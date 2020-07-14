Entgelttabelle TV-V ab 1.6.2025 bis 31.5.2026 - Monatsentgelte
|Monatlich in EUR
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
6.729,11
7.451,50
8.145,00
8.773,41
9.286,50
9.799,59
|14
6.295,70
6.912,13
7.509,30
8.071,27
8.539,37
9.007,47
|13
5.910,41
6.488,35
7.046,96
7.495,12
7.819,22
8.143,33
|12
5.525,13
6.035,66
6.522,96
6.919,04
7.197,91
7.478,63
|11
5.187,98
5.659,97
6.009,89
6.288,89
6.534,15
6.777,35
|10
4.850,89
5.293,97
5.622,74
5.842,03
6.038,44
6.178,70
|9
4.561,92
4.947,21
5.217,69
5.421,18
5.514,72
5.655,00
|8
4.227,47
4.425,52
4.614,59
|4.803,60
4.990,94
5.131,26
|7
3.939,41
4.128,47
4.289,47
4.429,75
4.523,30
4.616,85
|6
3.696,36
3.876,41
4.027,59
4.158,52
4.233,36
4.298,84
|5
3.462,31
3.624,38
3.765,73
3.887,30
3.962,12
4.083,70
|4
3.273,30
3.426,30
3.559,93
3.672,17
3.777,38
3.948,41
|3
3.057,25
3.176,48
3.298,04
3.400,96
3.471,30
3.606,69
|2
2.886,19
3.021,25
3.139,07
3.241,96
3.307,42
3.344,82
|1
2.572,36
Entgelttabelle TV-V ab 1.3.2024 bis 31.5.2025 - Monatsentgelte
|Monatlich in EUR
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
6.239,86
6.909,72
7.552,80
8.151,24
8.705,01
9.214,10
|14
5.837,96
6.409,57
6.963,32
7.499,25
8.008,34
8.472,79
|13
5.480,68
6.016,60
6.534,60
7.043,70
7.436,68
7.758,26
|12
5.123,41
5.596,82
6.070,15
6.472,10
6.865,10
7.141,79
|11
4.810,78
5.248,45
5.632,49
5.963,03
6.239,86
6.472,10
|10
4.498,20
4.909,07
5.310,95
5.578,90
5.766,47
5.900,41
|9
4.230,23
4.587,51
4.935,89
5.177,01
5.266,33
5.400,30
|8
3.962,33
4.194,51
4.391,02
4.578,61
4.766,15
4.900,14
|7
3.694,36
3.908,70
4.096,28
4.230,23
4.319,57
4.408,90
|6
3.471,04
3.667,54
3.846,19
3.971,22
4.042,69
4.105,22
|5
3.247,78
3.435,32
3.596,12
3.712,21
3.783,67
3.899,77
|4
3.069,10
3.247,78
3.399,59
3.506,78
3.578,23
3.747,93
|3
2.890,51
3.033,41
3.149,50
3.247,78
3.310,29
3.444,24
|2
2.711,84
2.863,69
2.997,69
3.095,94
3.158,45
3.194,17
|1
2.456,50
Entgelttabelle TV-V ab 1.4.2022 bis 28.2.2024 - Monatsentgelte
|Monatlich in EUR
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
5.714,56
6.349,50
6.959,05
7.526,29
8.051,19
8.533,74
|14
5.333,61
5.875,42
6.400,30
6.908,29
7.390,84
7.831,08
|13
4.994,96
5.502,94
5.993,93
6.476,49
6.848,99
7.153,80
|12
4.656,31
5.105,04
5.553,70
5.934,69
6.307,20
6.569,47
|11
4.359,98
4.774,83
5.138,85
5.452,16
5.714,56
5.934,69
|10
4.063,70
4.453,15
4.834,08
5.088,06
5.265,85
5.392,81
|9
3.809,70
