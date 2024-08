Virginia Bastian wird Arbeitsdirektorin bei Roche in Deutschland. Fabienne Twelemann übernimmt die Leitung des Personalbereichs von Uniper. Alessandra Vitali wird Personalchefin bei Heineken Germany. Und Ann Miller-Rauch ist neue Chief People Officer und Geschäftsführerin Personal bei DB Systel.

Dr. Virginia Bastian wird zum 1. September 2024 neue Arbeitsdirektorin der Roche Diagnostics und designierte Arbeitsdirektorin der Roche Deutschland Holding. Die formelle Bestätigung durch den Aufsichtsrat steht noch aus. Bastian folgt auf Clemens Schmid, der den Posten seit Mai 2022 innehatte – er wechselte als Personalleiter für die Roche-Gesellschaften in die Schweiz. Bastian ist derzeit noch als Head of Global Talent & Development für die Deutsche Bank tätig.

Bild: Mario Diener/Roche Virginia Bastian

Uniper überträgt Personalbereich Fabienne Twelemann

Fabienne Twelemann übernimmt zum 1. Januar 2025 die Leitung des Personalbereichs von Uniper. Sie folgt auf Ulrich Köster, der nach acht Jahren in den Ruhestand tritt. Twelemann verantwortet seit Frühjahr 2021 den Bereich Corporate Communication & Governmental Relations bei Uniper.

Neue Personalchefin bei Heineken Germany

Alessandra Vitali rückt zum 1. Oktober 2024 zur People Director bei Heineken Germany auf. Sie wird die Aufgaben von Tyrone Martinek übernehmen, der als Sales Director Off-Trade in den Vertrieb des Unternehmens geht. Vitali ist derzeit Manager People & Organizational Development (POD Manager) und HR Business Partner bei Heineken Swiss.

DB Systel: Neue Geschäftsführerin Personal

Ann Miller-Rauch ist seit dem 1. August 2024 Chief People Officer (CPO) und Geschäftsführerin Personal bei DB Systel. Sie folgt auf Klaus Rüffler, der Managing Director Human Resources (HR) im Unternehmen war. Miller-Rauch kommt von der Nemetschek Group. Dort war sie seit 2021 ebenfalls als CPO tätig. Dort wird Rebecca Koch am 1. September 2024 ihre Rolle übernehmen, wie die Haufe Online Redaktion bereits im Juni berichtete.

Tobias Roser ist neuer VP People bei Nexwafe

Im August 2024 teilte Tobias Roser auf seiner LinkedIn-Seite mit, dass er als Vice President (VP) People zu Nexwafe gewechselt ist. Er kommt von Premier Inn, wo er seit Juli 2023 People Director und Teil der Geschäftsführung war.

Neues Vorstandsressort Personal bei der MLP Group

Angelika Zinkgräf soll bei der MLP SE das neue Vorstandsressort Personal, Compliance und Revision übernehmen. Ihr wird nach Mitteilung des Unternehmens zum 1. September 2024 zunächst die Generalvollmacht für Personal übertragen. Die Ernennung zur Vorständin ist im Blick auf bankenregulatorische Vorschriften Ende 2025 geplant. Zinkgräf war bisher Bereichsleiterin Personal in der MLP Finanzberatung.

Bild: MLP SE Angelika Zinkgräf

Arne Benzin geht zu Generali Deutschland

Dr. Arne Benzin wird zum 1. Januar 2025 Chief People and Organization Officer bei Generali Deutschland, wie das Unternehmen im August 2024 bekannt gab. Er ist aktuell Chief People & Culture Officer bei der Allianz Technology SE.

ALD Automotive | Lease Plan mit neuem HR-Chef

ALD Automotive | Lease Plan in Deutschland hat vor Kurzem Dr. Stefan Koch zum Deputy Country Managing Director ernannt. Er verantwortet die Unternehmensbereiche Operations, HR, IT, Transformation, Finance und Legal für beide Unternehmen. Koch wurde 2019 Geschäftsführer Marktfolge bei Lease Plan Deutschland und ab Mai 2023 auch bei der ALD Auto Leasing D GmbH.

