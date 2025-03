"Deutschlands Beste Arbeitgeber 2025" sind gekürt. Über 1.000 Unternehmen hatten sich beworben, aber nur 100 Arbeitgeber haben das zweistufige Bewertungsverfahren bestanden und einen Platz auf der Bestenliste errungen. Die Sieger verteilen sich über alle Branchen und Größenklassen.

Seit 2002 ermittelt Great Place to Work Deutschland jährlich die Qualität und Attraktivität von Unternehmen als Arbeitgeber. Wer bietet eine mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur? Diese Frage steht im Mittelpunkt des zweistufigen Analyseverfahrens.

Im ersten Schritt findet eine Mitarbeiterbefragung mit rund 60 Einzelfragen zu Unternehmenskultur, Führung, Vertrauen, Anerkennung, Förderung, Zusammenarbeit und weiteren Themen statt. Hier steht die Meinung der Mitarbeitenden im Vordergrund. Im zweiten Schritt folgt ein Kultur-Audit. Dieses stellt das Pendant zur Mitarbeiterbefragung dar und spiegelt die Organisationsperspektive mit Blick auf Personal- und Führungsarbeit wider.

Arbeitgeberwettbewerb mit neuem Teilnehmerrekord

Die Befragungen wurden zwischen November 2023 und Oktober 2024 durchgeführt, die Auswertungen folgten im November 2024. 1.080 Unternehmen hatten sich in dieser Runde den ausführlichen Analysen unterzogen – mehr denn je. Im Vorjahr hatte die Teilnehmerzahlen bereits die Tausendermarke überschritten (1.054 Unternehmen). Diese erneute Steigerung zeigt, wie wichtig die Arbeitgeber in Deutschland inzwischen das Thema Arbeitsplatzkultur nehmen.

Am 20. März 2025 fand die feierliche Prämierungsveranstaltung in der Kölner Flora statt. Seitdem dürfen sich 100 Unternehmen für ein Jahr "Deutschlands Beste Arbeitgeber" nennen. Manche davon trugen diesen Titel schon im Vorjahr, manche bereits seit mehreren Jahren. Das zeigt: Zahlreiche Unternehmen nutzen den Wettbewerb, um jedes Jahr aufs Neue ihre Qualität als Arbeitgeber auf den Prüfstand zu stellen, aus den Ergebnissen zu lernen und die Arbeitsplatzkultur weiter zu optimieren.

"Deutschlands Beste Arbeitgeber 2025" wurden in sechs Größenklassen ausgezeichnet. Das sind die besten drei Unternehmen in den jeweiligen Größenklassen:

Great Place to Work: die besten Großunternehmen

Den ersten Platz bei den Großunternehmen mit über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern belegt in diesem Jahr das Medizintechnik-Unternehmen Siemens Healthineers. Den zweiten Platz unter den größten Arbeitgeber erreichte der Versicherungskonzern Allianz, der im Vorjahr ganz oben auf dem Siegertreppchen stand. Der dritte Platz geht an Sick Germany. Das Sensortechnik-Unternehmen lag im Vorjahr auf dem zweiten Rang in dieser Größenklasse.

In der Größenklasse der Unternehmen mit 2.001 bis 5.000 Beschäftigten steht in diesem Jahr Vector Informatik, ein Anbieter von Hard- und Softwareentwicklung im Automotive-Bereich, ganz vorn. Auf Platz zwei folgt, wie schon im Vorjahr, das Medizintechnik-Unternehmen Stryker Deutschland. Den dritten Platz belegt in diesem Jahr Abbvie, ein Unternehmen aus dem Bereich pharmazeutische Forschung und Entwicklung.

Die Top-platzierten Arbeitgeber im Mittelstand

Die Größenklasse der Unternehmen mit 501 bis 2.000 Mitarbeitenden wird wie schon im Vorjahr von dem Mikroelektronik-Unternehmen Nvidia angeführt. Den zweiten Platz erreichte das Personaldienstleistungs-Unternehmen DIS AG, das sich um eine Position auf der Bestenliste steigern konnte. Auf dem dritten Platz in dieser Größenklasse folgt die Hotelkette Hilton, die im Vorjahr den zweiten Rang innehatte.

