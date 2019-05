Bild: mauritius images / Andrea Marka / Eine Befristungsabrede kann auch nach Treu und Glauben als Rechtsmissbrauch gelten.

Nach der bloßen Lesart des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) mag eine sachgrundlose Befristung in Ordnung sein. Auf den zweiten Blick haben die Richter des LAG Berlin-Brandenburg in einem Fall, in dem eine Mitarbeiterin zu einem verbundenen Unternehmen gewechselt hat, einen Rechtsmissbrauch gesehen.