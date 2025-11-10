Norbert Finkenbusch verfügt als Krankenkassenbetriebswirt über umfassende Expertise im Versicherungs-, Verfahrens- und Organisationsrecht der GKV. Grundlage dafür ist seine langjährige Berufserfahrung bei Krankenkassen und deren Verbänden. Der fachliche Schwerpunkt liegt an den Schnittstellen von Recht, Organisation und Praxis innerhalb des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung.

Als etablierter Fachautor hat Norbert Finkenbusch zahlreiche Beiträge in Print- und Onlinemedien veröffentlicht. Seine Publikationen zeichnen sich durch eine vertiefte Analyse aktueller Rechtsentwicklungen sowie deren praxisorientierte Bewertung aus. Dabei verbindet er präzise fachliche Darstellung mit einem tiefen Verständnis für die Anforderungen der täglichen Verwaltungspraxis.