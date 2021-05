Mitarbeiterbenefits

Die Fakten hinter der Schlagzeile: Sport richtig dosieren

News 25.01.2018 Betriebliche Gesundheitsförderung

Verlängert Joggen das Leben? Wenn man so manch schnell getippter Schlagzeile glaubt, schon. Doch es kommt immer auf das richtige Maß an. Sportwissenschaftler zeigen, wie man die neuen Erkenntnisse in die betriebliche Gesundheitsförderung einfließen lassen kann - sodass mehr Bewegung am Arbeitsplatz entsteht.mehr