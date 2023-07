Wolfgang Fueter wird Personalvorstand Nutzfahrzeuge und Anika Stappenbeck Personalvorständin Group Components beim Volkswagen-Konzern. Reinhard Nissl ist neuer Personalleiter von Microsoft Deutschland. Und Arbeitsdirektorin Amanda Rajkumar verlässt Adidas.

Der Volkswagen-Konzern hat im Juli 2023 Neubesetzungen von HR-Schlüsselpositionen beschlossen: Zum 1. September 2023 wird Wolfgang Fueter Personalvorstand bei VW Nutzfahrzeuge. Er folgt auf Dr. Astrid Fontaine, die in der Gesellschaft eine neue Rolle im Personalbereich bekommen soll. Fueter ist derzeit Personalvorstand bei Volkswagen Group Components. Diese Position wurde mit Dr. Anika Stappenbeck neu besetzt. Sie kommt von Skoda Auto, wo sie die Bereiche Management Care und Employer Branding leitet.

Bild: Volkswagen AG Wolfgang Fueter und Anika Stappenbeck

Neuer Personalleiter bei Microsoft Deutschland

Reinhard Nissl wurde am 1. Juli 2023 zum neuen Personalleiter von Microsoft Deutschland berufen. Er ist außerdem Teil der Geschäftsleitung. Nissl war seit 2005 in verschiedenen Personalfunktionen im Unternehmen tätig, zuletzt als HR Director für Zentral- und Osteuropa sowie als Talent Acquisition Lead und Talent & Development Director für Microsoft CEE & Germany.

Amanda Rajkumar scheidet aus Adidas-Vorstand aus

Amanda Rajkumar, die Arbeitsdirektorin der Adidas AG und im Vorstand verantwortlich für Global Human Resources, People and Culture, hat den Aufsichtsrat im Juli informiert, dass sie das Mandat nicht über den 31. Dezember 2023 hinaus verlängern wird. Die Bestellung wurde zum 15. Juli 2023 beendet. Rajkumar hatte das Amt seit Anfang 2021 inne. Michelle Robertson, SVP Workplaces & Global Functions bei Adidas, wird die Aufgaben nun interimistisch übernehmen.

Deutsche Bank: Personalchef Michael Ilgner geht

Personalchef und Vorstand Michael Ilgner verlässt zum 30. September 2023 die Deutsche Bank. Er kam im Jahr 2020 von der Stiftung Deutsche Sporthilfe in das Unternehmen. Seine Nachfolge war im Juli noch nicht bekannt.

TK Elevator hat sich von Arbeitsdirektor getrennt

Die ehemalige Thyssenkrupp-Tochter TK Elevator hat Arbeitsdirektor Philipp Voet van Vormizeele gekündigt, wie Medien berichten. Grund seien Betrugsvorwürfe. Van Vormizeele kam im Oktober 2021 als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Nachfolger von Detlef Hunsdiek ins Unternehmen.

Frank Bauer wird Arbeitsdirektor bei Lufthansa Cargo

Mit Wirkung zum 1. August 2023 wird Frank Bauer Arbeitsdirektor und Finanzvorstand bei Lufthansa Cargo. Das hat der Aufsichtsrat im Juli beschlossen. Bauer ist seit 2007 bei der Deutschen Lufthansa AG und leitete zuletzt das Controlling und Risikomanagement der Group.

Dentsu ernennt neue regionale Chief People Officer

Dentsu hat im Juli die Ernennung von Alexandra Pöttker-Wittmann als Chief People Officer (CPO) für Deutschland & DACH mit Wirkung zum 1. September 2023 mitgeteilt. Sie wird Teil des Executive Boards sowie des EMEA HR Leadership Teams. Die HR-Expertin arbeitet derzeit als HR Direktorin BeNeDACH (Belgien, Niederlande, Deutschland, Österreich, Schweiz) bei Covetrus. Pöttker-Wittmann ist Nachfolgerin von Thomas Wendt, der Dentsu wohl bereits im Juni 2023 verlassen hat.

