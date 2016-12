07.08.2013 | News Apotheken

Beratungen durch Apotheken künftig auf Rechnung?

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Apotheker in Deutschland wollen künftig nicht nur Medikamente ausgeben. Vielmehr sehen sie ihre Aufgabe in einer stärkeren Beraterfunktion. Allerdings sollte in diesem Fall auch eine andere Honorierung der Apotheker erfolgen.mehr