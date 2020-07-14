Entgelttabelle TV-L

Entgelttabelle ab 1.4.2026 - 31.12.2026 Monatsentgelte TV-L (Anlage B)
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|15
|5.658,38
|6.067,30
|6.283,38
|7.050,89
|7.632,07
|7.854,52
|14
|5.143,59
|5.515,90
|5.821,41
|6.283,38
|6.991,23
|7.194,48
|13
|4.759,37
|5.106,09
|5.366,89
|5.873,56
|6.573,97
|6.764,69
|12
|4.310,90
|4.599,41
|5.210,41
|5.746,90
|6.439,85
|6.626,54
|11
|4.178,35
|4.444,86
|4.748,43
|5.210,41
|5.881,02
|6.050,95
|10
|4.038,42
|4.299,95
|4.599,41
|4.904,89
|5.486,13
|5.644,20
|9b
|3.620,10
|3.870,81
|4.035,07
|4.488,99
|4.875,10
|5.014,87
|9a
|3.620,10
|3.870,81
|3.925,58
|4.035,07
|4.488,99
|4.615,76
|8
|3.419,52
|3.659,02
|3.795,52
|3.925,58
|4.069,31
|4.158,27
|7
|3.235,83
|3.469,72
|3.645,69
|3.781,85
|3.891,36
|3.987,16
|6
|3.186,57
|3.418,08
|3.547,20
|3.679,20
|3.768,15
|3.863,96
|5
|3.073,97
|3.301,87
|3.430,99
|3.553,66
|3.652,34
|3.720,25
|4
|2.949,24
|3.179,22
|3.340,61
|3.430,99
|3.521,39
|3.579,47
|3
|2.915,57
|3.140,47
|3.205,03
|3.308,32
|3.392,25
|3.463,27
|2
|2.742,84
|2.953,24
|3.017,80
|3.082,36
|3.230,84
|3.385,81
|1
|-
|2.534,49
|2.565,06
|2.601,78
|2.638,51
|2.730,30
Entgelttabelle ab 1.11.2025 - 31.3.2026 Monatsentgelte TV-L (Anlage B)
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|15
|5.504,26
|5.902,04
|6.112,24
|6.858,84
|7.424,19
|7.640,58
|14
|5.003,49
|5.365,66
|5.662,85
|6.112,24
|6.800,81
|6.998,52
|13
|4.629,74
|4.967,01
|5.220,71
|5.713,58
|6.394,91
|6.580,44
|12
|4.193,48
|4.474,13
|5.068,49
|5.590,37
|6.264,45
|6.446,05
|11
|4.064,54
|4.323,79
|4.619,10
|5.068,49
|5.720,84
|5.886,14
|10
|3.928,42
|4.182,83
|4.474,13
|4.771,29
|5.336,70
|5.490,47
|9b
|3.520,10
|3.765,38
|3.925,17
|4.366,72
|4.742,32
|4.878,28
|9a
|3.520,10
|3.765,38
|3.818,66
|3.925,17
|4.366,72
|4.490,04
|8
|3.319,52
|3.559,02
|3.692,14
|3.818,66
|3.958,47
|4.045,01
|7
|3.135,83
|3.369,72
|3.545,69
|3.678,84
|3.785,37
|3.878,56
|6
|3.086,57
|3.318,08
|3.447,20
|3.578,99
|3.665,52
|3.758,72
|5
|2.973,97
|3.201,87
|3.330,99
|3.453,66
|3.552,34
|3.618,92
|4
|2.849,24
|3.079,22
|3.240,61
|3.330,99
|3.421,39
|3.479,47
|3
|2.815,57
|3.040,47
|3.105,03
|3.208,32
|3.292,25
|3.363,27
|2
|2.642,84
|2.853,24
|2.917,80
|2.982,36
|3.130,84
|3.285,81
|1
|-
|2.434,49
|2.465,06
|2.501,78
|2.538,51
|2.630,30
Entgelttabelle ab 1.2.2025 - 31.10.2025 Monatsentgelte TV-L (Anlage B)
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|15
|5.504,26
|5.902,04
|6.112,24
|6.858,84
|7.424,19
|7.640,58
|14
|5.003,49
|5.365,66
|5.662,85
|6.112,24
|6.800,81
|6.998,52
|13
|4.629,74
|4.967,01
|5.220,71
|5.713,58
|6.394,91
|6.580,44
|12
|4.193,48
|4.474,13
|5.068,49
|5.590,37
|6.264,45
|6.446,05
|11
|4.064,54
|4.323,79
|4.619,10
|5.068,49
|5.720,84
|5.886,14
|10
|3.928,42
|4.182,83
|4.474,13
|4.771,29
|5.336,70
|5.490,47
|9b
|3.520,10
|3.765,38
|3.925,17
|4.366,72
|4.742,32
|4.878,28
|9a
|3.520,10
|3.765,38
|3.818,66
|3.925,17
|4.366,72
|4.490,04
|8
|3.319,52
|3.559,02
