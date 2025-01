Zum insgesamt zwölften Mal kürt das Personalmagazin die "40 führenden HR-Köpfe". Für die Nominierungsliste 2025 können Leserinnen und Leser bis zum 7. Februar Vorschläge einreichen für herausragende HR-Persönlichkeiten in den drei Kategorien Management, Beratung und Wissenschaft.

Alle zwei Jahre stellt sich die Redaktion des Personalmagazins die Frage nach den wichtigsten Vorbildern und Meinungsbildnern im HR-Bereich und kürt daraufhin die 40 führenden Köpfe im Personalwesen.

40 führende HR-Köpfe: Kriterien

Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten in den Kategorien Management, Beratung und Wissenschaft. Kriterium ist, dass sie ein Vorbild für andere sind, Einfluss auf die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit nehmen, ein Thema vorangebracht haben, ein Machtfaktor in der HR-Branche sind und aktiv im Berufsleben stehen. Sie sollten zudem die Arbeitgeberseite repräsentieren – wobei Richterinnen und Richter ausgenommen sind. Maßgebend für die Beurteilung ist stets das Wirken in den vergangenen zwei Jahren. Eine detaillierte Beschreibung des Auswahlverfahrens für die "40 führenden HR-Köpfe" finden Sie hier.

Leseraufruf: Vorschläge für die Nominierungsliste

Für die Nominierungsliste 2025 können unsere Leserinnen und Leser wieder Vorschläge einreichen. Die Frist geht bis zum 7. Februar 2025. Dafür reicht eine E-Mail an redaktion@personalmagazin.de mit dem Betreff "40 Köpfe".

Bei der Erstellung der Nominierungliste geht es in den Kategorien Management und Beratung um die Fragen: Wer steht für ein zukunftsweisendes Personalmanagement in seiner oder ihrer Organisation? Wer hat ein Thema vorangebracht? Wer war ein Leuchtturm beim Krisenmanagement? Wer nimmt Einfluss auf die HR-Community, die Politik oder die Öffentlichkeit? Wer ist Vordenker oder Vordenkerin in der Arbeitswelt?

In der Kategorie Wissenschaft stehen folgende Fragen im Vordergrund: Wer macht exzellente wissenschaftliche Forschung, die Relevanz für die Praxis hat? Wer nimmt Einfluss auf die HR-Community und die Politik? Wer hat ein Thema vorangebracht?

Erstellung der finalen Nominierungsliste

Die Redaktion des Personalmagazins wird für die Auswahl zahlreiche Gespräche mit Fachleuten, Meinungsbildnern sowie Experten aus der HR-Szene führen und basierend darauf die endgültige Entscheidung für die Liste der "40 führenden HR-Köpfe" treffen. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden in Personalmagazin Ausgabe 8/2025 vorgestellt.





Alles über die Auswahl und Ehrung der "40 führenden HR-Köpfe 2023" können Sie in diesem Top-Thema nachlesen.