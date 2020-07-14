Entgelttabelle TVöD/VKA

Entgelttabelle ab 1.5.2026 - Monatsentgelte (VKA)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
|5.827,86
|6.208,96
|6.634,05
|7.214,39
|7.811,37
|8.204,11
|14
|5.298,27
|5.643,35
|6.094,01
|6.594,12
|7.151,57
|7.551,78
|13
|4.901,11
|5.279,32
|5.709,87
|6.177,31
|6.727,38
|7.025,87
|12
|4.415,70
|4.850,91
|5.359,50
|5.923,82
|6.586,00
|6.900,18
|11
|4.269,64
|4.669,92
|5.046,03
|5.454,10
|6.012,56
|6.326,77
|10
|4.124,53
|4.438,16
|4.794,69
|5.181,37
|5.611,95
|5.753,35
|9c
|4.010,72
|4.290,50
|4.594,76
|4.922,61
|5.275,05
|5.527,70
|9b
|3.779,84
|4.039,01
|4.203,56
|4.690,55
|4.979,11
|5.313,37
|9a
|3.658,61
|3.877,94
|4.097,67
|4.586,77
|4.697,43
|4.979,97
|8
|3.486,40
|3.697,29
|3.843,36
|3.992,40
|4.153,50
|4.230,97
|7
|3.294,98
|3.537,94
|3.682,69
|3.828,76
|3.969,05
|4.045,24
|6
|3.240,30
|3.440,25
|3.580,46
|3.719,22
|3.855,50
|3.926,20
|5
|3.124,08
|3.318,04
|3.449,05
|3.587,78
|3.716,70
|3.783,33
|4
|2.994,17
|3.190,45
|3.355,14
|3.457,66
|3.560,17
|3.620,20
|3
|2.953,13
|3.164,20
|3.215,57
|3.332,99
|3.421,10
|3.501,81
|2
|2.767,54
|2.975,32
|3.027,12
|3.101,04
|3.263,52
|3.433,49
|1
|2.534,55
|2.568,83
|2.611,69
|2.651,64
|2.754,50
Entgelttabelle ab 1.4.2025 bis 30.4.2026 - Monatsentgelte (VKA)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
5.669,12
6.039,84
6.453,36
7.017,89
7.598,61
7.980,65
|14
5.153,96
5.489,64
5.928,03
6.414,51
6.956,78
7.346,09
|13
4.767,62
5.135,53
5.554,35
6.009,06
6.544,14
6.834,50
|12
4.295,43
4.718,78
5.213,52
5.762,47
6.406,61
6.712,24
|11
4.153,35
4.542,72
4.908,59
5.305,54
5.848,79
6.154,45
|10
4.012,19
4.317,28
4.664,10
5.040,24
5.459,10
5.596,64
|9c
3.901,48
4.173,64
4.469,61
4.788,53
5.131,37
5.377,14
|9b
3.676,89
3.929,00
4.089,07
4.562,79
4.843,49
5.168,65
|9a
3.558,96
3.772,32
3.986,06
4.461,84
4.569,48
4.844,33
|8
3.391,44
3.596,59
3.738,68
3.883,66
4.040,37
4.115,73
|7
3.205,23
3.441,58
3.582,38
3.724,47
3.860,94
3.935,06
|6
3.152,04
3.346,55
3.482,94
3.617,92
3.750,49
3.819,26
|5
3.038,99
3.227,67
3.355,11
3.490,06
3.615,47
3.680,28
|4
2.912,62
3.103,55
3.263,75
3.363,48
3.463,20
3.521,60
|3
2.872,69
3.078,02
3.127,99
3.242,21
3.327,92
3.406,43
|2
2.692,16
2.894,28
2.944,67
3.016,58
3.174,63
3.339,97
|1
2.465,52
2.498,86
2.540,55
2.579,42
2.679,47
Entgelttabelle ab 1.3.2024 bis 31.3.2025 - Monatsentgelte (VKA)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
5.504,00
5.863,92
6.265,40
6.813,49
7.377,29
7.748,20
|14
5.003,84
5.329,75
5.755,37
6.227,68
6.754,16
7.132,13
|13
4.628,76
4.985,95
5.392,57
5.834,04
6.353,53
6.635,44
|12
4.170,32
4.581,34
5.061,67
5.594,63
6.220,01
6.516,74
|11
4.032,38
4.410,41
4.765,62
5.151,01
5.678,44
5.975,19
|10
3.895,33
4.191,53
4.528,25
4.893,44
5.300,10
5.433,63
|9c
3.787,84
4.052,08
4.339,43
4.649,06
4.981,91
5.220,52
|9b
3.566,89
3.814,56
3.969,97
4.429,89
4.702,42
5.018,11
|9a
3.448,96
3.662,32
3.869,96
4.331,88
4.436,39
4.703,23
|8
3.281,44
3.486,59
3.628,68
3.770,54
3.922,69
3.995,85
|7
3.095,23
3.331,58
3.472,38
3.614,47
3.748,49
3.820,45
|6
3.042,04
3.236,55
3.372,94
3.507,92
3.640,49
3.708,02
|5
2.928,99
3.117,67
3.245,11
3.380,06
3.505,47
3.570,28
|4
2.802,62
2.993,55
3.153,75
3.253,48
3.353,20
3.411,60
|3
2.762,69
2.968,02
3.017,99
3.132,21
3.217,92
3.296,43
|2
2.582,16
2.784,28
2.834,67
2.906,58
3.064,63
3.229,97
|1
2.355,52
2.388,86
2.430,55
