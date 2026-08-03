Hitzewelle Warum viele Arbeitgeber ihre Pflichten bei Hitze unterschätzen

38 Grad in Berlin, 36 Grad in Frankfurt, tropische Nächte selbst in kleineren Städten: Was früher die Ausnahme war, wird in Deutschland zunehmend zur Regel. Damit tritt eine Frage in den Vordergrund, die lange eher theoretischer Natur war: Wie weit reicht die Verantwortung des Arbeitgebers, wenn das Büro zur Sauna wird? Unser Autor räumt mit fünf gängigen Irrtümern zum Hitzeschutz im Betrieb auf.