Neuer Director HR / People & Culture bei Rosenthal

Thomas Thiede ist seit Kurzem Director HR / People & Culture bei Rosenthal. Den Bereich hat nach dem Weggang seiner Vorgängerin Ursula Rüschendorf Ende 2023 Thomas Wippermann interimsmäßig geleitet. Thiede hat bis April 2024 bei der Kiepe Electric GmbH den Personalbereich Gruppe verantwortet.

Cawa Younosi wird Geschäftsführer der Charta der Vielfalt

Der ehemalige Deutschland-Personalchef von SAP, Cawa Younosi, wird am 1. September 2024 Geschäftsführer der Charta der Vielfalt. Er folgt auf das Führungsduo Corina Christen und Franziska von Kempis. Christen bleibt dem Verein als stellvertretende Geschäftsführerin erhalten, von Kempis geht.

Thomas Becker leitet Personal bei Thyssengas

Dr. Thomas Becker ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer der Thyssengas GmbH und leitet die Ressorts Finanzen, Personal, IT, Einkauf und Vertrieb. Er folgt auf Jörg Kamphaus, der das Unternehmen verlässt. Zuletzt war Becker als Chief Financial Officer (CFO) und Mitglied der Geschäftsführung der Trading Hub Europe (THE) tätig.

Bild: Valéry Kloubert Thomas Becker

Air Products macht Victoria Brifo zur CHRO

Das neue Senior Management Board bei Air Products wurde im August 2024 bekannt gegeben. Victoria Brifo soll künftig als Senior Vice President fungieren und zusätzlich die Aufgaben des Chief Human Resources Officer (CHRO) übernehmen. Darüber hinaus ist sie für die Unternehmenskommunikation und -beziehungen verantwortlich.

Brenya Adjei verantwortet das Personal bei Gematik

Ab dem 1. September 2024 übernimmt Brenya Adjei in der Geschäftsführung von Gematik die Bereiche Personal, IT und Kommunikation. Sie ist derzeit Chief Customer Officer bei Dina Elektronik. Die Neubesetzung folgt laut Unternehmen einem Personalvorschlag des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG).

Hi Bob hat eine neue Chief Information Officer

Michal Lewy Harush steigt als Chief Information Officer (CIO) in die Geschäftsführung des HR-Software-Anbieters Hi Bob ein. Ihr Sitz ist in Tel Aviv (Israel) Die Position wurde neu geschaffen. Vor ihrem Wechsel zu Hi Bob war Lewy Harush unter anderem als CIO bei Aqua Security und Tufin tätig.

Boyden-Managing Partner Jörg Kasten ist tot

Jörg Kasten, Managing Partner und Chairman der Boyden World Corporation von 2015 bis 2021 und zuletzt CEO & Board Services Practice, ist Anfang August 2024 nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 63 Jahren verstorben, wie die Personalberatung mitteilte. Er war spezialisiert auf Executive Search.

Bild: Boyden Jörg Kasten

11teamsports Group schafft Personalerstelle

Christine Steinherr ist seit dem 1. August 2024 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der 11teamsports Group. Die Position wurde neu geschaffen. Zuletzt war sie bei Adidas Senior Director of Human Resources.

Andreas Höffken kehrt zurück zum Dehoga Nordrhein

Beim Dehoga Nordrhein folgte Andreas Höffken am 1. August 2024 als Geschäftsführer Markus Odenbach, der Ende Juli 2024 in den Ruhestand getreten ist – zu seinen Aufgaben gehören auch die Bereiche Recht und Personal. Höffken war Anfang der 2000er Jahre schon einmal für den Verband tätig. Zuletzt war er beim Marburger Bund Geschäftsführer und Syndikusrechtsanwalt für Nordrhein-Westfalen / Rheinland-Pfalz.

Wechsel beim BG Universitätsklinikum Bergmannsheil

Farina Saslona ist seit Kurzem Leiterin des Bereichs Personal des Berufsgenossenschaftlichen (BG) Universitätsklinikums Bergmannsheil. Sie war zuletzt stellvertretende Personalleiterin für die Standorte Wuppertal, Velbert und Wipperfürth bei den Helios Kliniken.

Tobias Hummel ist Vorstandsmitglied bei Dr. Becker

Die Klinikgruppe Dr. Becker hat Tobias Hummel zum Vorstand Operations für die Bereiche Personal, Einkauf, Digitalisierung / IT und die Servicegesellschaften ernannt. Er war zuletzt Mitglied der Geschäftsführung im Unternehmen.