09.04.2018 | News Friedenspflicht

Kein Schadensersatz von Ver.di wegen Busfahrerstreik gegen Nahverkehr-Privatisierung

Die Gewerkschaft ver.di muss wegen der Busfahrer-Streiks in Pforzheim im Jahr 2016 keinen Schadensersatz an die Stadtverkehr Pforzheim (SVP) bezahlen. Der Streik gegen die Privatisierung des Busverkehrs in Pforzheim war rechtmäßig, so das Arbeitsgericht Pforzheim.mehr