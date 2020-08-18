Wählen Sie den oder die "CHRO of the Year 2025"

Ab sofort können unsere Leserinnen und Leser wieder darüber abstimmen, wer "CHRO of the Year" werden soll. Zur Wahl stehen sechs Top-Managerinnen und -Manager, die sich im Jahr 2025 mit ihrem Engagement einen Namen gemacht haben. Nehmen Sie jetzt am Voting teil!

Jedes Jahr ruft das Personalmagazin in Kooperation mit Mercer dazu auf, den oder die "CHRO of the Year" zu wählen. Im Jahr 2019 wurde Julia Bangerth (Datev) ausgezeichnet, 2020 war es Martin Seiler (Deutsche Bahn), 2021 Jörg Staff (Atruvia AG), 2022 Frauke von Polier (Viessmann Group) und 2023 Claudia Viehweger (Scout 24). Im Jahr 2024 holte sich Judith Wiese, Chief People und Sustainability Officer der Siemens AG, den Titel.

Jetzt direkt abstimmen: Hier gelangen Sie zum Online-Voting

CHRO of the Year 2025: die Kandidatinnen und Kandidaten

Für 2025 hat die Redaktion des Personalmagazins die folgenden sechs CHROs in die Nominierungsliste für das Online-Voting aufgenommen:

Charlotte Beissel, Stadtwerke Düsseldorf,

Sylvia Borcherding, 50 Hertz Transmission,

Bettina Dietsche, Allianz Gruppe,

Markus Fink, Infineon,

Sophie von Saldern, Covestro,

Jenny Zeller-Grothe, Berliner Verkehrsbetriebe.

Kurzporträts zu allen sechs Kandidatinnen und Kandidaten lesen Sie hier.

Mitdiskutieren und am Online-Voting teilnehmen

Nun sind Sie an der Reihe: Welche oder welcher CHRO managt Umbrüche und gestaltet den Wandel? Wer prägte in den vergangenen zwölf Monaten die öffentliche Diskussion in Wirtschaft und HR? Wer setzt Leuchtturmprojekte um und überzeugt als Persönlichkeit? Wer hat Ihrer Meinung nach den Titel "CHRO of the Year 2025" verdient?

Verfolgen Sie die Diskussion auf dem Linkedin-Kanal des Personalmagazins und stimmen Sie bis zum 2. Oktober 2025 ab.

Hier gelangen Sie direkt zum Online-Voting.



