Yvonne Albert ist neue CHRO der Fresenius Gruppe. Ursula Biernert wechselt als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin zu Rheinmetall. Personalchef Jochen Wallisch verlässt Medienberichten zufolge Siemens. Und Thomas Lurz steigt als Personalmanager bei der S. Oliver Group auf.

Yvonne Albert, Personalleiterin von Fresenius Kabi, wird zudem Chief Human Resources Officer (CHRO) der Fresenius Gruppe. Die Position wurde im Zuge einer Umstrukturierung des DAX-Konzern neu geschaffen. Michael Moser bleibt weiterhin Arbeitsdirektor und Personalvorstand. Er hatte im August 2023 im Vorstand von Fresenius das Ressort Personal, Risikomanagement, Recht und Environmental, Social und Governance (ESG) übernommen.

Neue Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei Rheinmetall

Dr. Ursula Biernert übernimmt am 1. Oktober 2024 als Personalvorständin und Arbeitsdirektorin bei der Rheinmetall AG von Peter Sebastian Krause, der zum Jahresende in den Ruhestand treten wird. Biernert ist aktuell seit Februar 2022 als Chief Human Resources Officer (CHRO) und Arbeitsdirektorin bei der Leoni AG tätig, nach leitenden HR-Stationen bei Volkswagen, Porsche, Thales und DB Cargo.

Bericht: Personalchef Jochen Wallisch verlässt Siemens

Dr. Jochen Wallisch, Executive Vice President Human Resources (HR) bei Siemens, wird den Konzern nach einem Eklat verlassen, wie unter anderem die "Wirtschaftswoche" am 26. Mai 2024 berichtete. Seine Aufgaben soll interimistisch Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer (CPSO), Mitglied des Siemens-Vorstands und Arbeitsdirektorin, übernehmen. Wallisch hatte den Job im November 2016 angetreten.

Ex-Schwimmweltmeister macht Karriere als CHRO bei S. Oliver

Der ehemalige Schwimmweltmeister Thomas Lurz kam im Jahr 2013 als Assistent der Geschäftsführung zu S. Oliver. 2019 stieg er zum HR Director auf. Seit dem 1. Mai 2024 ist Lurz als Chief Human Resources Officer (CHRO) Teil der Konzernleitung.

Thomas Lurz

Neue Personalchefin im Serviceplan-Vorstand

Sanja Scheuer wird zum 1. August 2024 Personalchefin und Vorständin bei Serviceplan. Sie folgt auf Karin Maria Schertler, die innerhalb der Agenturgruppe die neu geschaffene Rolle der Chief Corporate Strategy Officer übernehmen wird. Scheuer war zuletzt als Global Vice President (VP) People & Organization for Siemens Infrastructure eMobility tätig.

Ottonova strukturiert Personalvorstand um

Jesko David Kannenberg, Vorstand Vertrieb und Personal in der Ottonova Holding AG und der Ottonova Krankenversicherung AG, verlässt das Unternehmen zum 30. Juni 2024 "auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen", wie im Mai mitgeteilt wurde. Er kam 2019 in das Unternehmen. Die Ressorts sollen innerhalb des Vorstands neu verteilt werden.

Bericht: André Becker hört bei Lidl auf

Chief Human Resources Officer (CHRO) Dr. André Becker verlässt die Lidl Stiftung & Co. KG zum 31. Mai 2024, wie die "Lebensmittelzeitung" zuerst berichtete. Er übernahm den Vorstandsposten bei dem Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe im Jahr 2021. Eine Nachfolge stand im Mai noch nicht fest.

Autobahn GmbH bestellt neuen Geschäftsführer Personal

Der Aufsichtsrat der Autobahn GmbH des Bundes hat Sebastian Mohr zum neuen Geschäftsführer Personal bestellt. Er wird Nachfolger von Gunther Adler. Der ehemalige Baustaatssekretär hatte den Posten 2019 übernommen. Mohr ist zurzeit noch Senior Vice President Global HR Governance & Corporate HR der Leoni AG.

Statista gewinnt Annika in der Beek als CPO

Annika in der Beek ist seit Anfang Mai 2024 Chief People Officer (CPO) bei Statista. Sie wird in der Position, die neu geschaffen wurde, die strategische Ausrichtung und operative Umsetzung in Schlüsselbereichen wie HR Operations, Talent Acquisition, Learning and Development leiten. Zuvor war sie Director People & Organization bei About You, wo sie von Janina Borgmeier abgelöst wurde.

Annika in der Beek

Neuer HR Manager Europe bei Rite-Hite

Patrick Guth ist seit Kurzem Human Resources (HR) Manager Europe bei der Rite-Hite GmbH. Er war zuvor bei Sartorius, wo er als Global Human Resources Business Partner tätig war.

Biotest holt Miriam Oehme als Head of Corporate HR

Miriam Oehme ist seit Mitte Mai 2024 neue Head of Corporate Human Resources (HR) bei Biotest. Sie folgt auf Dr. Christina Erb, die nun als Head of Research and Development Medical and Regulatory Affairs im Unternehmen arbeitet. Oehme war zuvor HR M&A Lead bei Merck.

