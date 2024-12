Insgesamt 34 Arbeitgeber und Institutionen wurden Mitte Dezember mit dem Corporate Health Award für ihre innovativen und Strategien im betrieblichen Gesundheitsmanagement ausgezeichnet. Die Gewinnerkonzepte zeigen, wie nachhaltige und mitarbeitendenorientierte Unternehmensführung gelingt.

Gesunde und motivierte Mitarbeitende sind die Basis für nachhaltiges und erfolgreiches Wirtschaften. Unternehmen können nur dann langfristig bestehen, wenn sie die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Belegschaft aktiv fördern. Aus diesem Grund verleiht EUPD Research gemeinsam mit der Handelsblatt Media Group jährlich den renommierten Corporate Health Award an die Organisationen, die nach Überzeugung der Expertenjury betriebliches Gesundheitsmanagement als strategischen Erfolgsfaktor vorbildlich umsetzen.

Bereits zum 16. Mal wurden die Branchensieger in insgesamt 17 Branchen ermittelt und auf dem Petersberg bei Bonn ausgezeichnet. Zusätzlich wurden vom Expertenbeirat zehn Sonderpreise für herausragendes Engagement in besonderen Themenbereichen vergeben. Gezeigt wurden innovative Konzepte, die weit über herkömmliche Gesundheitsmaßnahmen hinausgehen und eine starke Unternehmenskultur schaffen.

Corporate Health Award kürt Innovation und Nachhaltigkeit

Joshua Baaken, Head of Project Management bei EUPD Research und verantwortlich für den Corporate Health Award, betont: "Immer mehr Unternehmen erkennen, dass soziale Nachhaltigkeit und ein strategisch ausgerichtetes Gesundheitsmanagement entscheidend für ihre Zukunftsfähigkeit sind. Durch die tiefgreifende Implementierung auf Managementebene positionieren sie sich nicht nur als wettbewerbsfähige Arbeitgeber, sondern setzen ein klares Zeichen für verantwortungsbewusstes Handeln. Die Preisträgerinnen des Corporate Health Awards gehören zur Spitzenklasse, weil sie ihre Gesundheitsstrategien konsequent weiterentwickeln und innovative Wege gehen."

"Ich freue mich außerordentlich, dass unser BGM zu einem der Besten in Deutschland zählt und der Einsatz unseres Teams für die Gesundheit unserer Mitarbeiter:innen geehrt wird", so Dr. Daniel Kleine, President Deutschland und Standortleiter Düsseldorf der Henkel AG & Co. KGaA.

Michael Raschemann, Geschäftsführer der Energiequelle GmbH, unterstreicht: "Gesunde, motivierte und gut ausgebildete Mitarbeitende sind das wichtigste Element unserer unternehmerischen Wertschöpfung. Wir freuen uns sehr, unser Gesundheitsmanagement durch den Corporate Health Award bestätigt zu sehen. Gleichzeitig nehmen wir das Ergebnis als Ansporn, um noch gezielter an dem Erhalt der Gesundheit und des Wohlbefindens unserer Mitarbeitenden zu arbeiten."

Susan Koll, Head of Concept & Development Awards Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH, erklärt: "Die Corporate Health Companies 2024 stehen für Verantwortung, Transparenz und Innovation im Gesundheitsmanagement. Diese Unternehmen zeigen, wie eine nachhaltige Arbeitskultur aktiv gelebt und weiterentwickelt wird. Es ist eine Freude, dieses Engagement im Rahmen unserer feierlichen Gala zu würdigen."

Corporate Health Award 2024: die ausgezeichneten Unternehmen

Die ausgezeichneten Unternehmen des Corporate Health Award 2024 (in alphabetischer Reihenfolge):

ADAC Nordbaden e.V. – Gewinner Mittelstand (Dienstleistung/Beratung)

Allianz Deutschland Verbund – Gewinner (Versicherungen)

Autobahn GmbH des Bundes – Gewinner (Verkehr/Logistik)

BMW AG – Gewinner (Automotive)

BWI GmbH – Sonderpreis Digital Health

Coca-Cola Europacific Partners Deutschland GmbH – Gewinner (Konsumgüter)

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG - Exzellenz

Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG – Sonderpreis Family and Work

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See – Gewinner (Öffentliche Verwaltung)

Deutsches Krebsforschungszentrum – Sonderpreis Cancer Prevention

EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG – Sonderpreis Management & Controlling

Energiequelle GmbH – Gewinner Mittelstand (Energiewirtschaft)

ELSENWASSER AG – Gewinner (Energiewirtschaft)

Genoverband e.V. – Gewinner (Dienstleistung/Beratung)

Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB Rechtsanwälte, Steuerberater – Sonderpreis Sustainability

Glen Dimplex Deutschland GmbH – Gewinner Mittelstand (Elektrotechnik)

Henkel AG & Co. KGaA – Gewinner (Chemie/Pharma)

Hessisches Ministerium der Finanzen – Sonderpreis Addiction Prevention

Hochschule Magdeburg-Stendal – Gewinner (Hochschule BGM)

ING Deutschland – Gewinner (Finanzen)

Kreissparkasse Köln - Exzellenz

Krones AG – Sonderpreis Innovation

Landtagsamt - Exzellenz

LINHARDT Group GmbH – Gewinner Mittelstand (Produktion/Verarbeitende Industrie)

Magistrat der Stadt Wetzlar – Gewinner Mittelstand (Öffentliche Verwaltung)

opta data Gruppe – Gewinner (Gesundheits-/Sozialwesen)

Paul Hartmann AG – Gewinner (Produktion/Verarbeitende Industrie)

PSD Bank Nürnberg eG – Sonderpreis Core Values

Rheinmetall AG - Exzellenz

SAP – Gewinner (Informations-/Kommunikationstechnik)

Schwarz Corporate Solutions – Gewinner (Handel)

Schwarz Produktion Stiftung & Co. KG - Exzellenz

Schöllgen Haustechnik GmbH – Sonderpreis Handwerk

Smurfit Westrock GmbH – Sonderpreis Female Empowerment

Stadt Ingolstadt - Exzellenz

Universität zu Lübeck – Gewinner (Hochschule SGM)

Viega GmbH & Co. KG - Exzellenz

Volksbank Ulm-Biberach eG – Gewinner Mittelstand (Finanzen)

Vossloh Rolling Stock GmbH – Gewinner Mittelstand (Maschinenbau/Schwerindustrie)

WILO SE – Gewinner (Maschinenbau/Schwerindustrie)

Zollner Elektronik AG – Gewinner (Elektrotechnik)





