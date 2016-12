27.03.2014 | News TVöD Tarifrunde 2014

100-Euro-Sockel im Zentrum des Tarifstreits

Ein Tarifabschluss von 3,5 Prozent plus für den Öffentlichen Dienst einschließlich Nahverkehr und Flughafenservice wäre sicherlich relativ schnell zu erzielen - und läge auch im Trend aktueller Gehaltsabschlüsse in der Wirtschaft. Doch was die aktuellen Tarifverhandlungen von Arbeitgebern und Verdi und dbb-Beamtenbund so kompliziert macht, ist die 100-Euro-Sockel-Forderung plus 3,5 Prozent mehr Geld.mehr