Hotelgruppe Lindner verstärkt HR-Team

Seit dem 1. Mai 2024 ist Olaf P. Beck als Vice President People & Culture bei der Lindner Hotel Group und soll den Angaben zufolge eine Schlüsselposition in der strategischen Weiterentwicklung der Unternehmenskultur und der Arbeitgebermarke einnehmen. Beck war zuvor Director Human Relations, Leadership Trainer & Ambassador bei Novum Hospitality.

Neue Chief Human Resources Officer bei Südvers

Saida Karroum ist seit dem 1. Mai 2024 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Südvers. Sie kommt von der Signition Holding, wo sie seit 2018 als CHRO arbeitete.

Radeberger-Gruppe mit neuem Personalleiter

André Meyer wird am 1. Juni 2024 Personalleiter bei Radeberger, wie das Unternehmen im Mai erklärte. Er war zuletzt Head of Human Resources (HR) Logistics bei Flaschenpost, das wie die Brauerei zur Oetker-Gruppe gehört.

Corinna Loosen ist Personalchefin bei Trianel

Wie ebnfalls im Mai bekannt wurde, verantwortet Dr. Corinna Loosen ab sofort den neu strukturierten Bereich Human Resources bei der Trianel GmbH. Sie war zuletzt als Personalleiterin bei der kommunalen AWB Abfallwirtschaftsbetriebe Köln GmbH tätig.

Corinna Loosen

ALD Vacuum Technologies befördert Helmut Becker

Helmut Becker ist neuer Chief Human Resources Officer (CHRO) und Mitglied der Geschäftsführung bei ALD Vacuum Technologies. Er arbeitet außerdem als Prokurist bei der AMG Invest. Becker kam 2018 zu ALD und war zuletzt Personalleiter.

Studiosus: Carolin Schlegtendal ist Personalleiterin

Carolin Schlegtendal ist seit Kurzem Personalleiterin bei Studiosus. Sie folgt auf Peter Bauer an, der Ende April 2024 in den Ruhestand getreten ist. Schlegtendal war zuletzt HR Director & Head of Talent Acquisition and HR Communications bei Payback.

Barbara Wieser wird Chief HR bei Läderach

Ab dem 1. August wird Barbara Wieser in der Geschäftsleitung von Läderach (Enneda / Schweiz) den Bereich Human Resources (HR), Kommunikation und Nachhaltigkeitsmanagement verantworten, hieß es im Mai. Die Stelle wurde neu geschaffen. Wieser ist derzeit noch mit dem Executive-Search-Unternehmen Digitalheads selbstständig.

Blue Tomato ernennt Head of Human Resources

Ramona Ramsauer ist jetzt Head of Human Resources bei Blue Tomato (Schladming / Österreich). In der neuen Funktion verantworte sie alle Agenden im Bereich "People & Culture", teilte das Unternehmen am 28. Mai 2024 mit. Ramsauer verfüge über mehrjährige Erfahrung im globalen und nationalen Personalmanagement - unter anderem bei der Agrana Gruppe und Doka.

Neue Vice President People & Culture bei Greiner

Sigrid Heinzle hat am 1. Mai 2024 die gruppenweite Verantwortung für den Bereich Human Resources (HR) bei Greiner (Wien / Österreich) übernommen. Die Position unter dem Titel Vice President People & Culture wurde neu geschaffen. Heinzle kam im April 2023 zunächst als Strategic Head of People & Culture in das Unternehmen.

Sigrid Heinzle

Doppelspitze im UKHD-Personalmanagement

Grit Kraushaar und Christiane Tödter leiten seit Anfang Mai 2024 das Personalmanagement des Universitätsklinikums Heidelberg (UKHD) gemeinsam. Kraushaar kommt vom Klinikum Darmstadt, wo sie die Abteilung Personal und Allgemeine Verwaltung unter sich hatte. Tödter verantwortet das Personalmanagement im UKHD bereits seit 2016.

Paracelsus Kliniken: Arne Janßen ist Head of HR

Arne Janßen ist seit dem 15. Mai 2024 als Head of Human Resources (HR), Legal und Compliance bei den Paracelsus-Kliniken Deutschland für das Personal verantwortlich. Er kommt von der Schön-Klinik-Gruppe, wo er seit 2021 Head of HR war.

LinkedIn: Neue Head of People & Culture bei C&A

Hanne Stürmann ist neue Head of People & Culture bei C&A für die Region DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz), wie aus ihrem LinkedIn-Profil hervorgeht. Sie folgt auf Fine Bussing, die das Unternehmen verlässt. Stürmann wechselte von Christ, wo zuletzt als Geschäftsleiterin Human Resources (HR) tätig war.

Mediengruppe Oberfranken installiert Head of People & Culture

Maja Gugel ist seit Kurzem Head of People & Culture bei der Mediengruppe Oberfranken. Die Position wurde neu geschaffen. Gugel war zuletzt seit 2021 Personalleiterin in dem Unternehmen.

BAVC: Mathias Schöttke wird Hauptgeschäftsführer

Mathias Schöttke wurde im Mai als Hauptgeschäftsführer für den Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) bestellt. Er wird am 1. September 2024 für den Verband tätig sein und in der neuen Position auf Klaus-Peter Stiller folgen, der Ende des Jahres in den Ruhestand gehen wird. Schöttke ist aktuell Geschäftsführer und Arbeitsdirektor von BASF Coatings.