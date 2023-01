Lena Kaltenmeier ist Chief Human Resources Officer bei der Bauer Media Group. Katja van Doren wird Personalvorständin bei RWE. Shiva Meyer wurde in den Arag-Vorstand berufen. Und Alexander Hiller, Leiter Konzern Personal Top Management, verlässt die Volkswagen AG.

Die Bauer Media Group hat seit dem 12. Dezember 2022 eine neue Chief Human Resources Officer (CHRO): Lena Kaltenmeier hat das Amt von Andrea Mohnsame übernommen, die das Unternehmen verlassen hat. Kaltenmeier kommt von der Compu Group Medical SE (CGM).

RWE AG: Katja van Doren wird Personalvorständin

Katja van Doren wird ab dem 1. August 2023 neue Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der RWE AG. Sie tritt dann die Nachfolge von Zvezdana Seeger an, deren Vertrag ausläuft. Van Doren ist derzeit seit 2018 im Vortsand von RWE Generation für Finanzen und Personal verantwortlich.

Bild: Andre Laaks/RWE AG Katja von Doren

Shiva Meyer steigt bei Arag in Konzernvorstand auf

Mit Wirkung zum 2. April 2023 wurde Shiva Meyer in den Vorstand der Arag berufen. Sie übernimmt das Ressort Konzern Human Resources / Group Internal Audit. Meyer folgt auf Werenfried Wendler, der in den Ruhestand geht. Sie ist seit Juli 2021 im Vorstand der Arag Krankenversicherungs-AG.

Alexander Hiller verlässt die Volkswagen AG

Der Leiter Konzern Personal Top Management der Volkswagen AG, Alexander Hiller, wird Ende 2022 "aus persönlichen Gründen" aus dem Unternehmen ausscheiden. Hiller hatte die Position seit Juli 2021 inne. Die Aufgaben wird am 1. Januar 2023 kommissarisch Hubert Altschäffl in Personalunion zur Leitung Konzern Personalwesen Management übernehmen.

Galeria-Personalchef Dirk Lessing ist gegangen

Der Vorstand des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof wird verkleinert. Der bisherige Chief Operation Officer (CPO) und Personalchef Dirk Lessing hat das Unternehmen bereits am 14. Dezember 2022 verlassen. Den Bereich wird CEO Miguel Müllenbach zusätzlich verantworten.

Axa-Personalchef wechselt zu Element Insurance

Jörg Schmidt wechselt Anfang Januar 2023 als Senior Vice President People (SVP) und Generalbevollmächtigter zum InsurTech Element Insurance. Die Position wurde neu geschaffen. Er ist derzeit Konzernpersonalleiter und Head of HR Management bei Axa Deutschland.

Bild: Element Insurance AG Jörg Schmidt

Migros regelt Nachfolge für Sarah Kreienbühl intern

Andrea Krapf wird ab Februar 2023 das Migros Department "HRM und Engagement Migros-Gruppen" verantworten. Sie folgt als neue Personalchefin auf Sarah Kreienbühl, die – wie bereits im August berichtet – zu Kühne+Nagel gewechselt ist. Kraft kam im Jahr 2001 ins Unternehmen und leitet seit 2014 die Direktion Logistik/Informatik.

Neuer Personalvorstand bei Iveco Magirus

Sascha Breitscheidel wurde vor Kurzem zum Personalvorstand und Arbeitsdirektor bei der Iveco Magirus AG bestellt. Er hat außerdem die Verantwortung als Head of Human Resources für die DACH-Region und Head of Human Resources für die Business Unit Truck in Deutschland und der Schweiz übernommen. Breitscheidel folgt auf Achim Specht, der Ende 2022 in den Ruhestand tritt.

Heide Freynhofer wird HR Director bei Allianz Partners Deutschland

Zum 1. Januar 2023 wird Heide Freynhofer als Human Resources Director (HR) Teil der Geschäftsleitung bei Allianz Partners Deutschland. Sie übernimmt außerdem die Position der Regional HR Director für die NCEE (Northern, Central and Eastern Europe) Region.