|3.692,14
|3.818,66
|3.958,47
|4.045,01
|7
|3.135,83
|3.369,72
|3.545,69
|3.678,84
|3.785,37
|3.878,56
|6
|3.086,57
|3.318,08
|3.447,20
|3.578,99
|3.665,52
|3.758,72
|5
|2.973,97
|3.201,87
|3.330,99
|3.453,66
|3.552,34
|3.618,92
|4
|2.849,24
|3.079,22
|3.240,61
|3.330,99
|3.421,39
|3.479,47
|3
|2.815,57
|3.040,47
|3.105,03
|3.208,32
|3.292,25
|3.363,27
|2
|2.642,84
|2.853,24
|2.917,80
|2.982,36
|3.130,84
|3.285,81
|1
|-
|2.434,49
|2.465,06
|2.501,78
|2.538,51
|2.630,30
Entgelttabelle ab 1.11.2024 - 31.1.2025 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|15
|5.217,31
|5.594,35
|5.793,59
|6.501,27
|7.037,15
|7.242,26
|14
|4.742,64
|5.085,93
|5.367,63
|5.793,59
|6.446,27
|6.633,67
|13
|4.388,38
|4.708,07
|4.948,54
|5.415,72
|6.061,53
|6.237,38
|12
|3.974,86
|4.240,88
|4.804,26
|5.298,93
|5.937,87
|6.110,00
|11
|3.852,64
|4.098,38
|4.378,29
|4.804,26
|5.422,60
|5.579,28
|10
|3.723,62
|3.964,77
|4.240,88
|4.522,55
|5.058,48
|5.204,24
|9b
|3.336,59
|3.569,08
|3.720,54
|4.139,07
|4.495,09
|4.623,96
|9a
|3.336,59
|3.569,08
|3.619,58
|3.720,54
|4.139,07
|4.255,96
|8
|3.146,46
|3.373,48
|3.499,66
|3.619,58
|3.752,10
|3.834,13
|7
|2.972,35
|3.194,05
|3.360,84
|3.487,05
|3.588,03
|3.676,36
|6
|2.925,66
|3.145,10
|3.267,49
|3.392,41
|3.474,43
|3.562,77
|5
|2.818,93
|3.034,95
|3.157,34
|3.273,61
|3.367,15
|3.430,26
|4
|2.700,70
|2.918,69
|3.071,67
|3.157,34
|3.243,02
|3.298,08
|3
|2.668,79
|2.881,96
|2.943,16
|3.041,06
|3.120,62
|3.187,93
|2
|2.502,84
|2.704,49
|2.765,69
|2.826,88
|2.967,62
|3.114,51
|1
|-
|2.294,49
|2.325,06
|2.361,78
|2.398,51
|2.490,30
Entgelttabelle ab 1.10.2023 - 31.10.2024 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|15
|5.017,31
|5.394,35
|5.593,59
|6.301,27
|6.837,15
|7.042,26
|14
|4.542,64
|4.885,93
|5.167,63
|5.593,59
|6.246,27
|6.433,67
|13
|4.188,38
|4.508,07
|4.748,54
|5.215,72
|5.861,53
|6.037,38
|12
|3.774,86
|4.040,88
|4.604,26
|5.098,93
|5.737,87
|5.910,0
|11
|3.652,64
|3.898,38
|4.178,29
|4.604,26
|5.222,60
|5.379,28
|10
|3.523,62
|3.764,77
|4.040,88
|4.322,55
|4.858,48
|5.004,24
|9b
|3.136,59
|3.369,08
|3.520,54
|3.939,07
|4.295,09
|4.423,96
|9a
|3.136,59
|3.369,08
|3.419,58
|3.520,54
|3.939,07
|4.055,96
|8
|2.946,46
|3.173,48
|3.299,66
|3.419,58
|3.552,10
|3.634,13
|7
|2.772,35
|2.994,05
|3.160,84
|3.287,05
|3.388,03
|3.476,36
|6
|2.725,66
|2.945,10
|3.067,49
|3.192,41
|3.274,43
|3.362,77
|5
|2.618,93
|2.834,95
|2.957,34
|3.073,61
|3.167,15
|3.230,26
|4
|2.500,70
|2.718,69
|2.871,67
|2.957,34
|3.043,02
|3.098,08
|3
|2.468,79
|2.681,96
|2.743,16
|2.841,06
|2.920,62
|2.987,93
|2
|2.302,84
|2.504,49
|2.565,69
|2.626,88
|2.767,62
|2.914,51
|1
|-
|2.094,49
|2.125,06
|2.161,78
|2.198,51
|2.290,30
Entgelttabelle ab 1.12.2022 - 30.9.2023 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|15
|5.017,31
|5.394,35
|5.593,59
|6.301,27
|6.837,15
|7.042,26
|14
|4.542,64
|4.885,93
|5.167,63
|5.593,59
|6.246,27
|6.433,67
|13
|4.188,38
|4.508,07
|4.748,54
|5.215,72
|5.861,53
|6.037,38
|12
|3.774,86
|4.040,88
|4.604,26
|5.098,93
|5.737,87
|5.910,0
|11
|3.652,64
