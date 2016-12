11.07.2012 | News Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit in Deutschland überdurchschnittlich gesunken

Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

In kaum einem Industrieland ist die Arbeitslosigkeit in den vergangenen fünf Jahren so sehr gesunken wie in Deutschland. Gleichzeitig sei aber der Anteil der Langzeitarbeitslosen erheblich höher als im OECD-Durchschnitt, heißt es in einem aktuellen Bericht der OECD.mehr