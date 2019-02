Junge Arbeitsverhältnisse

Beispiel Ein Arbeitnehmer tritt am 1.9.2013 ein neues Arbeitsverhältnis an. Wegen eines privaten Unfalls ist er in der Zeit vom 5.9.2013 - 12.11.2013 arbeitsunfähig krank. Während der Wartezeit vom 1. bis zum 28.9.2013 besteht kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung. Der Arbeitgeber zahlt erst vom 29.9.2013 an für 6 Wochen (bis 9.11.2013).