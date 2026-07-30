Sozialrecht

Müder und erschöpfter Mann reibt sich die Augen
Müder und erschöpfter Mann reibt sich die Augen

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres mindestens sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt, muss der Arbeitgeber ihnen ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anbieten. Die Teilnahme ist für die Beschäftigten freiwillig. Das BEM hat zum Ziel, durch geeignete Maßnahmen zur Gesundheitsprävention das Arbeitsverhältnis möglichst dauerhaft zu erhalten. Lesen Sie mehr zu Ablauf, Struktur und dem BEM in der Praxis.
Müder und erschöpfter Mann reibt sich die Augen
Müder und erschöpfter Mann reibt sich die Augen

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres mindestens sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig erkrankt, muss der Arbeitgeber ihnen ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) anbieten. Die Teilnahme ist für die Beschäftigten freiwillig. Das BEM hat zum Ziel, durch geeignete Maßnahmen zur Gesundheitsprävention das Arbeitsverhältnis möglichst dauerhaft zu erhalten. Lesen Sie mehr zu Ablauf, Struktur und dem BEM in der Praxis.
in die Zukunft
in die Zukunft
Kommentar

Arbeitswelt-Bericht 2021: alles, nur nicht politisch neutral

Der vom Bundesarbeitsminister einberufene Rat der Arbeitswelt soll die Politik, die betriebliche Praxis und die Öffentlichkeit regelmäßig als unabhängiges Expertengremium zum Wandel der Arbeitswelt informieren und beraten. Am 18. Mai 2021 wurde der erste Bericht veröffentlicht. Alexander R. Zumkeller, Präsident des Bundesverbands der Arbeitsrechtler in Unternehmen, hält das Ergebnis in seinem Kommentar für wenig ausgewogen.

RSS

Ständig die neuesten Meldungen, aktuell und übersichtlich: Mit dem RSS-Angebot von Haufe bleiben Sie auf dem Laufenden. Unsere RSS-Feeds können Sie auch in Ihr Webangebot kostenlos mit Überschrift, Vorspann und Link auf den Originaltext integrieren. Eine Übernahme der Bilder aus dem Feed auf Ihre Website ist nicht zulässig; wir bitten, dies zu beachten. Die Beiträge dürfen nicht in Frames dargestellt werden, sondern müssen in einem neuen Browser-Fenster öffnen.

RSS

Ständig die neuesten Meldungen, aktuell und übersichtlich: Mit dem RSS-Angebot von Haufe bleiben Sie auf dem Laufenden. Unsere RSS-Feeds können Sie auch in Ihr Webangebot kostenlos mit Überschrift, Vorspann und Link auf den Originaltext integrieren. Eine Übernahme der Bilder aus dem Feed auf Ihre Website ist nicht zulässig; wir bitten, dies zu beachten. Die Beiträge dürfen nicht in Frames dargestellt werden, sondern müssen in einem neuen Browser-Fenster öffnen.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fachbeiträge & Kommentare
Ehegatten / 2 "Eheähnliche" Gemeinschaft
Lexikonbeitrag
ZAP 7/2026, Rechtsprechungs- und Literaturübersicht zum Sozialrecht – 2. Halbjahr 2025
Beitrag
ZAP 7/2026, Anwaltsmagazin / 1 Anwaltstag befasst sich mit digitaler Zukunft
Beitrag
ZAP 7/2026, Rechtsprechungs... / 4. Rückzahlung eines Sozialhilfedarlehens nach dem Tod der leistungsberechtigten Person durch die Erben
Beitrag
ZAP 7/2026, Rechtsprechungs... / VI. Verfahrensrecht: Kein Ordnungsgeld wegen Säumnis im Erörterungstermin bei Anwesenheit eines erklärungsfähigen Prozessbevollmächtigten
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
Geringwertiges Wirtschaftsgut
989
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
901
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
636
Reverse Charge Verfahren
369
Doppelte Haushaltsführung
253
Kurzfristige Beschäftigung
246
Festsetzungsverjährung
244
Eingruppierung TVöD
200
Verdeckte Gewinnausschüttung (vGA)
172
Unentgeltliche Wertabgabe
164
Verwandte Themen
Sozialversicherung Burnout Arbeitsunfähigkeit Download Pflege Betriebliches Eingliederungsmanagement Newsletter Gesundheitswesen Wiedereingliederung Datenschutz Betriebliches Gesundheitsmanagement Unternehmenskultur Arbeitsunfall Politik Elterngeld Impfung TVöD Urteil Koalitionsvertrag Öffentlicher Dienst Coronavirus Beamte Scheinselbständigkeit Krieg in der Ukraine Erwerbsminderung Sozialversicherungsrecht Entschädigung Seminar Tarifrecht Gesetzliche Unfallversicherung