Neue Personalchefin bei Getsafe

Sarina Hergarten hat im Dezember 2022 die neu geschaffene Stelle der Chief People Officer (CHRO) im Vorstand übernommen. Sie war zuvor für das Personal bei Trade Republic und Sennder zuständig.

Sandra Richter erweitert den Vorstand von Hansgrohe

Hansgrohe erweitert das Führungsgremium: Sandra Richter wird am 1. März 2023 als Personalvorständin antreten. Sie kommt von Ceramtec, wo sie seit 2016 als Vice President Human Resources und Group Director HR tätig ist.

Bild: Sandra Richter (at Plenum Stuttgart) Sandra Richter

Neue HR-Verantwortung bei Gardner Aerospace

Karsten Poerschke ist seit Dezember 2022 Chief People Officer bei Gardner Aerospace. Er kommt von der Airbus Group, wo er zuletzt als Vice President Human Resources tätig war.

CPO bei Tom Tailor kommt von Marc O'Polo

Am 1. Januar 2023 wird Behija Karup als Chief People Officer (CPO) bei Tom Tailor starten. Sie kommt von Marc O’Polo, wo sie als Director Human Resources & Central Services arbeitete.

Jana Plischke ist Vice President People bei Enpal

Seit dem 1. Dezember 2022 ist Jana Plischke Vice President People bei der Enpal GmbH. Sie kommt von Thrasio, wo sie zuletzt als Director People Partners, International | Director Global Talent Acquisition tätig war.

Applike holt Ingmar Krohm von Olympus

Ingmar Krohm wird zum 1. Januar 2023 Vice President People and Organization bei der Applike Group. Er kommt von Olympus, wo er zuletzt die strategische Organisationsentwicklung verantwortete.

Neue VP People bei Materna Virtual Solution

Dr. Dorothea Gowin wird Vice President (VP) People bei Materna Virtual Solution. Sie war in dem Unternehmen zuvor als Head of Human Resources und Mitglied im General Management Team tätig.

Bild: Materna Virtual Solution Dorothea Gowin

Bayernwerk AG: Albert Zettl kommt für Andreas Ladda

Andreas Ladda, Personal- und Marktvorstand der Bayernwerk AG, legt das Mandat am 31. Dezember 2022 nieder. Die Nachfolge wird zum 1. Januar 2023 Albert Zettl antreten. Er war seit 2013 Betriebsratsvorsitzender in der Region Ostbayern und im Spartenbetriebsrat des Bayernwerks und zuletzt seit Ende 2015 Konzernbetriebsratsvorsitzender bei E.ON.

Solveig Pfeiff ist VP People & Organization bei Sunfire

Seit dem 1. Dezember 2022 ist Solveig Pfeiff Vice President (VP) People & Organization bei der Sunfire GmbH. Sie kommt von Solarwatt GmbH, wo sie Vice President Human Resources war.

New Work SE befördert Leonie Welp und Martha Meyer

Leonie Welp hat seit Kurzem die neugeschaffene Position als Head of Recruiting DACH bei der New Work SE inne. Sie arbeitete zuvor als Head of Recruiting Austria in dem Unternehmen. Zudem wurde Martha Meyer zur Director of Talent Acquisition befördert. Sie war zuvormehr als zehn Jahre beim Tochterunternehmen Xing tätig, zuletzt als Team Lead Active Sourcing.

KfW-Personalchef übernimmt Vorsitz der Kommission Tarifpolitik

Robert Szwedo, Personalchef der KfW, wurde zum Vorsitzenden der Kommission Tarifpolitik des Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschlands gewählt. Stellvertreterinnen sind die Bereichsleiterin Personal und Organisation der Nord/LB, Sonja Schwarz, und Dr. Elisabeth Keßeböhmer, Personalleiterin der Hamburger Sparkasse AG.