Giordana Sperling-Doppstadt ist als Chief People & Corporate Services Officer die erste Frau im Duisport-Vorstand. Martin Seiler bleibt bis Ende 2030 Personalvorstand der Deutschen Bahn AG. Und Jordan von Kröcher hat bei der Schunk-Group die globale HR-Verantwortung übernommen.

Bei der Duisburger Hafen AG hat Giordana Sperling-Doppstadt am 1. Januar 2025 als Chief People & Corporate Services Officer angefangen und wird als bisher erste Frau im Vorstand die Bereiche Personal, Einkauf, Informationstechnik, Recht und Versicherungen, Marketing, Rechnungswesen sowie Prozessmanagement verantworten. Sie kommt vom Energiekonzern RWE und war zuletzt HR Director bei RWE Offshore Wind.

Giordana Sperling-Doppstadt

Deutsche Bahn AG hält an Personalvorstand fest

Trotz Protesten der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL): Der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG hat am 20. Januar 2025 den Vertrag von Personalvorstand Martin Seiler um weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Seiler ist seit Anfang 2018 für den Bereich Personal und Recht in dem Unternehmen zuständig. Die GDL hatte sich in einem offenen Brief gegen die Wiederberufung ausgesprochen.

Schunk-Group: Globale HR-Leitung neu besetzt

Jordan von Kröcher, seit Mitte Oktober 2024 Vice President Global HR der Schunk-Group, hat am 1. Januar 2025 die komplette Verantwortung für die globale HR-Organisation übernommen.

Charité: Carla Eysel als Personalvorständin bestätigt

Carla Eysel wurde im Januar 2025 für fünf weitere Jahre als Vorständin Personal und Pflege bei der Charité – Universitätsmedizin Berlin bestätigt. Sie hat den Posten seit November 2020 inne, nachdem sie von Alba Europe kam, wo sie zuletzt Chief Executive Officer (CEO) war.

Hensoldt bindet CHRO länger an sich

Dr. Lars Immisch bleibt bis zum 30.4.2029 Chief Human Resources Officer (CHRO) bei der Hensoldt AG. Der Aufsichtsrat hat den Vertrag im Januar 2025 verlängert. Er verantwortet die Personalfunktion im Vorstand des Rüstungskonzerns seit Oktober 2022. Zuvor war Immisch Executive Vice President Human Resources bei Airbus Defence & Space.

Lars Immisch

Neue Arbeitsdirektorin bei der Vattenfall GmbH

Franziska Marini ist seit dem 1. Januar 2025 Arbeitsdirektorin für die deutsche Muttergesellschaft Vattenfall GmbH. Sie übernimmt die Rolle zusätzlich zu ihren Aufgaben als Leiterin Personal für den Geschäftsbereich Energiehandel. Sie kam im Jahr 2022 als Personalchefin des europaweiten Energiehandels und der zentralen Anlagenoptimierung der Vattenfall Gruppe (BA Markets) zum Unternehmen.

Staffbase beruft Ronald Schellekens in Aufsichtsrat

Ronald Schellekens wurde vor Kurzem in den Aufsichtsrat von Staffbase, einer Plattform für Mitarbeiterkommunikation, berufen. Er ist derzeit als Chief Human Resources Officer (CHRO) der Sparte Ice Cream bei Unilever tätig und verantwortlich unter anderem für die globale HR-Strategie des Konzerns.

Neue Personalleiterin bei GVV Versicherungen

Bei den GVV Versicherungen hat Claudia Fahrenkrug Anfang 2025 als Personalleiterin übernommen. Sie war zuletzt Teamleiterin für die Personalentwicklung bei BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik.

Vodafone Deutschland ernennt Geschäftsführerin Personal

Bettina Günther wird zum 1. Februar 2025 neue Geschäftsführerin Personal bei Vodafone Deutschland, wie im Januar bekannt wurde. Sie wird Nachfolgerin von Felicitas von Kyaw, die das Unternehmen verlassen wird. Günther kommt von Thalia, wo seit 2021 als Geschäftsführerin die Bereiche People & Culture, Corporate Communication & Public Affairs und Sustainability leitete. Kyaw war ab Anfang 2022 Arbeitsdirektorin und Geschäftsführerin Personal bei Vodafone Deutschland.

