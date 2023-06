DGFP erweitert Vorstand auf Mitgliederversammlung

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) erweitert ihren Vorstand. Die Mitglieder des Verbandes wählten sechs weitere Personalexpertinnen und -experten in das Leitungsgremium. Damit möchte die DGFP der gestiegenen Vielfalt der Mitgliedsunternehmen Rechnung tragen. Zwei bisherige Mitglieder scheiden aus.

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) erweitert ihren Vorstand um sechs neue Mitglieder. Das Leitungsgremium besteht künftig aus 15 Personen. Mit der Aufstockung des Vorstandes möchte der Verband der gestiegenen Vielfalt seiner Mitgliedsunternehmen hinsichtlich Branchen und Größe Rechnung tragen. Die neuen Vorstandsmitglieder sollen zudem weitere Expertise in das Gremium einbringen - und somit die Positionierung und Vernetzung des Verbandes stärken. "Unser neuer, erweiterter Vorstand repräsentiert die Vielfalt der Unternehmen, die in der DGFP organisiert sind. Eine gute Mischung aus KMU's, Großkonzernen und öffentlichem Sektor – auch als Spiegelbild der deutschen Wirtschaft", sagt Ralf Steuer, Geschäftsführer der DGFP.

Sechs Neue im DGFP-Vorstand

Neu im Vorstand sind Julia Bangerth (Datev), Sylvia Borcherding (50 Hertz), Thomas Ogilvie (Deutsche Post), Reiner Piske (Drägerwerk), Jörg Staff (Aufsichtsrat ACI Consulting & Cyber Forum Karlsruhe) und Florian Terzenbach (Bundesagentur für Arbeit). Neben den Zugängen vermeldete der Verband auch zwei Abgänge im Vorstand. Die langjährigen Vorstandsmitglieder Oliver Burkhard (Thyssenkrupp) und Stefan Dräger (Drägerwerke) scheiden nach sechs und 18 Jahren zu Ende Juni 2023 aus dem Leitungsgremium aus.

Der DGFP-Vorstand für die beiden kommenden Jahre besteht damit aus folgenden Mitgliedern:

Julia Bangerth (Datev)

Wilhelm Bauer (Fraunhofer IAO)

Sylvia Borcherding (50 Hertz)

Thorsten Schäfer-Gümbel (GIZ)

Norbert Janzen (Funke Mediengruppe)

Thomas Ogilvie (Deutsche Post DHL)

Reiner Piske (Drägerwerk)

Michael Prochaska (Stihl)

Ariane Reinhart (Continental)

Carmen-Maja Rex (Heidelberg Materials)

Marion Rövekamp (Stromnetz Hamburg)*

Martin Seiler (Deutsche Bahn)

Jörg Staff (ACI Consulting & CyberForum Karlsruhe)*

Daniel Terzenbach (Bundesagentur für Arbeit)

Bettina Volkens (Quintum7 & Great 2 Know)*

* Aufsichtsratstätigkeit

Den Wachstumskurs fortsetzen

Mit der Aufstockung des Vorstandes möchte Steuer den Wachstumskurs des Branchenverbandes fortsetzen. "Ob in Bezug auf HR-Operating-Modelle, agile Arbeitsmethoden oder zukunftsfähige IT-Lösungen – unsere neuen Vorstandsmitglieder bringen wichtiges Know-How in zukunftsorientierten Bereichen des Personalmanagements mit", sagt Steuer. Dem Führungsteam um Steuer ist es gelungen, die DGFP in den Strukturen, die schon vor seinem Amtsantritt im Jahr 2021 angepasst wurden, wirtschaftlich zu stabilisieren und Ruhe in die Organisation zu bringen. Im Oktober 2022 verzeichnete der Verband erstmals nach längerer Zeit wieder steigende Mitgliederzahlen (+1,4 Prozent). Zu diesem Zeitpunkt zählte die DGFP rund 1.300 Unternehmensmitgliedschaften. Zum Netzwerk gehörten damit mehr als 40.000 HR-Fachleute.

Veranstaltungsformate unter Personalern gefragt

Auf der heutigen Mitgliederversammlung zeigte Steuer sich optimistisch. Es sei dem Verband offenkundig gelungen, mit der richtigen Fokussierung, nachhaltigen Mehrwert für unsere Mitglieder und die HR-Community zu stiften. So konnte die DGFP im letzten Jahr ein deutliches Wachstum sowohl bei Mitgliedschaften als auch in allen Veranstaltungsformaten verzeichnen. "Mehr als 20.000 Personaler und Personalerinnen haben alleine in 2022 unsere Veranstaltungen genutzt", sagte Steuer.





