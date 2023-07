Kürzungspläne beim Elterngeld

Der mediale Fokus auf die geplante Kürzung des Elterngeldes ist groß. Was steckt hinter den Kürzungsplänen und wie wahrscheinlich sind sie?

Das Bundeskabinett hat am 5.7.2023 den von Bundesfinanzminister Christian Lindner vorgelegten Haushaltsentwurf 2024 verabschiedet. Der Bundesfinanzminister hatte den einzelnen Ministerien bis auf wenige Ausnahmen Sparvorgaben für den Haushalt 2024 gemacht. Der Grund: Lindner will die Schuldenbremse des Grundgesetzes einhalten.

Umstrittene Einsparungen beim Elterngeld

Für das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) hat Bundesfamilienministerin Lisa Paus auf den Finanzminister reagiert und deutliche Einsparungen beim Elterngeld vorgesehen. Die Vorschläge der Familienministerin haben in den Medien für viel Aufmerksamkeit gesorgt.

Elterngeld ist größter Ausgabeposten des BMFSJ

Für das BMFSJ sieht der Bundeshaushalt für 2024 eine Kürzung der Ausgaben um 218 Mio. Euro vor. Der Bundesfinanzminister sieht wesentliches Einsparpotenzial beim Elterngeld, aber auch Einsparmöglichkeiten bei anderen familienspezifischen Ausgaben des Ministeriums. Das Elterngeld steht im Fokus, weil es mit einem Ansatz von rund 8 Mrd. EUR für 2024 der mit Abstand größte Einzelposten im Gesamtetat des BMFSJ mit einem Anteil von deutlich über 50 % ist.

Absenkung der Einkommensgrenzen geplant

Der Ansatz der Familienministerin zielt auf eine deutliche Absenkung der bisherigen Jahreseinkommensgrenzen. Die Familienministerin plant eine Kappung des Anspruchs auf Elterngeld bei einer Jahreseinkommensobergrenze für Paare von künftig 150.000 EUR statt bisher 300.000 EUR. Nach den Berechnungen des BMFSJ würde die Reduzierung der Einkommensobergrenze ca. 60.000 Familien betreffen. Zum Vergleich: 2022 haben insgesamt ca. 1.400.000 Frauen und knapp eine halbe Million Männer Elterngeld erhalten.

Kappung der Einkommensgrenzen als kleineres Übel?

Das BMFSJ begründet den Schritt u. a. damit, dass rund 90 % seines Etats gesetzlich gebunden seien. Der Bundesfinanzminister habe aus diesem Grund den Fokus für Einsparungen auf den größten Ausgabeposten Elterngeld gelegt. Die Bundesfamilienministerin habe sich gegen eine allgemeine lineare Kürzung des Elterngeldes entschieden. Sie halte es für sozialpolitisch ausgewogener, Besserverdienenden die Leistung komplett zu entziehen als eine lineare Kürzung vorzunehmen, die sozial Schwächere stärker treffe. Die negativen Folgen für das gesetzgeberische Ziel einer gleichen Einbindung von Mann und Frau in die Kindererziehung seien ihr bewusst, aus ihrer Sicht aber das kleinere Übel.

Elterngeld ist an Einkommensgrenzen gebunden

Kritiker dieses familienpolitischen Ansatzes der Ministerin verweisen darauf, dass das Elterngeld seinem Wesen nach keine Sozialleistung, sondern eine Lohnersatzleistung sei. Das Elterngeld verfolge in erster Linie den Zweck, für berufstätige Paare einen Anreiz zu schaffen, sich die Erziehungsarbeit aufzuteilen. D. h. in der Praxis, dass auch Männer dazu angehalten werden sollen, Erziehungsarbeit zu übernehmen. In der Realität wird dieses Ziel allerdings nur teilweise erreicht. Dies zeigt sich daran, dass die Bezugsdauer von Elterngeld bei Männern im Schnitt 3 Monate beträgt, bei Frauen rund 14 Monate.

Wer hat Anspruch auf Elterngeld?

Anspruch auf Elterngeld haben Eltern, die sich nach der Geburt eines Kindes der Betreuung und Erziehung widmen wollen und deshalb für eine begrenzte Zeit aus dem Beruf aussteigen. Der Anspruch auf Elterngeld ist aus sozialpolitischen Gründen durch Einkommensgrenzen begrenzt. Paare haben Anspruch bis zu einem gemeinsamen zu versteuernden Jahreseinkommen von 300.000 EUR, Alleinerziehende bis zu einem Jahreseinkommen von 250.000 EUR.

Staffelung der Höhe des Elterngelds nach sozialen Kriterien

Die Höhe des Elterngeldes beträgt 65 % des vor der Geburt über 12 Monate erzielten Nettoeinkommens des jeweiligen Berechtigten. Der Mindestbetrag beträgt 300 Euro monatlich und ist nach oben auf maximal 1.800 Euro monatlich begrenzt. Eltern mit besonders niedrigem Einkommen können bis zu 100 % des vorgeburtlichen Einkommens erhalten. Dieses sogenannte Basis-Elterngeld kann bis einschließlich zum 14. Lebensmonat des Kindes bezogen werden.

ElterngeldPlus

Daneben existieren das sogenannte ElterngeldPlus und der Partnerschaftsbonus. Diese Option betrifft Eltern, die während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten wollen. Das ElterngeldPlus ist nach der Höhe des erzielten Einkommens gestaffelt und kann bis zur Hälfte des Basis-Elterngeldes betragen, wird doppelt so lange ausgezahlt (28 Monate) und kann als sogenannter Partnerschaftsbonus unter bestimmten Voraussetzungen um weitere 4 Monate verlängert werden. Auch Kombinationen von Basis-Elterngeld und ElterngeldPlus sind möglich.

Modifikationen sind noch möglich

Ob die vom BMFSJ geplante Absenkung der Einkommensgrenzen angesichts der erheblichen Kritik von verschiedenen Seiten tatsächlich in der geplanten Form kommt, bleibt abzuwarten. Denkbar sind Modifikationen des bisherigen radikalen Ansatzes der Familienministerin in Form einer Kombination aus moderater linearer Kürzung in Verbindung mit einer moderateren Absenkung der Einkommensgrenzen. Von dem vorgegebenen Einsparziel will der Bundesfinanzminister allerdings nicht abrücken.





