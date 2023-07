Während der Corona-Pandemie gab es die Möglichkeit für Versicherte der gesetzlichen Krankenversicherung bei leichten Atemwegsinfektionen ausschließlich mittels telefonischer Anamnese krankgeschrieben zu werden. Gesetzlich ist vorgesehen, dass die Möglichkeit wieder eingeführt wird.

G-BA soll Vorgaben zur telefonischen Krankschreibung festlegen

Der aktuelle Gesetzentwurf zur Bekämpfung von Lieferengpässen bei patentfreien Arzneimitteln und zur Verbesserung der Versorgung mit Kinderarzneimitteln (Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz – ALBVV) sieht u. a. eine Ergänzung des § 92 Abs. 4a SGB V vor. Mit der Erweiterung des § 92 Abs. 4a SGB V soll der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beauftragt werden, in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) Regelungen zur telefonischen Krankschreibung festzulegen.

Gesetzgeber gibt Rahmen für den G-BA vor

Gesetzlich ist beabsichtigt, dass die Krankschreibung auch nach telefonischer Anamnese bei leichten Erkrankungen erfolgen kann. Eine Beschränkung auf leichte Atemwegserkrankungen – wie während der Corona-Pandemie – soll es nicht geben. Diese Möglichkeit zur telefonischen Krankschreibung soll ausschließlich für Patientinnen und Patienten gelten, die in der jeweiligen Arztpraxis bereits bekannt sind. Unbekannte Patientinnen und Patienten können weiterhin nur nach einer persönlichen Vorstellung in der Arztpraxis krankgeschrieben werden. Der Gesetzgeber hat dem G-BA dafür eine Frist von 6 Monaten beginnend ab dem Monat nach Inkrafttreten des Gesetzes eingeräumt.

Bundesrat stimmt Gesetzentwurf zum ALBVV zu

Der Deutsche Bundesrat hat in seiner letzten Sitzung vor der parlamentarischen Sommerpause am 7.7.2023 dem Gesetzentwurf abschließend beraten und angenommen. Nachdem der Gesetzentwurf im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wird, tritt er in seinen wesentlichen Teilen in Kraft.

Telefonische Krankschreibung auch für Kinder

In der Gesetzesbegründung wird ausgesagt, dass die telefonische Krankschreibung zur Entlastung der Arztpraxen als auch der Patientinnen und Patienten beitragen soll. Dabei sagt der Gesetzgeber auch aus, dass dies auch insbesondere für Eltern kranker Kinder gilt. Doch die AU-RL des G-BA regelt ausschließlich die Krankschreibung bei eigener Erkrankung.

Ob eine telefonische Krankschreibung auch für Kinder kommt, sobald der G-BA neue Regelungen in der AU-RL trifft, bleibt abzuwarten.