Bild: Dentsu Alexandra Pöttker-Wittmann

Otto Group: Sebastian Strache jetzt alleiniger Personalvorstand

Sandra Widmaier-Gebauer, Personalchefin bei der Otto Group, verabschiedet sich zum 1. September 2023 ins Privatleben. Sebastian Strache, mit dem sie den Bereich bisher gemeinsam leitete, wird dann alleiniger Group Vice President HR. Widmaier-Gebauer kam im Jahr 2000 als Direktorin Personal International zu Otto. Sie bleibt bis Ende des Geschäftsjahrs 2023/24 Vorsitzende und Verhandlungsführerin der Tarifkommission des Hamburger Einzelhandelsverbands für die Group sowie Mitglied des Vorstands des Tarifpolitischen Ausschusses des Arbeitgeberverbands.

Neuer HR General Manager bei L'Oréal DACH

Olivier Mey ist seit dem 1. Juli 2023 Human Relations General Manager von L'Oréal in der Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). Er folgt auf Oliver Sonntag, der in den Ruhestand geht. Mey war zuletzt Human Resources Director für das Benelux Cluster im Unternehmen.

JLL Deutschland: Karoline Kröger ist Head of HR

Karoline Kröger wird zum 1. August 2023 als Head of HR die Verantwortung für die Leitung des Personalbereichs von JLL in Deutschland übernehmen. Bislang war sie im Unternehmen als Head of People Solutions & Delivery Central Cluster für zentrale Personalservices in Deutschland und für 16 weitere Länder in Europa verantwortlich.

Cybex: Tilmann Meyer ist Senior Vice President HR

Tilmann Meyer ist seit dem 1. Juli 2023 als Senior Vice President HR bei der Cybex Gruppe tätig. Er war zuvor in der Geschäftsleitung von Waldrich Coburg verantwortlich für das Personalmanagement.

Neuer Head of Recruiting bei Futurepath

Sergej Zimpel ist seit Juli 2023 Head of Recruiting bei Futurepath. Das Joint Venture arbeitet ausschließlich für die Volkswagen-Gruppe. Zuvor war er Head of HR Tech, Commercial & Corporate bei Mister Spex und Senior Talent Acquisition Manager bei der Scout24-Gruppe. Zimpel ist außerdem im Vorstand des Verbands "Purple Squirrel Society".

GoTo befördert Meredith Hawkins zur CPO

Meredith Hawkins ist die neue Chief People Officer (CPO) bei GoTo. Sie folgt auf Jo Deal, die das Unternehmen nach sechs Jahren in dieser Position verlässt. Hawkins war zuvor Vice President und Head of Global People Partners bei GoTo.

Premier Inn: Tobias Roser ist People Director

Tobias Roser ist neuer People Director bei Premier Inn und Teil der Geschäftsführung. Er war zuletzt Senior People Director bei CBRE.

Bild: Premier Inn Tobias Roser

Personaler von Sana kommt von Volkswagen

Patrick Tomschitz leitet seit dem 1. Juli 2023 den Bereich HR-Strategie der Sana Kliniken AG und wurde zum Geschäftsführer der Sana Personal Service (SPS) ernannt. Die Position wurde neu geschaffen. Tomschitz kommt von der Cariad SE, einem Unternehmen der Volkswagen AG, wo er als Head of Human Resources Processes & Systems tätig war.

Cottbuser CTK holt Inge Elise Funke an Bord

Inge Elise Funke übernimmt am 1. August 2023 die Personalleitung im Carl-Thiem-Klinikum (CTK) Cottbus, wie im Juli bekannt wurde. Sie war zuletzt als Personalleiterin des Leibniz-Instituts für innovative Mikroelektronik (IHP) in Frankfurt/Oder beschäftigt.

Rhein-Maas Klinikum mit neuem Personalleiter

Thomas Fauhl ist seit Anfang Juli 2023 Personalleiter beim Rhein-Maas Klinikum in Würselen. Zuletzt war er seit Januar 2022 Personalleiter beim St. Marien-Hospital in Hamm.

