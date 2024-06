Tarifrunde TV-Ärzte VKA 2024 aktueller Stand

Bild: Pexels/Gustavo Fring Bereits vor Beginn der Tarifverhandlungen zeichnet sich ab, dass es eine schwierige Tarifrunde werden dürfte.

Am 18.6.2024 beginnen die Tarifverhandlungen für die Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern im Geltungsbereich des TV-Ärzte/VKA. Die Gewerkschaft Marburger Bund fordert eine Entgelterhöhung in Höhe von 8,5 Prozent bei einer Laufzeit von einem Jahr. Nach Ansicht der Arbeitgeberseite sind die Forderungen unbezahlbar. Es drohe eine Steigerung des finanziellen Risikos vieler Kliniken bis hin zur Insolvenz.