Bettina Günther

Klinik Südostbayern: Julia Schoel kommt von Medical Park

Julia Schoel ist seit dem 1. Januar 2025 Personalleiterin der Kliniken Südostbayern. Sie war zuletzt Personalreferentin bei Medical Park. Davor arbeitete Schoel bereits in den Jahren 2009 bis 2023 für das Klinikunternehmen, unter anderem als Teamleiterin Tarif- und Arbeitsrecht.

Neue CHRO bei Kleinanzeigen

Julia Carloff-Winkelmann hat seit Anfang Januar 2025 die neugeschaffene Position des Chief Human Resources Officer (CHRO) bei Kleinanzeigen inne. Davor war sie als CHRO bei Buildingminds beschäftigt.

Volksbank Südwestfalen befördert Rainer Marwedel

Bei der Volksbank Südwestfalen ist Rainer Marwedel seit dem 1. Januar 2025 Bereichsleiter Personal. Er ist ein Eigengewächs und hatte in dem Unternehmen zuletzt die Leitung der Abteilung Personalentwicklung inne. Bis Ende 2024 war Marwedel auch stellvertretender Leiter Personal. 2023 wurde er mit Prokura ausgestattet.

Personal: Wechsel beim Krankenhaus Jülich

Die Personalabteilung des Jülicher Krankenhauses wird künftig von Marc Rathert geleitet. Er folgt auf Uwe Schmitz, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird, wie das Unternehmen mitteilte. Der neue Personalleiter bringt demnach 15 Jahre Erfahrung als Verantwortlicher in mehreren Kliniken mit.

Odgers Berndtson: Doppelspitze für Deutschlandgeschäft

Die Personalberatung Odgers Berndtson hat Partner Emanuel Pfister zum 1. Januar 2025 zum Co-Geschäftsführer des Deutschlandgeschäfts ernannt. Er bildet mit Katja Hanns-Terrill, Public Services & Not for Profit Practice, eine Doppelspitze. Das Duo löst Klaus Hansen auch als Geschäftsführer der unternehmenseigenen Poseidon Marktforschungs- und Servicegesellschaft ab. Der wird weiter als Partner zur Verfügung stehen. Pfister wird zudem weiterhin das Industriegeschäft (Deutschland und Schweiz) als Practice Head verantworten und die globale Automotive Practice leiten.

Emanuel Pfister (l.), Katja Hanns-Terrill

Westpress: Neue Director People & Culture

Sabrina Breuing hat bei Westpress im Januar 2025 die Aufgaben der Director People & Culture übernommen. Sie ist bereits seit 2021 bei der Agenturgruppe, zuletzt als Head of People & Culture.

Bettina Nolden wechselt zu Castenow

Bei Castenow ist Bettina Nolden seit Januar 2025 für den Bereich People & Culture verantwortlich. Die Funktion wurde neu geschaffen. Sie kommt von der Werbeagentur DDB Düsseldorf, wo sie zuletzt als Group Account Director beschäftig war.

LAB & Company baut Beraterteam aus

Die Personalberatung LAB & Company hat im Januar 2025 das Beraterteam um Hagen Brügmann erweitert. Er war zuvor als Senior Consultant bei einer internationalen Beratungsgesellschaft in Berlin tätig.

Sabrina Kosse ist Head of People bei Intermate

Bei der Agentur Intermate hat Anfang Januar 2025 Sabrina Kosse als Head of People die Personalleitung übernommen. Sie war zuvor unter anderem bei Mister Spex im HR-Bereich tätig.

Russell Reynolds verstärkt Healthcare Practice

Christoph Schlegel verstärkt als neuer Partner in Frankfurt am Main die Personalberatung Russell Reynolds Associates im Sektor Healthcare Practice. Er war zuletzt als Partner bei Bain & Company in den Bereichen Healthcare & Life Sciences sowie Healthcare Private Equity tätig.