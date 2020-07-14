Die wichtigsten Entgelttabellen im öffentlichen Dienst

Entgelttabelle TV-V

Hier finden Sie die Entgelttabellen für den Bereich TV-V (Tarifvertrag Versorgungsbetriebe).
Haufe Online Redaktion
Haufe Online Redaktion
Kapitel
Geldscheine Euro
Bild: Haufe Online Redaktion

Entgelttabelle TV-V ab 1.6.2025 bis 31.5.2026 - Monatsentgelte

Monatlich in EUR
EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
15

6.729,11

7.451,50

8.145,00

8.773,41

9.286,50

9.799,59

14

6.295,70

6.912,13

7.509,30

8.071,27

8.539,37

9.007,47

13

5.910,41

6.488,35

7.046,96

7.495,12

7.819,22

8.143,33

12

5.525,13

6.035,66

6.522,96

6.919,04

7.197,91

7.478,63

11

5.187,98

5.659,97

6.009,89

6.288,89

6.534,15

6.777,35

10

4.850,89

5.293,97

5.622,74

5.842,03

6.038,44

6.178,70

9

4.561,92

4.947,21

5.217,69

5.421,18

5.514,72

5.655,00

8

4.227,47

4.425,52

4.614,59

4.803,60 

4.990,94

5.131,26

7

3.939,41

4.128,47

4.289,47

4.429,75

4.523,30

4.616,85

6

3.696,36

3.876,41

4.027,59

4.158,52

4.233,36

4.298,84

5

3.462,31

3.624,38

3.765,73

3.887,30

3.962,12

4.083,70

4

3.273,30

3.426,30

3.559,93

3.672,17

3.777,38

3.948,41

3

3.057,25

3.176,48

3.298,04

3.400,96

3.471,30

3.606,69

2

2.886,19

3.021,25

3.139,07

3.241,96

3.307,42

3.344,82

1

2.572,36

Entgelttabelle TV-V ab 1.3.2024 bis 31.5.2025 - Monatsentgelte

Monatlich in EUR
EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
15

6.239,86

6.909,72

7.552,80

8.151,24

8.705,01

9.214,10

14

5.837,96

6.409,57

6.963,32

7.499,25

8.008,34

8.472,79

13

5.480,68

6.016,60

6.534,60

7.043,70

7.436,68

7.758,26

12

5.123,41

5.596,82

6.070,15

6.472,10

6.865,10

7.141,79

11

4.810,78

5.248,45

5.632,49

5.963,03

6.239,86

6.472,10

10

4.498,20

4.909,07

5.310,95

5.578,90

5.766,47

5.900,41

9

4.230,23

4.587,51

4.935,89

5.177,01

5.266,33

5.400,30

8

3.962,33

4.194,51

4.391,02

4.578,61

4.766,15

4.900,14

7

3.694,36

3.908,70

4.096,28

4.230,23

4.319,57

4.408,90

6

3.471,04

3.667,54

3.846,19

3.971,22

4.042,69

4.105,22

5

3.247,78

3.435,32

3.596,12

3.712,21

3.783,67

3.899,77

4

3.069,10

3.247,78

3.399,59

3.506,78

3.578,23

3.747,93

3

2.890,51

3.033,41

3.149,50

3.247,78

3.310,29

3.444,24

2

2.711,84

2.863,69

2.997,69

3.095,94

3.158,45

3.194,17

1

2.456,50

Entgelttabelle TV-V ab 1.4.2022 bis 28.2.2024 - Monatsentgelte

Monatlich in EUR
EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
15

5.714,56

6.349,50

6.959,05

7.526,29

8.051,19

8.533,74

14

5.333,61

5.875,42

6.400,30

6.908,29

7.390,84

7.831,08

13

4.994,96

5.502,94

5.993,93

6.476,49

6.848,99

7.153,80

12

4.656,31

5.105,04

5.553,70

5.934,69

6.307,20

6.569,47

11

4.359,98

4.774,83

5.138,85

5.452,16

5.714,56

5.934,69

10

4.063,70

