13.05.2015 | News Burnout und Befristung

Selbstherrlichkeit der EZB im Umgang mit Mitarbeitern

Während in vielen großen europäischen Unternehmen eine neue Ethik beschworen und Bewusstsein für Compliance geschaffen wird, scheint eine der wichtigsten europäischen Institutionen, die EZB, hiervon völlig unbeeindruckt zu sein - jedenfalls was das Verhältnis zu ihren Mitarbeitern angeht. Befristung und Burnout scheinen hier Hand in Hand Rekorde zu brechen.mehr