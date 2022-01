Die Gewerkschaft ver.di hat Forderungen für die kommende Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst formuliert. Der erste Verhandlungstermin mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) wird am 25. Februar stattfinden.

Erfahrungen während der Corona-Pandemie wurden einbezogen

Die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst hat am 17. Dezember 2021 die Forderungen für die Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst beschlossen. Nachdem die Tarifverhandlungen im März 2020 coronabedingt unterbrochen werden mussten, wurde in den letzten Monaten in einer Umfrage unter den Beschäftigten geklärt, ob die Forderungen von 2020 nach den Erfahrungen der Corona-Pandemie noch passen oder ergänzt werden müssen. Die daraus entstandenen Forderungen zielen auf drei Themen ab:

Verbesserung der belastenden Arbeitsbedingungen

finanzielle Aufwertung der Arbeit und

Maßnahmen gegen Fachkräftemangel.

Die konkreten Forderungen der Gewerkschaft

Konkret ausformuliert sind die oben genannten Ziele in 11 Forderungen.

Verbesserung der Eingruppierungsmerkmale, insbesondere durch

- Eingruppierung der Tätigkeit der Kinderpfleger:in/Sozialassistent:in in die EG S 4

- Reguläre Eingruppierung der Erzieher:in in die EG S 8b

- Abbildung der pädagogischen Tätigkeiten im offenen Ganztag Verbesserung der Eingruppierung der Beschäftigten im Bereich der Sozialarbeit durch Gleichstellung mit vergleichbaren Studienniveaus sowie Ausbringen neuer Merkmale für die Schulsozialarbeit Schaffung weiterer Merkmale ab EG S 17 für Tätigkeiten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und in der Leitungstätigkeit Anpassung der Stufenlaufzeiten an die allgemeinen Regelungen und Öffnung der Stufen 5 und 6 für alle Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst Anpassung der Eingruppierung der Kita-­Leitungen an die vorhandenen Anforderungen Stellvertretende Leitungen verbindlich vorsehen und Festlegung der Mindesteingruppierung in die EG S 11a Anpassung der Bedingungen, vor allem unter Berücksichtigung der gesetzlichen Anforderungen durch das Bundesteilhabegesetz durch z.B.

- Aufnahme der Berufsbezeichnungen Arbeitserzieher:in, geprüfte Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung (gFAB) und der Fachkraft zur Arbeits- und Berufsförderung mit Sonderpädagogischer Zusatzausbildung (FAB mit SPZ)

- Eingruppierung der Beschäftigten mit abgeschlossener Berufsausbildung und pädagogischer Qualifikation in die EG S 8b

- Bessere Bewertung der Tätigkeit Beschäftigten im handwerklichen Erziehungsdienst durch Eingruppierung in die EG S7

- Berücksichtigung der Tätigkeit der Schulassistenz/Schulbegleitung sowie weiterer Assistenztätigkeiten und Eingruppierung entsprechend des Anforderungsprofils

- Umbenennung der monatlichen Heimzulage in eine Zulage Wohnen und Erhöhung auf 150,00 Euro

- Regelungen zur Vergütung während der Ausbildung zur Heilerziehungspflege (HEP) Rechtsanspruch auf Qualifizierung für alle Beschäftigten z.B. von Kinderpfleger:innen und Sozialassistent:innen zu Erzieher:innen Qualität der Arbeit verbessern und Entlastung der Beschäftigten erreichen durch:

- Ausdehnung der Vorbereitungszeit, um mehr Zeit für die mittelbare pädagogische Arbeit zu haben

- Einführung von Entlastungstagen durch ein Konsequenzenmanagement Anerkennung der Berufstätigkeit und der bei anderen Trägern erworbenen Berufserfahrung Qualifizierung und angemessene Vergütung für Praxisanleitung sowie die Ausstattung mit Zeitkontingenten

Weiterer Zeitplan

Im Januar stehen und standen digitale Branchenkonferenzen für ver.di-Mitglieder auf dem Programm. Für die drei Arbeitsfelder Kita, Sozialarbeit und Behindertenhilfe finden bzw. fanden Videokonferenzen zum aktuellen Stand der Tarifbewegung und zum weiteren Vorgehen statt.

Der erste Verhandlungstermin mit der VKA ist für den 25. Februar 2022 geplant.

ver.di