2.469,42
2.569,47
Entgelttabelle ab 1.4.2022 bis 28.2.2024 - Monatsentgelte (VKA)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
5.017,06
5.358,22
5.738,77
6.258,28
6.792,69
7.144,27
|14
4.542,98
4.851,90
5.255,33
5.703,01
6.202,05
6.560,31
|13
4.187,45
4.526,02
4.911,44
5.329,90
5.822,30
6.089,52
|12
3.752,91
4.142,50
4.597,79
5.102,97
5.695,74
5.977,00
|11
3.622,16
3.980,48
4.317,18
4.682,47
5.182,41
5.463,69
|10
3.492,26
3.773,01
4.092,18
4.438,33
4.823,79
4.950,36
|9c
3.390,37
3.640,83
3.913,20
4.206,69
4.522,19
4.748,36
|9b
3.180,94
3.415,70
3.563,00
3.998,95
4.257,27
4.556,50
|9a
3.069,16
3.271,39
3.468,21
3.906,05
4.005,11
4.258,04
|8
2.910,37
3.104,82
3.239,51
3.373,97
3.518,19
3.587,54
|7
2.733,87
2.957,90
3.091,36
3.226,04
3.353,07
3.421,28
|6
2.683,45
2.867,82
2.997,10
3.125,04
3.250,70
3.314,71
|5
2.576,29
2.755,14
2.875,93
3.003,85
3.122,72
3.184,15
|4
2.456,51
2.637,49
2.789,34
2.883,87
2.978,39
3.033,74
|3
2.418,66
2.613,29
2.660,65
2.768,92
2.850,16
2.924,58
|2
2.242,16
2.439,13
2.486,89
2.555,05
2.704,86
2.861,58
|1
2.015,52
2.048,86
2.090,55
2.129,42
2.229,47
Entgelttabelle 1.4.2021 bis 31.3.2022 - Monatsentgelte (VKA)
|Entgeltgruppe
|Grundentgelt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
4.928,35
5.263,48
5.637,30
6.147,62
6.672,58
7.017,95
|14
4.462,65
4.766,11
5.162,41
5.602,17
6.092,39
6.444,31
|13
4.113,41
4.445,99
4.824,60
5.235,66
5.719,35
5.981,85
|12
3.686,55
4.069,25
4.516,49
5.012,74
5.595,03
5.871,32
|11
3.558,11
3.910,10
4.240,84
4.599,68
5.090,78
5.367,08
|10
3.430,51
3.706,30
4.019,82
4.359,85
4.738,50
4.862,83
|9c
3.330,42
3.576,45
3.844,01
4.132,31
4.442,23
4.664,40
|9b
3.124,70
3.355,30
3.500,00
3.928,24
4.181,99
4.475,93
|9a
3.014,89
3.213,55
3.406,89
3.836,98
3.934,29
4.182,75
|8
2.858,91
3.049,92
3.182,23
3.314,31
3.455,98
3.524,11
|7
2.685,53
2.905,60
3.036,70
3.169,00
3.293,78
3.360,79
|6
2.636,00
2.817,11
2.944,11
3.069,78
3.193,22
3.256,10
|5
2.530,74
2.706,42
2.825,08
2.950,74
3.067,50
3.127,85
|4
2.413,07
2.590,85
2.740,02
2.832,88
2.925,73
2.980,10
|3
2.375,89
2.567,08
2.613,61
2.719,96
2.799,76
2.872,87
|2
2.202,51
2.396,00
2.442,92
2.509,87
2.657,03
2.810,98
|1
1.979,88
2.012,63
2.053,59
2.091,77
2.190,05
Entgelttabelle 1.3.2020 bis 31.3.2021 - Monatsentgelte (VKA)
|Monatlich in EUR
|Entgeltgruppe
|Grundgehalt
|Entwicklungsstufen
|Stufe 1
|Stufe 2
|Stufe 3
|Stufe 4
|Stufe 5
|Stufe 6
|15
4.860,31
5.190,81
5.559,47
6.062,74
6.580,45
6.921,06
|14
4.401,04
4.700,31
5.091,13
5.524,82
6.008,27
6.355,34
|13
4.056,62
4.384,61
4.757,99
5.163,37
5.640,38
5.899,26
|12
3.635,65
4.013,07
4.454,13
4.943,53
5.517,78
5.790,26
|11
3.508,11
3.856,11
4.182,29
4.536,17
5.020,49
5.292,98
|10
3.380,51
3.655,13
3.964,32
4.299,65
4.673,08
4.795,69
|9c
3.280,42
3.526,45
3.790,94
4.075,26
4.380,90
4.600,00
|9b
3.074,70
3.305,30
3.450,00
3.874,00
4.124,25
4.414,13
|9a
2.964,89
3.163,55
3.356,89
3.784,00
3.879,97
4.125,00
|8
2.808,91
2.999,92
3.132,23
3.264,31
3.405,98
3.474,11
|7
2.635,53
2.855,60
2.986,70
3.119,00
3.243,78
3.310,79
|6
2.586,00
2.767,11
2.894,11
3.019,78
3.143,22
3.206,10
|5
2.480,74
2.656,42
2.775,08
2.900,74
3.017,50
3.077,85
|4
2.363,07
2.540,85
2.690,02
2.782,88
2.875,73
2.930,10
|3
2.325,89
2.517,08
2.563,61
2.669,96
2.749,76
2.822,87
|2
2.152,51
2.346,00
2.392,92
2.459,87
2.607,03
2.760,98
|1
–
1.929,88
1.962,63
2.003,59
2.041,77
2.140,05
11.08.2021 10:18 Uhr
Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.