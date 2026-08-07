Gesetzliche Krankenversicherung

Frau mit Baby auf dem Arm
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Rechtsprechung

Telemedizin im Ausland auf Kassenkosten bleibt die Ausnahme

Das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hat entschieden, dass die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten für eine telemedizinische Beurteilung durch brasilianische Ärzte nicht übernehmen muss. Ein Anspruch auf Auslandsbehandlung besteht nach § 18 SGB V nur, wenn eine Behandlung nachweislich ausschließlich außerhalb der EU oder des EWR möglich ist. Das Gericht sah diese Voraussetzung als nicht erfüllt an, da Lepra in deutschen tropenmedizinischen Instituten behandelbar ist.
Hand Paragraph Paragraf Symbol Sonne Himmel
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Rechtsprechung

LSG verneint GKV-Anspruch auf Abnehmspritze bei Hormonstörung

Eine 24-Jährige mit Hormonstörung und starkem Übergewicht scheiterte im Eilverfahren vor dem LSG Niedersachsen-Bremen mit ihrem Anspruch auf Kostenübernahme für ein verschreibungspflichtiges Gewichtsreduktionsmittel. Die Krankenkasse hatte die Übernahme abgelehnt, da das Mittel außerhalb seiner arzneimittelrechtlichen Zulassung eingesetzt werden sollte. Das Gericht bestätigte diese Entscheidung und stellte klar, dass weder eine Einzelfallprüfung noch ein Off-label-use in Betracht kommt.
Finanzdaten auf dem Handy
Finanzdaten auf dem Handy
Finanzierungslücke

Anstieg der Sozialversicherungsbeiträge 2026 weiterhin möglich

Millionen Versicherte müssen weiterhin mit möglichen Erhöhungen der Krankenkassenbeiträge im kommenden Jahr rechnen. Zusätzliche Mittel aus dem Bundeshaushalt 2025 sind endgültig ausgeschlossen, wie die schwarz-rote Koalition nach den finalen Beratungen im Bundestag bekanntgab. Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) plant jedoch kurzfristige Maßnahmen, um Beitragserhöhungen ab Januar abzuwenden.
1 Euro in der Hand halten
1 Euro in der Hand halten
Sozialverband VdK

Teilfinanzierung des Bundeshaushalts aus Beitragsgeldern verfassungswidrig

Nach dem Beschluss des Bundeskabinetts zum Haushalt 2026 plant der Sozialverband VdK die Einreichung mehrerer Musterklagen. Im Mittelpunkt steht dabei ein Betrag von 5,2 Milliarden Euro, der während der Pandemie aus der sozialen Pflegeversicherung entnommen wurde, um gesamtgesellschaftliche und versicherungsfremde Aufgaben zu finanzieren. Eine Rückerstattung dieser Mittel durch die Bundesregierung blieb jedoch aus.
OP-Schwester und Chirurgen bei OP im Operationssaal
OP-Schwester und Chirurgen bei OP im Operationssaal
WIdO

Deutliche Qualitätsunterschiede bei Implantation von Hüftgelenken

Personen, die sich aufgrund von Arthrose einem Hüftgelenksersatz unterziehen müssen, haben die Möglichkeit, das Risiko von Problemen erheblich zu reduzieren, indem sie ein Krankenhaus auswählen, das hervorragende Qualitätsbewertungen vorweisen kann. Dies wird durch eine aktuelle Untersuchung des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) verdeutlicht, die auf dem Verfahren zur Qualitätssicherung mit Routinedaten (QSR) basiert.
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Fachbeiträge & Kommentare
bAV: Direktversicherung, Pe... / 4 Freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung
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bAV: Direktversicherung, Pe... / 2 Versicherungspflichtige Rentenbezieher in der GKV
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