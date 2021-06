Auf der Mitgliederversammlung im Juni 2021 hat die Deutsche Gesellschaft für Personalführung einen neuen Vorstand gewählt, der größer als der bisherige ist. Ariane Reinhart bleibt im Vorstand, wird aber ihr Amt als Vorstandsvorsitzende nach dreieinhalb Jahren abgeben.

Als Ariane Reinhart vor dreieinhalb Jahren den Vorstandsvorsitz bei der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP) übernahm, formulierte sie ehrgeizige Ziele: Die Berufsorganisation der HR-Fachleute sollte kundenorientier und attraktiver werden und ein jährlicher Mitgliederzuwachs von zehn Prozent und ein stabiles finanzielles Ergebnis sollte erreicht werden – das kündigte sie im Interview mit dem Personalmagazin an.

Bilanz der Amtszeit von Ariane Reinhart bei der DGFP

Wie sieht die Bilanz ihrer Amtszeit aus? Mit großer Energie trat Reinhart ihr Amt an, zusammen mit "Jungen Wilden", wie sie das damals selbst nannte, machte sie eine Bestandsaufnahme der Organisation, um ihre ehrgeizigen Ziele umzusetzen. Doch schon wenige Monate nach Amtsantritt ging es nicht mehr um Aufbruch, sondern um Krisenbewältigung – die fortan ihre Amtszeit prägte. Die damalige Geschäftsführerin Katharina Heuer, bekannt und beliebt in der HR-Szene, trat zurück. Nach einer Interimslösung mit Gerhard Rübling präsentierte Reinhart ein neues Führungsprinzip für die Geschäftsstelle der DGFP: Rotation lautete die Devise. Ein HR-Manager aus einem Mitgliedsunternehmen sollte für eine begrenzte Zeit auf das Amt berufen werden. Gewünschter Nebeneffekt: HR-Fachleute sollten General-Management-Erfahrung sammeln können.

Schöwe und Reinhart restrukturieren die DGFP

Norma Schöwe, HR-Managerin bei Continental war die erste, die das Experiment annahm und angesichts der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung zusammen mit Reinhart eine harte Restrukturierung der DGFP durchführte: Die DGFP trennte sich vom eigenen Seminargeschäft, verlegte die Geschäftsstelle von Frankfurt nach Berlin und reduzierte die Mitarbeiterzahl von 50 auf derzeit 15. Darüber haben wir bereits ausführlich berichtet.

Das Geschäftsmodell der DGFP, das auf Begegnung und Austausch beruhte, wurde durch die Coronapandemie unter Druck gesetzt. Der Wechsel auf digitale Formate gelang, weil Geschäftsführung und Vorstand mutig und entschlossen handelten. In 2020 stabilisierten sich die Mitgliederzahlen, während diese in 2019 um zwölf Prozent zurückgingen. Der von Reinhart erhoffte Mitgliederzuwachs stellte sich nicht ein.

"Ich habe 2017 angekündigt, dass wir im Vorstandsvorsitz rotieren sollten. Daran halte ich mich." - Ariane Reinhart zu ihrer Entscheidung, nicht mehr für den Vorstandsvorsitz der @dgfp zu kandidieren. #HumanResources #HR #Personal #Personalmanagement Click to tweet

Auf der diesjährigen Mitgliederversammlung präsentierte Reinhart eine aus ihrer Sicht positive Bilanz der DGFP. Sie sprach von einer "gelungenen Transformation der DGFP", die erstmals seit vielen Jahren wieder auf einer gesunden finanziellen Grundlage stehe und optimistisch in die Zukunft blicken könne. "Wir sind auch in der neuen Zusammensetzung für unsere Mitglieder da und legen unser besonderes Augenmerk auf aktuelle HR-Trends und Themen. Gerade in Transformationszeiten spielt HR eine entscheidende Rolle und ist Wegbereiter im digitalen Wandel", erläuterte Reinhart, die erneut in den Vorstand gewählt wurde, aber nicht mehr für den Vorstandsvorsitz kandidieren will. "Ich habe 2017 angekündigt, dass wir im Vorstandsvorsitz rotieren sollten. Daran halte ich mich", erläutert sie ihre Entscheidung.

Übersicht: der neue Vorstand der DGFP

Auf der Mitgliederversammlung wurde der neue Vorstand gewählt, aus dessen Mitte zu einem späteren Zeitpunkt der oder die Vorstandsvorsitzende gewählt wird. Dem neuen und größeren Vorstand der DGFP gehören an:

Prof. Dr. Wilhelm Bauer, Geschäftsführender Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO

Oliver Burkhard, Personalvorstand Thyssenkrupp AG

Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender Drägerwerk Verwaltungs AG

Norbert Janzen, Global HR-Transformation Leader bei Metro AG

Dr. Michael Prochaska, Arbeitsdirektor Andreas Stihl AG & Co.KG

Dr. Ariane Reinhart, Vorstand für Personal und Nachhaltigkeit, Continental AG

Carmen-Maja Rex, Global Head of HR, Heidelbergcement AG

Marion Rövekamp, Vorständin Personal und Recht, EWE AG

Thorsten Schäfer-Gümbel, Arbeitsdirektor, GIZ GmbH

Christiane Schönefeld, Vorstand Ressourcen der Bundesagentur für Arbeit

Martin Seiler, Vorstand Personal & Recht der Deutsche Bahn AG

Dr. Bettina Volkens, Beraterin bei Quintum7, Aufsichtsrätin und Gründerin des Startups "Endee Natural Dialogs“

Ist die neue Struktur der DGFP tatsächlich zukunftsfähig?

Die DGFP spricht derzeit zwar von einer gesunden Struktur. Der neue Vorstand und der jüngst berufene Geschäftsführer Ralf Steuer kann darauf aufbauen, doch ob die neu gefundenen Struktur wirklich zukunftsfähig ist, um HR eine stark Stimme zu geben, muss noch unter Beweis gestellt werden. Beim Amtsantritt von Frau Reinhart waren die Beteiligten auch von der damals bestehenden Struktur überzeugt.





Das könnte Sie auch interessieren:

DGFP-Geschäftsführer Ralf Steuer: "HR hat durch die Pandemie an Gewicht gewonnen"

DGFP-Studie: Der digitale Reifegrad in der Personalentwicklung ist eher gering