Themenseite

Entgelt

Geldbeutel mit Euromuenzen und Scheinen
Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Als Entgelt wird die Vergütung des Arbeitnehmers für seine geleistete Arbeit bezeichnet. Hierzu gehören alle laufenden oder einmaligen Zahlungen des Arbeitgebers. Im Lohnsteuerrecht wird anstelle des Begriffs "Entgelt" die Bezeichnung "Arbeitslohn" verwendet. Im Sozialversicherungsrecht spricht man stets von "Arbeitsentgelt".

In der betrieblichen Praxis setzt sich das Entgelt im Regelfall aus mehreren Bestandteilen zusammen. Üblicherweise ist der Anspruch des Arbeitnehmers auf das Entgelt im Arbeitsvertrag geregelt, darüber hinaus finden sich Regelungen in den anzuwendenden Tarifverträgen. Ansprüche auf Entgelt bzw. Entgeltbestandteile können sich auch aus einer Gesamtzusage des Arbeitgebers, einer betrieblichen Übung sowie aus dem allgemeinen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz ergeben.

Entgelt in der Lohnsteuer

Einkommensteuerpflichtig sind Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Zu diesen gehören insbesondere Gehälter, Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile für eine Beschäftigung im öffentlichen oder privaten Dienst. Dabei ist es gleichgültig, ob es sich um laufende oder um einmalige Bezüge handelt und ob ein Rechtsanspruch auf sie besteht. Bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit wird die Einkommensteuer durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben. Die durch den Abzug vom Arbeitslohn erhobene Einkommensteuer wird als Lohnsteuer bezeichnet.

Entgelt in der Sozialversicherung

Nach dem Wortlaut des Gesetzes stellen alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung Arbeitsentgelt dar. Dabei ist es gleichgültig,

  • ob ein Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht,
  • unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet werden und
  • ob sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden.

Unter dem Begriff Arbeitsentgelt ist immer das Bruttoarbeitsentgelt zu verstehen. Dies bedeutet, dass Werbungskosten und Sonderausgaben nicht vom Arbeitsentgelt abzuziehen sind. Nach der Definition des Begriffes muss außerdem ein inhaltlicher und zeitlicher Zusammenhang mit der Beschäftigung bestehen. Es ist dabei unerheblich, ob die Einnahmen unmittelbar aus der Beschäftigung (als Lohn oder Gehalt) oder nur im Zusammenhang mit ihr (z. B. in Form von Beihilfen) erzielt werden.

Hände Münzen Stapel Preisverhandlung
Hände Münzen Stapel Preisverhandlung
Aktuelle Rechtsprechung

Geschlechtsbedingte Entgeltbenachteiligung

Das Bundesarbeitsgericht stellt in seinem Urteil vom 23.10.2025 (BAG, 8 AZR 300/24) klar, dass bereits dann die Vermutung einer geschlechterbezogenen Benachteiligung angenommen werden kann, wenn eine Frau bei gleicher bzw. gleichwertiger Arbeit weniger verdient als ein männlicher Kollege in einer vergleichbaren Position. Um etwaigen Ansprüchen aus einer Benachteiligung wegen des Geschlechts zu entgehen, müssen Arbeitgeber diese Vermutung widerlegen.
Geschäftsleute halten Schild mit Fragezeichen vor ihren Kopf
Geschäftsleute halten Schild mit Fragezeichen vor ihren Kopf

Scheinselbstständigkeit

Jährlich am 14. Mai soll der "Tag des Freelancers" Aufmerksamkeit für freie Fachkräfte schaffen. Doch die Grenzen zwischen Selbstständigkeit und abhängiger Beschäftigung sind oft fließend und die Gefahr der Scheinselbstständigkeit ist groß. Ein Überblick für Arbeitgeber zu den Kriterien, der Abgrenzung und den Rechtsfolgen von Scheinselbstständigkeit.
Shop
Themensuche
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zum Thema Entgelt
Entgelttransparenz sicher umsetzen: Klares Grading-System
Klares Grading-System

Das Buch erklärt die rechtlichen Grundlagen und zeigt konkrete Schritte zur Umsetzung der Richtlinie. Dazu bietet es Beispiele aus der Praxis sowie Bewertungen gängiger Gradingsysteme und berücksichtigt auch die betriebliche Mitbestimmung.
Abrechnung verständlich erklärt: Entgeltabrechnung 2026
Entgeltabrechnung 2026

Das Nachschlagewerk für die rasche und korrekte Entgeltabrechnung. Expert:innen stellen an über 420 Beispielrechnungen alle wichtigen Fälle vor und zeigen, wie Sie auch knifflige Fälle korrekt durchführen. Und das Entgeltabrechnungs-ABC enthält über 560 verschiedene Entgeltarten. So sind Sie immer auf der sicheren Seite!
Haufe Shop: Haufe TVöD Office Professional
Haufe TVöD Office Professional

Gestalten Sie mit Haufe TVöD Office Professional Ihre TVöD-Personalarbeit noch effizienter. Mit der meistgenutzten Fachdatenbank für das Personalwesen im öffentlichen Dienst profitieren Sie von einer ausführlichen TVöD-Kommentierung sowie Kommentaren und Beiträgen rund um allgemeines Arbeitsrecht, SGB, Personalvertretungsrecht, Gehaltsabrechnung und Zusatzversorgung.
Fachbeiträge & Kommentare
Praxis-Beispiele: Sonstige ... / 2 Jahresbonus
Beitrag
Anforderungsprofile und Kom... / 4.6 Vergütungsmanagement
Beitrag
Das Mitarbeitergespräch als... / 6.2 Inhaltliche Gesprächsvorbereitung
Beitrag
Dienstrad-Modelle vergleichen / 1.5 Übernahme nach Leasingablauf
Beitrag
Dienstrad-Modelle vergleichen / 1.2 Arbeitgeberfinanzierte Überlassung
Beitrag
Alle anzeigen
Meistgelesene Beiträge
BEEG (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz)
1.053
Geringwertiges Wirtschaftsgut
935
Häusliches Arbeitszimmer absetzen
569
Nebenkostenabrechnung erstellen: Rechte und Pflichten für Vermieter
430
Reverse Charge Verfahren
382
Kurzfristige Beschäftigung
261
Schenkung
244
Doppelte Haushaltsführung
226
Eingruppierung TVöD
215
Festsetzungsverjährung
211
Verwandte Themen
Lohnsteuer Sozialversicherungsrecht TV-L Öffentlicher Dienst Arbeitsrecht TVöD Umsatzsteuer Entgeltordnung Tarifverhandlung Jahreswechsel HR-Management Umsatzsteuer-Anwendungserlass Entgeltabrechnung Equal Pay Minijob Arbeitszeit BAG-Urteil Urteil Scheinselbständigkeit Digitalisierung Entgeltordnung TV-L Zulage Vergütung Geringfügig entlohnte Beschäftigung Statusfeststellungsverfahren Ältere Arbeitnehmer Berlin Mindestlohn Lohn Gehalt