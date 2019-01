Was darf ein arbeitsunfähiger Arbeitnehmer machen?

Bild: Michael Bamberger Was darf man während einer Arbeitsunfähigkeit tun?

Erkrankte Arbeitnehmer sind während einer Arbeitsunfähigkeit weder an das Bett gefesselt, noch verpflichtet in ihrer Wohnung zu verharren. Vielfach verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen dem was man während einer Krankschreibung machen darf und was nicht.