|3.898,38
|4.178,29
|4.604,26
|5.222,60
|5.379,28
|10
|3.523,62
|3.764,77
|4.040,88
|4.322,55
|4.858,48
|5.004,24
|9b
|3.136,59
|3.369,08
|3.520,54
|3.939,07
|4.295,09
|4.423,96
|9a
|3.136,59
|3.369,08
|3.419,58
|3.520,54
|3.939,07
|4.055,96
|8
|2.946,46
|3.173,48
|3.299,66
|3.419,58
|3.552,10
|3.634,13
|7
|2.772,35
|2.994,05
|3.160,84
|3.287,05
|3.388,03
|3.476,36
|6
|2.725,66
|2.945,10
|3.067,49
|3.192,41
|3.274,43
|3.362,77
|5
|2.618,93
|2.834,95
|2.957,34
|3.073,61
|3.167,15
|3.230,26
|4
|2.500,70
|2.718,69
|2.871,67
|2.957,34
|3.043,02
|3.098,08
|3
|2.468,79
|2.681,96
|2.743,16
|2.841,06
|2.920,62
|2.987,93
|2
|2.302,84
|2.504,49
|2.565,69
|2.626,88
|2.767,62
|2.914,51
|1
|-
|2.094,49
|2.125,06
|2.161,78
|2.198,51
|2.290,30
Entgelttabelle 1.1.2021- 30.11.2022 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|15
|4.880,65
|5.247,42
|5.441,24
|6.129,64
|6.650,92
|6.850,45
|14
|4.418,91
|4.752,85
|5.026,88
|5.441,24
|6.076,14
|6.258,43
|13
|4.074,30
|4.385,28
|4.619,20
|5.073,66
|5.701,88
|5.872,94
|12
|3.672,04
|3.930,82
|4.478,85
|4.960,05
|5.581,59
|5.749,03
|11
|3.553,15
|3.792,20
|4.064,48
|4.478,85
|5.080,35
|5.232,76
|10
|3.427,65
|3.662,23
|3.930,82
|4.204,82
|4.726,15
|4.867,94
|9b
|3.051,16
|3.277,32
|3.424,65
|3.831,78
|4.178,10
|4.303,46
|9a
|3.051,16
|3.277,32
|3.326,44
|3.424,65
|3.831,78
|3.945,49
|8
|2.866,21
|3.087,04
|3.209,79
|3.326,44
|3.455,35
|3.535,15
|7
|2.696,84
|2.912,50
|3.074,75
|3.197,52
|3.295,75
|3.381,67
|6
|2.651,42
|2.864,88
|2.983,94
|3.105,46
|3.185,24
|3.271,18
|5
|2.547,60
|2.757,73
|2.876,79
|2.989,89
|3.080,89
|3.142,28
|4
|2.432,59
|2.644,64
|2.793,45
|2.876,79
|2.960,14
|3.013,70
|3
|2.401,55
|2.608,91
|2.668,44
|2.763,68
|2.841,07
|2.906,55
|2
|2.240,12
|2.436,27
|2.495,81
|2.555,33
|2.692,24
|2.835,13
|1
|Je 4 Jahre
|2.037,44
|2.067,18
|2.102,90
|2.138,63
|2.227,92
Entgelttabelle 1.1.2020-31.12.2020 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|monatlich in EUR
|15
|4.794,35
|5.180,59
|5.371,94
|6.051,57
|6.566,22
|6.763,20
|14
|4.340,78
|4.692,32
|4.962,86
|5.371,94
|5.998,76
|6.178,72
|13
|4.002,26
|4.329,43
|4.560,37
|5.009,04
|5.629,26
|5.798,14
|12
|3.607,11
|3.880,76
|4.421,81
|4.896,88
|5.510,50
|5.675,81
|11
|3.490,32
|3.742,20
|4.012,72
|4.421,81
|5.015,65
|5.166,12
|10
|3.367,04
|3.612,23
|3.880,76
|4.151,27
|4.665,96
|4.805,94
|9b
|2.997,21
|3.227,32
|3.374,65
|3.781,78
|4.124,89
|4.248,65
|9a
|2.997,21
|3.227,32
|3.276,44
|3.374,65
|3.781,78
|3.895,24
|8
|2.815,53
|3.037,04
|3.159,79
|3.276,44
|3.405,35
|3.485,15
|7
|2.646,84
|2.862,50
|3.024,75
|3.147,52
|3.245,75
|3.331,67
|6
|2.601,42
|2.814,88
|2.933,94
|3.055,46
|3.135,24
|3.221,18
|5
|2.497,60
|2.707,73
|2.826,79
|2.939,89
|3.030,89
|3.092,28
|4
|2.382,59
|2.594,64
|2.743,45
|2.826,79
|2.910,14
|2.963,70
|3
|2.351,55
|2.558,91
|2.618,44
|2.713,68
|2.791,07
|2.856,55
|2
|2.190,12
|2.386,27
|2.445,81
|2.505,33
|2.642,24
|2.785,13
|1
|Je 4 Jahre
|1.987,44
|2.017,18
|2.052,90
|2.088,63
|2.177,92
11.08.2021 10:18 Uhr
Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.