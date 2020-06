TVöD Tarifrunde 2020 aktueller Stand

Am 16. Juni haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber der kommunalen TVöD-Beschäftigten zu Sondierungsgesprächen getroffen. Während die VKA am Zeitplan der Tarifrunde festhalten möchte, hätten die Gewerkschaften die Verhandlungen lieber verschoben. Wie geht es nun weiter?

VKA will an Verhandlungsterminen für die TVöD-Tarifrunde 2020 festhalten

In den Sondierungsgesprächen mit den Gewerkschaften ver.di und dbb beamtenbund und tarifunion vom 16. Juni 2020 hat die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) deutlich gemacht, dass sie an den geplanten Verhandlungsterminen für die Tarifrunde festhalten wollen. Vertreter beider Seiten kamen zusammen, um gemeinsam mit den Gewerkschaften eine Neubewertung der Lage im Vorfeld der Tarifrunde 2020 in Zeiten der Corona-Krise vorzunehmen.

Ulrich Mädge, Präsident der VKA und Verhandlungsführer der kommunalen Arbeitgeber: „Wir brauchen endlich eine Basis für die nächsten Jahre und damit eine Perspektive für die kommunalen Arbeitgeber wie auch unsere mehr als 2,4 Millionen Beschäftigten. Wir benötigen in dieser schwierigen Phase Planungs- und Einkommenssicherheit und fordern die Gewerkschaften daher auf, fair zu agieren.“ Die VKA habee zuletzt immer wieder gefordert, die Gewerkschaften mögen zeitnah ihre Forderungen formulieren.

TVöD-Tarifrunde im Zeichen der Corona-Krise

Nach Ansicht der VKA sei die Tarifrunde in diesem Jahr eine besondere, da sie im Zeichen der Corona-Krise stehe. Angesichts dieser Krise stünden die kommunalen Arbeitgeber einer dramatisch eingebrochenen Finanzlage gegenüber. Neben der Gewerbesteuer seien beispielsweise auch die durch Ticketkäufe erzielten Erlöse im Nahverkehr, Bädern und anderen kommunalen Einrichtungen fast zum Erliegen gekommen. Gleichzeitig würden die Kosten weiterlaufen.

VKA verweist auf schwierige finanzielle Lage der Kommunen

„Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, dass die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst signifikant sicherer sind als in der Privatwirtschaft. Essentiell ist es jetzt, die problematische finanzielle Lage der Kommunen und kommunalen Unternehmen zu stabilisieren, um Investitionen tätigen zu können und die Beschäftigten zu halten. Wir stehen als verlässlicher Verhandlungspartner bereit, um die lange geplanten Tarifverhandlungen im Herbst dieses Jahres zu führen. Ein Verschieben der Tarifrunde nach den Vorstellungen der Gewerkschaften hilft uns nicht weiter, da es auch noch teuer zu erkaufen gewesen wäre“, betont VKA-Hauptgeschäftsführer Niklas Benrath.

Gewerkschaften favorisierten Übergangsvereinbarung und Verschiebung der Tarifrunde ins Jahr 2021

Dies sehen die Gewerkschaften anders. Der Bundesvorsitzende des dbb Ulrich Silberbach sagte nach den Sondierungsgesprächen: „Niemand kann im Moment sagen, wie sich die Lage weiterentwickelt. Insofern wäre es klug gewesen, jetzt kurzfristig eine Übergangsvereinbarung zu schließen und die eigentliche Einkommensrunde ins nächste Jahr zu schieben.“

TVöD-Tarifrunde: Wie geht es jetzt weiter?

Das Ergebnis könnte nun sein, dass die Diskussionen in der dbb Bundestarifkommission am 18. Juni darauf hinauslaufen, den Tarifvertrag mit Bund und Kommunen zu kündigen und dass ab September mit einer Tarifauseinandersetzung zu rechnen ist.

