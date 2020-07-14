Die wichtigsten Entgelttabellen im öffentlichen Dienst

Entgelttabelle TV-L

Diese Entgelttabelle beinhaltet die Monatsentgelte TV-L (Anlage B) - allgemeiner Teil.
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Kapitel
Zwei Hände halten Geldbörse und Zehn-Euro-Schein
Bild: Haufe Online Redaktion

Entgelttabelle ab 1.4.2026 - 31.12.2026 Monatsentgelte TV-L (Anlage B)

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
155.658,386.067,306.283,387.050,897.632,077.854,52
145.143,595.515,905.821,416.283,386.991,237.194,48
134.759,375.106,095.366,895.873,566.573,976.764,69
124.310,904.599,415.210,415.746,906.439,856.626,54
114.178,354.444,864.748,435.210,415.881,026.050,95
104.038,424.299,954.599,414.904,895.486,135.644,20
9b3.620,103.870,814.035,074.488,994.875,105.014,87
9a3.620,103.870,813.925,584.035,074.488,994.615,76
83.419,523.659,023.795,523.925,584.069,314.158,27
73.235,833.469,723.645,693.781,853.891,363.987,16
63.186,573.418,083.547,203.679,203.768,153.863,96
53.073,973.301,873.430,993.553,663.652,343.720,25
42.949,243.179,223.340,613.430,993.521,393.579,47
32.915,573.140,473.205,033.308,323.392,253.463,27
22.742,842.953,243.017,803.082,363.230,843.385,81
1-2.534,492.565,062.601,782.638,512.730,30

Entgelttabelle ab 1.11.2025 - 31.3.2026 Monatsentgelte TV-L (Anlage B)

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
155.504,265.902,046.112,246.858,847.424,197.640,58
145.003,495.365,665.662,856.112,246.800,816.998,52
134.629,744.967,015.220,715.713,586.394,916.580,44
124.193,484.474,135.068,495.590,376.264,456.446,05
114.064,544.323,794.619,105.068,495.720,845.886,14
103.928,424.182,834.474,134.771,295.336,705.490,47
9b3.520,103.765,383.925,174.366,724.742,324.878,28
9a3.520,103.765,383.818,663.925,174.366,724.490,04
83.319,523.559,023.692,143.818,663.958,474.045,01
73.135,833.369,723.545,693.678,843.785,373.878,56
63.086,573.318,083.447,203.578,993.665,523.758,72
52.973,973.201,873.330,993.453,663.552,343.618,92
42.849,243.079,223.240,613.330,993.421,393.479,47
32.815,573.040,473.105,033.208,323.292,253.363,27
22.642,842.853,242.917,802.982,363.130,843.285,81
1-2.434,492.465,062.501,782.538,512.630,30

Entgelttabelle ab 1.2.2025 - 31.10.2025 Monatsentgelte TV-L (Anlage B)

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
155.504,265.902,046.112,246.858,847.424,197.640,58
145.003,495.365,665.662,856.112,246.800,816.998,52
134.629,744.967,015.220,715.713,586.394,916.580,44
124.193,484.474,135.068,495.590,376.264,456.446,05
114.064,544.323,794.619,105.068,495.720,845.886,14
103.928,424.182,834.474,134.771,295.336,705.490,47
9b3.520,103.765,383.925,174.366,724.742,324.878,28
9a3.520,103.765,383.818,663.925,174.366,724.490,04
83.319,523.559,023.692,143.818,663.958,474.045,01
73.135,833.369,723.545,693.678,843.785,373.878,56
63.086,573.318,083.447,203.578,993.665,523.758,72
52.973,973.201,873.330,993.453,663.552,343.618,92
42.849,243.079,223.240,613.330,993.421,393.479,47
32.815,573.040,473.105,033.208,323.292,253.363,27
22.642,842.853,242.917,802.982,363.130,843.285,81
1-2.434,492.465,062.501,782.538,512.630,30

