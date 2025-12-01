HR-Personalwechsel im November

ZF hat den Vertrag von Personalvorständin Lea Corzilius verlängert. Lidl bekommt eine neue Deutschland-Personalchefin. Michael Jackstein bleibt CHRO der Traton Group. Und Hensoldt-Personalvorstand Lars Immisch tritt zurück.

Der Aufsichtsrat der ZF Friedrichshafen AG hat am 28. November 2025 den Vertrag von Personalvorständin und Arbeitsdirektorin Dr. Lea Corzilius für die Dauer von fünf Jahren bis 2031 verlängert. Sie wurde zum 1. August 2023 als Verantwortliche für die Ressorts Personal und Governance in das Gremium berufen. Seit Anfang Oktober 2025 verantwortet sie zudem die Division ZF Aftermarket.

Bild: ZF Dr. Lea Corzilius

Berichte: Neue Personalchefin für Lidl Deutschland

Medienberichten zufolge baut Lidl das Management um: Unter anderem soll Marco Monego, derzeit Chief Human Resources Officer (CHRO) in Deutschland, als Personalchef nach Italien wechseln. Seine Nachfolgerin soll Nikoletta Kolomburda, zuletzt HR-Chefin bei Lidl Hellas (Griechenland und Zypern), werden.

Rossmann verzahnt IT- mit HR-Verantwortlichkeit

Im Zuge der Neuausrichtung bei Rossmann wird Christian Metzner ab dem 1. Januar 2026 zusätzlich zu seinen bisherigen Aufgaben Geschäftsführer für den Bereich Human Resources (HR), wie das Unternehmen am 6. November 2025 bekanntgab. Er kam vor rund zwei Jahren von Volkswagen und war bisher als Geschäftsleiter für die IT verantwortlich, die er auch weiterhin operativ führen wird.

Infineon-Personalchef ist "CHRO of the Year 2025"

Markus Fink, Personalvorstand bei Infineon Technologies, wurde am 13. November 2025 in München zum CHRO des Jahres 2025 gekürt.

Lesen Sie dazu unser Interview mit Markus Fink:

"HR kann der ganzen Organisation zeigen, wie Digitalisierung geht"

Traton verlängert Vorstandsvertrag von Michael Jackstein

Der Aufsichtsrat der Traton Group hat Ende November 2025 entschieden, den Vorstandsvertrag von Finanzchef (CFO) und CHRO Dr. Michael Jackstein ein halbes Jahr vor Ablauf um fünf Jahre zu verlängern. Er hatte die Verantwortung bei der Volkswagen-Lkw-Tochter im April 2023 übernommen.

Hensoldt-Personalvorstand tritt vorzeitig zurück

Dr. Lars Immisch, Arbeitsdirektor und Personalvorstand beim MDax-Unternehmen Hensoldt, tritt zum 31.12.2025 aus gesundheitlichen Gründen zurück, wie Ende November bekannt wurde. Erst im Januar 2025 war sein Vertrag bis 2029 verlängert worden. Ein Nachfolger steht fest, wurde aber noch nicht bekanntgegeben.

Bild: Hensoldt AG Dr. Lars Immisch

Schindler sucht Nachfolger für Hugo Martinho

Hugo Martinho, verantwortlich für Human Resources, ist aus der Leitung des Schindler-Konzerns in der Schweiz ausgeschieden, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, wie das Unternehmen am 20. November 2025 mitteilte. Die Nachfolge für die Position werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben, hieß es weiter. Martinho hatte die Position im April 2024 übernommen.

Kristen Pressner wird Personalchefin von Nokia

Nokia gab am 10. November 2025 in Helsinki die Ernennung von Kristen Pressner zur CHRO und Mitglied der Konzernleitung bekannt. Sie kommt von der Roche Holding, wo sie als Global Head of Human Resources für Roche Diagnostics beschäftigt ist. Pressner wird die neue Funktion Anfang Mai 2026 antreten und in Finnland ansässig sein.

Accompio erweitert Geschäftsführung um CPO

Verena Amann hat am 1. November 2025 die Rolle als Chief People Officer (CPO) in der erweiterten Geschäftsführung von Accompio übernommen. Die Stelle wurde neu geschaffen. Sie war davor seit 2019 im Vorstand bei MVV Energie für den Bereich Personal zuständig. Der Vertrag wurde im Juli 2022 bis Juli 2027 verlängert. Das Mandat hat Amann Ende September niedergelegt.

Bild: MVV Energie Verena Amann

Gallagher ernennt neuen HR Director Europe

Alexander Müller-Benz wird zum 1. Februar 2026 HR Director Europe bei Gallagher. Er war zuletzt seit 2011 für den Bereich People & Culture bei Die Bayerische verantwortlich.

Wechsel im Corporate HR bei Kärcher

Diana Patrizia Eid hat vor Kurzem die Leitung für das Corporate Human Resources bei Kärcher von Rüdiger Bechstein übernommen, der ab sofort als Senior Advisor to the Board of Management tätig ist. Eid war zuletzt Senior Vice President People & Culture bei der Bertrandt Group.

Mairdumont gewinnt HR-Experten Matthias Walz

Matthias Walz leitet ab sofort die Abteilung HR bei Mairdumont in Deutschland. Er folgt auf Wolfgang Dienelt, der Ende 2025 in den Ruhestand treten wird. Walz war zuletzt als Leiter Recruiting bei D&B Audiotechnik beschäftigt.

Taylor Wessing mit neuer CHRO

Ivonn Nicole Mellewigt übernimmt als CHRO den Personalbereich von Taylor Wessing Deutschland. Sie ist für alle fünf deutschen Standorte der Sozietät verantwortlich. Mellewigt ist unter anderem Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP). Bevor sie als Leiterin Immobilienfinanzierung für Privat- und Geschäftskunden Deutschland bei der Hypo Vereinsbank / Unicredit Bank ging, war sie schon einmal von 2016 bis 2021 Head of HR bei Taylor Wessing.

Bild: Taylor Wessing Deutschland Ivonn Nicole Mellewigt

Tobias Roser gründet Keypartner Consulting

Der Personalmanager Tobias Roser hat sich mit dem neuen Beratungsunternehmen Keypartner Consulting als Founder und Principal selbstständig gemacht. Er war bis 2025 als Vice President Human Resources bei Nexwafe tätig.