4.148,35
4.478,57
4.707,12
4.791,78
4.918,77
|8
3.555,76
3.775,84
3.962,10
4.139,91
4.317,68
4.444,68
|7
3.301,76
3.504,93
3.682,73
3.809,70
3.894,38
3.979,05
|6
3.090,09
3.276,34
3.445,68
3.564,19
3.631,93
3.691,20
|5
2.878,46
3.056,23
3.208,64
3.318,68
3.386,42
3.496,46
|4
2.709,10
2.878,46
3.022,36
3.123,96
3.191,69
3.352,54
|3
2.539,82
2.675,27
2.785,31
2.878,46
2.937,72
3.064,68
|2
2.370,46
2.514,40
2.641,41
2.734,54
2.793,79
2.827,65
|1
2.116,50
Entgelttabelle TV-V vom 1.4.2021 bis 31.3.2022 - Monatsentgelte
|Monatlich in EUR
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
5.613,52
6.237,23
6.836,00
7.393,21
7.908,83
8.382,85
|14
5.239,30
5.771,53
6.287,13
6.786,14
7.260,16
7.692,61
|13
4.906,64
5.405,64
5.887,95
6.361,97
6.727,89
7.027,31
|12
4.573,98
5.014,77
5.455,50
5.829,75
6.195,68
6.453,31
|11
4.282,89
4.690,40
5.047,99
5.355,76
5.613,52
5.829,75
|10
3.991,85
4.374,41
4.748,61
4.998,09
5.172,74
5.297,46
|9
3.742,34
4.075,00
4.399,38
4.623,89
4.707,05
4.831,80
|8
3.492,89
3.709,08
3.892,04
4.066,71
4.241,34
4.366,09
|7
3.243,38
3.442,96
3.617,61
3.742,34
3.825,52
3.908,69
|6
3.035,45
3.218,41
3.384,75
3.501,17
3.567,71
3.625,93
|5
2.827,56
3.002,19
3.151,91
3.260,00
3.326,54
3.434,64
|4
2.661,20
2.827,56
2.968,92
3.068,72
3.135,26
3.293,26
|3
2.494,91
2.627,97
2.736,06
2.827,56
2.885,78
3.010,49
|2
2.328,55
2.469,94
2.594,71
2.686,19
2.744,39
2.777,65
|1
2.079,08
Entgelttabelle TV-V vom 1.3.2020 bis 31.3.2021 - Monatsentgelte
|Monatlich in EUR
|Entgeltgruppe
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
5.527,29
6.141,42
6.731,00
7.279,65
7.787,35
8.254,09
|14
5.158,82
5.682,88
6.190,56
6.681,90
7.148,64
7.574,45
|13
4.831,27
5.322,61
5.797,51
6.264,25
6.624,55
6.919,37
|12
4.503,72
4.937,74
5.371,70
5.740,20
6.100,51
6.354,18
|11
4.217,10
4.618,35
4.970,45
5.273,49
5.527,29
5.740,20
|10
3.930,53
4.307,22
4.675,67
4.921,32
5.093,28
5.216,09
|9
3.684,86
4.012,41
4.331,80
4.552,87
4.634,75
4.757,58
|8
3.439,24
3.652,11
3.832,26
4.004,24
4.176,19
4.299,03
|7
3.193,56
3.390,07
3.562,04
3.684,86
3.766,76
3.848,65
|6
2.988,82
3.168,97
3.332,76
3.447,39
3.512,91
3.570,23
|5
2.784,13
2.956,08
3.103,50
3.209,93
3.275, 44
3.381,88
|4
2.620,32
2.784,13
2.923,32
3.021,58
3.087,10
3.242,67
|3
2.456,59
2.587,60
2.694,03
2.784,13
2.841,45
2.964,25
|2
2.292,78
2.432,00
2.554,85
2.644,93
2.702,24
2.734,98
|1
2.047,14
Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.
11.08.2021 10:18 Uhr
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