Entgelttabelle ab 1.11.2024 - 31.1.2025 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
155.217,315.594,355.793,596.501,277.037,157.242,26
144.742,645.085,935.367,635.793,596.446,276.633,67
134.388,384.708,074.948,545.415,726.061,536.237,38
123.974,864.240,884.804,265.298,935.937,876.110,00
113.852,644.098,384.378,294.804,265.422,605.579,28
103.723,623.964,774.240,884.522,555.058,485.204,24
9b3.336,593.569,083.720,544.139,074.495,094.623,96
9a3.336,593.569,083.619,583.720,544.139,074.255,96
83.146,463.373,483.499,663.619,583.752,103.834,13
72.972,353.194,053.360,843.487,053.588,033.676,36
62.925,663.145,103.267,493.392,413.474,433.562,77
52.818,933.034,953.157,343.273,613.367,153.430,26
42.700,702.918,693.071,673.157,343.243,023.298,08
32.668,792.881,962.943,163.041,063.120,623.187,93
22.502,842.704,492.765,692.826,882.967,623.114,51
1-2.294,492.325,062.361,782.398,512.490,30

Entgelttabelle ab 1.10.2023 - 31.10.2024 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
155.017,315.394,355.593,596.301,276.837,157.042,26
144.542,644.885,935.167,635.593,596.246,276.433,67
134.188,384.508,074.748,545.215,725.861,536.037,38
123.774,864.040,884.604,265.098,935.737,875.910,0
113.652,643.898,384.178,294.604,265.222,605.379,28
103.523,623.764,774.040,884.322,554.858,485.004,24
9b3.136,593.369,083.520,543.939,074.295,094.423,96
9a3.136,593.369,083.419,583.520,543.939,074.055,96
82.946,463.173,483.299,663.419,583.552,103.634,13
72.772,352.994,053.160,843.287,053.388,033.476,36
62.725,662.945,103.067,493.192,413.274,433.362,77
52.618,932.834,952.957,343.073,613.167,153.230,26
42.500,702.718,692.871,672.957,343.043,023.098,08
32.468,792.681,962.743,162.841,062.920,622.987,93
22.302,842.504,492.565,692.626,882.767,622.914,51
1-2.094,492.125,062.161,782.198,512.290,30

 

Entgelttabelle ab 1.12.2022 - 30.9.2023 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
155.017,315.394,355.593,596.301,276.837,157.042,26
144.542,644.885,935.167,635.593,596.246,276.433,67
134.188,384.508,074.748,545.215,725.861,536.037,38
123.774,864.040,884.604,265.098,935.737,875.910,0
113.652,643.898,384.178,294.604,265.222,605.379,28
103.523,623.764,774.040,884.322,554.858,485.004,24
9b3.136,593.369,083.520,543.939,074.295,094.423,96
9a3.136,593.369,083.419,583.520,543.939,074.055,96
82.946,463.173,483.299,663.419,583.552,103.634,13
72.772,352.994,053.160,843.287,053.388,033.476,36
62.725,662.945,103.067,493.192,413.274,433.362,77
52.618,932.834,952.957,343.073,613.167,153.230,26
42.500,702.718,692.871,672.957,343.043,023.098,08
32.468,792.681,962.743,162.841,062.920,622.987,93
22.302,842.504,492.565,692.626,882.767,622.914,51
1-2.094,492.125,062.161,782.198,512.290,30

Entgelttabelle 1.1.2021- 30.11.2022 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)

 