Stadtwerke München bekommen neue Geschäftsführerin Personal

Dr. Gabriele Jahn wird ab dem 1. November 2023 die Geschäftsführung Personal, Immobilien und Bäder bei den Stadtwerken München (SWM) übernehmen. Sie leitet aktuell den Zentralbereich Personal bei den Städtischen Werken Nürnberg.

Neuer Head of Employer Branding bei BayWa

Florian Wurzer ist seit Anfang Juli 2023 Head of Employer Branding, Diversity & Inclusion, New Work & Comp & Ben bei der BayWa AG. Zuletzt war er Head of Talent Akquisition bei Biotronik.

Neue Personalleiterin bei RK Rose+Krieger

Martina Sandmann ist seit Anfang Juli 2023 als Personalleiterin und systemischer Coach bei der RK Rose+Krieger GmbH tätig, einer Tochter der Phoenix Mecano Gruppe. Zuvor war sie Bereichsleiterin Personal bei der Volksbank GMHütte-Hagen-Bissendorf eG (GHB).

ADG mit neuem Geschäftsführer Personal

Ralf Schantz ist seit dem 1. Juli 2023 Geschäftsführer Personal & BWL bei der ADG Apotheken-Dienstleistungsgesellschaft, einem Unternehmen der Phoenix-Group. Dort war Schantz zuletzt als Bereichsleiter Commercial tätig.

Brose: Bernhard Blauth löst Olaf Gelhausen ab

Bernhard Blauth folgt Anfang September 2023 als Personalchef bei Brose auf Dr. Olaf Gelhausen, der das Unternehmen verlassen wird. Blauth ist aktuell Leiter Personal Europa Schienenfahrzeuge bei Knorr-Bremse. Gelhausen hatte den Geschäftsführungsbereich seit Oktober 2020 unter sich. Sein Vertrag ist Firmenangaben zufolge ausgelaufen.

Bild: Brose Bernhard Blauth

Hays beruft Imke Mahner in den Vorstand

Die Hays AG hat zum 1. Juli 2023 Imke Mahner in den Vorstand berufen. Sie verantwortet in dieser Position Themen wie Unternehmenskultur, Employer Branding und Mitarbeiterbindung. Mahner leitete zuvor den Bereich People & Culture bei Hays.

Neuer Teamleiter Personal bei der WFB

Sven Janßen ist seit dem 1. Juli 2023 Teamleiter Personal und Organisation bei der WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH. Zuvor war er Geschäftsführer der Personalvermittlung Pensum Bremen.

Mareike Krause ist Senior Consultant bei Kienbaum

Seit Anfang Juli 2023 ist Mareike Krause bei der Kienbaum Consultants International GmbH als Senior Consultant tätig. Zuvor war die Expertin für den "War for Talent" mehr als acht Jahre lang bei Hays beschäftigt, zuletzt als Principal Consultant.

Neuer Principal HR bei Aeneas Executive

Wolfgang Karatosun ist seit Kurzem Principal HR bei der Personalberatung Aeneas Executive. Zuletzt war er bei WSP Global als Teamlead Talent Acquisition tätig.

Edeka Zentral Stiftung: Personalvorstand geht

Martin Scholvin, Finanz- und Personalvorstand der Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG, wird seinen Ende Januar 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie im Juli öffentlich wurde. Er wird das Unternehmen nach 20 Jahren verlassen.

Die DGFP hat den Vorstand erweitert

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) hat vor Kurzem den Vorstand um sechs neue Mitglieder erweitert: Julia Bangerth (Datev), Sylvia Borcherding (50 Hertz), Thomas Ogilvie (Deutsche Post), Reiner Piske (Drägerwerk), Jörg Staff (Aufsichtsrat ACI Consulting & Cyber Forum Karlsruhe) und Florian Terzenbach (Bundesagentur für Arbeit). Das Leitungsgremium besteht künftig aus 15 Personen. Ausgeschieden sind Oliver Burkhard (Thyssenkrupp) und Stefan Dräger (Drägerwerke).





