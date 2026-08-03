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Die wichtigsten Entgelttabellen im öffentlichen Dienst
Tauschtage: Die Umwandlung der Jahressonderzahlung in freie Tage nach dem TVöD
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