Bei den Unternehmen mit 251 bis 500 Beschäftigten stehen wiederholt die St. Gereon Seniorendienste auf dem Siegerpodest. Der Telekommunikations-Anbieter Congstar erreicht den zweiten Platz in dieser Größenklasse. Den dritten Platz belegt das Gebäudereinigungs-Unternehmen Wasserle, das im Vorjahr auf dem zweiten Platz stand.

Ausgezeichnete Arbeitgeber mit bis zu 250 Mitarbeitenden

Die Größenklasse der Arbeitgeber mit 101 bis 250 Beschäftigten führt in diesem Jahr Qaware an, ein Beratungs- und Projekthaus für Softwarelösungen. Der zweite Platz geht an die Unternehmensberatung Cofinpro. Accso – Accelterated Solutions heißt das drittplatzierte Unternehmen in dieser Größenklasse, ein Digitalpartnerunternehmen.

Die Top-Platzierung bei den Unternehmen mit 50 bis 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht 2025, wie schon im Vorjahr, an das Beratungsunternehmen CPC Unternehmensmanagement. Auf dem zweiten Platz folgt der IT-Dienstleister Fortis IT-Services. Aus dem Bereich Industriedienstleistungen kommt die Al Dabbagh Group, die in dieser Größenklasse den dritten Platz belegt.

Prämierte Arbeitsplatzkultur in allen Branchen

Die Bandbreite der prämierten Arbeitgeber reicht von Finanzdienstleistung bis Softwareentwicklung, von Medizintechnik bis Gastgewerbe und von Altenpflege bis Unternehmensberatung. Das zeigt: Eine gute Arbeitsplatzkultur ist nicht an eine Branche oder Größenklasse gebunden. Offenbar haben Arbeitgeber aller Branchen und Größen erkannt, wie wichtig es ist, gute Arbeitsbedingungen zu bieten.

Dass dies nicht nur vorteilhaft ist für das Personalmarketing, Recruiting und die Mitarbeiterbindung, sondern auch dazu beiträgt, eine bessere Performance zu erreichen, machen die jährlichen Auswertungen der Befragungen durch Great Place to Work deutlich. "Alles in allem ein sehr guter Arbeitsplatz" kontestieren im Durchschnitt 92 Prozent der ausgezeichneten Arbeitgeber. Im Vergleich dazu: In den Unternehmen in Deutschland allgemein treffen nur 63 Prozent der Beschäftigten diese Aussage. Weitere Ergebnisse der Befragungen:

Bewertungsthema Deutschlands Beste Arbeitgeber 2025 Durchschnitt der Unternehmen in Deutschland Führungskräfte machen ihre Arbeit kompetent 87 % 57 % Führungskräfte zeigen aufrichtiges Interesse an der Person 85 % 53 % Führungskräfte vertrauen auf gute Arbeit der Mitarbeitenden 91 % 70 % Führungskräfte beziehen Mitarbeitende in Entscheidungen ein 78 % 44 % Mitarbeitende werden angemessen bezahlt 74 % 37 % Psychische und emotionale Gesundheit ist gewahrt 82 % 43 % Spaß bei der Arbeit 87 % 59 % Mitarbeitende sind zu zusätzlichem Einsatz bereit 86 % 58 %

Kein Wunder, dass 86 Prozent der Beschäftigten in den prämierten Unternehmen sagen, dass sie noch lange hier arbeiten wollen. Im Unternehmensdurchschnitt in Deutschland stimmen nur 66 Prozent der Beschäftigten dieser Aussage zu. Als sehr guten Arbeitgeber würden 88 Prozent der Great-Place-to-Work-Preisträger ihr Unternehmen weiterempfehlen. Im bundesweiten Durchschnitt liegt die Weiterempfehlungsrate lediglich bei 56 Prozent.

Great Place to Work 2026: Die neue Wettbewerbs-Runde ist eingeläutet

Ab sofort ist die Anmeldung für den Folgewettbewerb "Deutschlands Beste Arbeitgeber 2026" sowie für die länder- und branchenspezifischen Unterwettbewerbe möglich. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine Mindestgröße von 50 Beschäftigten. Die Unternehmen sollten darüber hinaus eine gute Personal- und Führungsarbeit haben und attraktive Arbeitsbedingungen aufweisen. Auf der Webseite von Great Place to Work Deutschland ist auch die vollständige Siegerliste mit allen 100 ausgezeichneten Unternehmen des Jahrs 2025 veröffentlicht.