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
154.880,655.247,425.441,246.129,646.650,926.850,45
144.418,914.752,855.026,885.441,246.076,146.258,43
134.074,304.385,284.619,205.073,665.701,885.872,94
123.672,043.930,824.478,854.960,055.581,595.749,03
113.553,153.792,204.064,484.478,855.080,355.232,76
103.427,653.662,233.930,824.204,824.726,154.867,94
9b3.051,163.277,323.424,653.831,784.178,104.303,46
9a3.051,163.277,323.326,443.424,653.831,783.945,49
82.866,213.087,043.209,793.326,443.455,353.535,15
72.696,842.912,503.074,753.197,523.295,753.381,67
62.651,422.864,882.983,943.105,463.185,243.271,18
52.547,602.757,732.876,792.989,893.080,893.142,28
42.432,592.644,642.793,452.876,792.960,143.013,70
32.401,552.608,912.668,442.763,682.841,072.906,55
22.240,122.436,272.495,812.555,332.692,242.835,13
1Je 4 Jahre2.037,442.067,182.102,902.138,632.227,92

Entgelttabelle 1.1.2020-31.12.2020 - Monatsentgelte TV-L (Anlage B)

 

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
monatlich in EUR
154.794,355.180,595.371,946.051,576.566,226.763,20
144.340,784.692,324.962,865.371,945.998,766.178,72
134.002,264.329,434.560,375.009,045.629,265.798,14
123.607,113.880,764.421,814.896,885.510,505.675,81
113.490,323.742,204.012,724.421,815.015,655.166,12
103.367,043.612,233.880,764.151,274.665,964.805,94
9b2.997,213.227,323.374,653.781,784.124,894.248,65
9a2.997,213.227,323.276,443.374,653.781,783.895,24
82.815,533.037,043.159,793.276,443.405,353.485,15
72.646,842.862,503.024,753.147,523.245,753.331,67
62.601,422.814,882.933,943.055,463.135,243.221,18
52.497,602.707,732.826,792.939,893.030,893.092,28
42.382,592.594,642.743,452.826,792.910,142.963,70
32.351,552.558,912.618,442.713,682.791,072.856,55
22.190,122.386,272.445,812.505,332.642,242.785,13
1Je 4 Jahre1.987,442.017,182.052,902.088,632.177,92
Schlagworte zum Thema:  Entgelt , TV-L
Meistgelesene Beiträge
Neueste Beiträge
0 Kommentare
Sie haben noch keinen Text eingegeben.

11.08.2021 10:18 Uhr

Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.

Zum Haufe Shop
Zum Thema Personal & Tarifrecht
Haufe TVöD Office Platin: Die wegweisende HR-Software für den TVöD und TV-V.
Haufe TVöD Office Platin

Die HR-Software für Ihre Personalarbeit im öffentlichen Dienst: Profitieren Sie von rechtssicherem Fachwissen, zeitsparenden Arbeitshilfen wie dem Abmahnungsgenerator, effizienter Online-Weiterbildung und dem neuen KI-Assistenten CoPilot HR öD für perfekte Ergebnisse.
Personalarbeit digital meistern: TV-L Office Premium
Haufe TV-L Office Premium

Haufe TV-L Office Premium ist die HR-Software für Ihre Personalarbeit im öffentlichen Dienst der Länder. Profitieren Sie von rechtssicherem Fachwissen, zeitsparenden Arbeitshilfen wie dem Zeugnisgenerator, effizienter Online-Weiterbildung und dem neuen KI-Assistenten CoPilot HR öD für perfekte Ergebnisse.
Jetzt für TV-V & TVöD: In nur 4 Schritten zur rechtssicheren Stellenbewertung
Haufe Eingruppierungsmanager

Digitalisieren Sie jetzt mit unserem Haufe Eingruppierungsmanager Ihren Eingruppierungs-Workflow rechtssicher und effizient. Er hilft bei der korrekten Stellenbewertungen nach dem TVöD und TV-V.
Haufe Shop: Energiewende in Kommunen
Energiewende in Kommunen

Die Energiewende ist keine Option, sondern eine kommunale Pflichtaufgabe. Das Buch bietet einen Überblick über das Thema Wärmeplanung – von zukünftigen Energiequellen und finanziellen Aspekten bis hin zur Einbindung der Bürger und konkreten Berechnungen. Mit Beispielen gelungener Projekte.

Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Öffentlicher Dienst Newsletter - kostenlos und unverbindlich