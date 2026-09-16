Arzneimittel

Senioren und Krankenschwester am Laptop Pflege planen
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Patientensicherheit

Bundeskabinett beschließt Aktionsplan für mehr Arzneimitteltherapiesicherheit

Medikationsfehler führen jährlich zu rund 250.000 vermeidbaren Krankenhauseinweisungen. Um die Patientensicherheit zu stärken, hat das Bundeskabinett den Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) 2026–2029 beschlossen. Er setzt auf mehr Forschung, digitale Lösungen wie den elektronischen Medikationsplan sowie stärkere interprofessionelle Zusammenarbeit.
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Gesetzgebung

Bundesrat gibt grünes Licht für Stärkung der medizinischen Forschung

Der Bundesrat hat am 27.9.2024 das Medizinforschungsgesetz gebilligt. Es soll die Rahmenbedingungen für die Entwicklung, Zulassung und Herstellung von Arzneimitteln verbessern und so die Attraktivität des Standorts Deutschland im Bereich der medizinischen Forschung steigern, heißt es in der Gesetzesbegründung. So könnten Patientinnen und Patienten auch schneller Zugang zu neuen Therapieoptionen erhalten.
Tabletten und Medikamentenröhrchen
Tabletten und Medikamentenröhrchen
Fehlerhafte Widerrufsbelehrung

Online-Apotheke darf Widerrufsrecht für Arzneimittel nicht ausschließen

Verbraucher dürfen online bestellte Medikamente innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist zurücksenden, entschied das Berliner KG: Ein genereller Ausschluss des Widerrufsrechts für Medikamente ist unwirksam. Auch Unternehmen mit Sitz im Ausland sind bei der Einfuhr von Medikamenten an die inländischen Versandhandelsvorschriften gebunden. Außerdem muss DocMorris die Telefonnummern seiner Kunden gem. § 17 Abs. 2 a S.1 Nr. 7 ApBetrO abfragen.
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Fachbeiträge & Kommentare
GKV-Beitragssatzstabilisier... / 3.4.1 Homöopathische/anthroposophische Arzneimittel
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GKV-Beitragssatzstabilisier... / 3.1 Satzungsleistung
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GKV-Beitragssatzstabilisier... / 3.1 Versicherte/Patienten
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Sommer, SGB V § 264 Übernah... / 2.5.4 Ausnahme von der Pflicht zur Kostenerstattung (Satz 4)
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Sommer, SGB V § 217f Aufgab... / 2.5 Organisation des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerbs (Abs. 4)
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