4.453,15

4.834,08

5.088,06

5.265,85

5.392,81

9

3.809,70

4.148,35

4.478,57

4.707,12

4.791,78

4.918,77

8

3.555,76

3.775,84

3.962,10

4.139,91

4.317,68

4.444,68

7

3.301,76

3.504,93

3.682,73

3.809,70

3.894,38

3.979,05

6

3.090,09

3.276,34

3.445,68

3.564,19

3.631,93

3.691,20

5

2.878,46

3.056,23

3.208,64

3.318,68

3.386,42

3.496,46

4

2.709,10

2.878,46

3.022,36

3.123,96

3.191,69

3.352,54

3

2.539,82

2.675,27

2.785,31

2.878,46

2.937,72

3.064,68

2

2.370,46

2.514,40

2.641,41

2.734,54

2.793,79

2.827,65

1

2.116,50

Entgelttabelle TV-V vom 1.4.2021 bis 31.3.2022 - Monatsentgelte

Monatlich in EUR
EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
15

5.613,52

6.237,23

6.836,00

7.393,21

7.908,83

8.382,85

14

5.239,30

5.771,53

6.287,13

6.786,14

7.260,16

7.692,61

13

4.906,64

5.405,64

5.887,95

6.361,97

6.727,89

7.027,31

12

4.573,98

5.014,77

5.455,50

5.829,75

6.195,68

6.453,31

11

4.282,89

4.690,40

5.047,99

5.355,76

5.613,52

5.829,75

10

3.991,85

4.374,41

4.748,61

4.998,09

5.172,74

5.297,46

9

3.742,34

4.075,00

4.399,38

4.623,89

4.707,05

4.831,80

8

3.492,89

3.709,08

3.892,04

4.066,71

4.241,34

4.366,09

7

3.243,38

3.442,96

3.617,61

3.742,34

3.825,52

3.908,69

6

3.035,45

3.218,41

3.384,75

3.501,17

3.567,71

3.625,93

5

2.827,56

3.002,19

3.151,91

3.260,00

3.326,54

3.434,64

4

2.661,20

2.827,56

2.968,92

3.068,72

3.135,26

3.293,26

3

2.494,91

2.627,97

2.736,06

2.827,56

2.885,78

3.010,49

2

2.328,55

2.469,94

2.594,71

2.686,19

2.744,39

2.777,65

1

2.079,08


Entgelttabelle TV-V vom 1.3.2020 bis 31.3.2021 - Monatsentgelte

Monatlich in EUR
EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
15

5.527,29

6.141,42

6.731,00

7.279,65

7.787,35

8.254,09

14

5.158,82

5.682,88

6.190,56

6.681,90

7.148,64

7.574,45

13

4.831,27

5.322,61

5.797,51

6.264,25

6.624,55

6.919,37

12

4.503,72

4.937,74

5.371,70

5.740,20

6.100,51

6.354,18

11

4.217,10

4.618,35

4.970,45

5.273,49

5.527,29

5.740,20

10

3.930,53

4.307,22

4.675,67

4.921,32

5.093,28

5.216,09

9

3.684,86

4.012,41

4.331,80

4.552,87

4.634,75

4.757,58

8

3.439,24

3.652,11

3.832,26

4.004,24

4.176,19

4.299,03

7

3.193,56

3.390,07

3.562,04

3.684,86

3.766,76

3.848,65

6

2.988,82

3.168,97

3.332,76

3.447,39

3.512,91

3.570,23

5

2.784,13

2.956,08

3.103,50

3.209,93

3.275, 44

3.381,88

4

2.620,32

2.784,13

2.923,32

3.021,58

3.087,10

3.242,67

3

2.456,59

2.587,60

2.694,03

2.784,13

2.841,45

2.964,25

2

2.292,78

2.432,00

2.554,85

2.644,93

2.702,24

2.734,98

1

2.047,14

Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.

Schlagworte zum Thema:  Entgelt , TVöD
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11.08.2021 10:18 Uhr

Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.

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