverletzung wird systematisch dargestellt.

Mitbestimmung und Beteiligungsrechte

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats nach § 87 BetrVG im Bereich des Arbeitsschutzes. Fachbeiträge ordnen ein, bei welchen Maßnahmen ein Mitbestimmungsrecht besteht und wie entsprechende Regelungen rechtssicher ausgestaltet werden können.

Arbeitssicherheit auf dem Portal Öffentlicher Dienst

Auf dem Newsportal Haufe Öffentlicher Dienst wird Arbeitssicherheit unter Berücksichtigung beamten- und tarifrechtlicher Besonderheiten behandelt.

Arbeitsschutz im öffentlichen Dienst

Haufe Öffentlicher Dienst erläutert die Anwendung arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften im öffentlichen Bereich und stellt Besonderheiten bei Dienststellen dar. Beiträge befassen sich mit der Organisation des Arbeitsschutzes in Behörden sowie mit der Rolle von Personalvertretungen.

Verantwortung von Dienstherrn und Führungskräften

Darüber hinaus wird die Verantwortung des Dienstherrn für sichere Arbeitsbedingungen eingeordnet. Fachbeiträge zeigen, wie Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisungen im öffentlichen Sektor umgesetzt werden und welche haftungsrechtlichen Aspekte zu beachten sind.

Arbeitssicherheit ist ein zentraler Bestandteil verantwortungsvoller Unternehmens- und Organisationsführung. Sie verbindet gesetzliche Verpflichtungen mit organisatorischen Maßnahmen und trägt wesentlich zur Prävention von Arbeitsunfällen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei.