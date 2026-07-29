HR-Management

Markus Fink CHRO of the Year 2025
Markus Fink CHRO of the Year 2025
Interview mit dem CHRO of the Year 2025

"HR kann der ganzen Organisation zeigen, wie Digitalisierung geht"

Wie kann HR Künstliche Intelligenz erfolgreich nutzen und die Digitalisierung der ganzen Organisation vorantreiben? Das wollte Matthias Haller, Chefredakteur des Personalmagazins, von Markus Fink wissen, Chief Human Resources Officer bei Infineon Technologies und frisch gekürter "CHRO of the Year 2025". Das Interview fand bei der Verleihung des renommierten Preises der HR-Community im Rahmen der Human Work/s Konferenz in München statt.
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Haufe Shop: Das Recruiting-Dilemma
Das Recruiting-Dilemma

Sven Gábor Jánszky stellt am Beispiel von zwei Personalleitern die Recruitingwelt der Zukunft vor. Beide gehen unterschiedliche Wege, um dem Fachkräftemangel vorzubeugen und das Know-how von Mitarbeitern an das Unternehmen zu binden. Bei ihren fiktiven Gesprächen erarbeiten sie gemeinsam Lösungen zur Gewinnung hochqualifizierter Kräfte.
Haufe Shop: KI-Revolution der Arbeitswelt
KI-Revolution der Arbeitswelt

Das Buch von Prof. Dr. Michael Groß und Jörg Staff bietet einen Überblick über Strategien und Perspektiven, Chancen und Risiken von Künstlicher Intelligenz in Personalarbeit, Führung und Organisation. Personalverantwortliche und Führungskräfte erhalten hier wertvolle Impulse für ihre Tätigkeit.
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