Methoden moderner Mitarbeiterbindung

In krisengeschüttelten Zeiten ist die langfristige Bindung der Beschäftigten existenziell für Unternehmen. Doch nur zufriedene Mitarbeitende bleiben dem Unternehmen auch treu. Gesundheitsmanagement und Wertschätzung sind zwei von vielen Handlungsfeldern, um die Motivation und emotionale Bindung der Beschäftigten zu stärken.

Mitarbeiterbindung umfasst alle Maßnahmen, um qualifizierte Mitarbeitende möglichst lange im Unternehmen zu halten und sie an das Unternehmen zu binden. Sie ist Teil der Personalpolitik und wird an die jeweilige Firmenkultur angepasst.

Mitarbeitende, die schon länger im Unternehmen sind, kennen die Arbeitsabläufe, sind selbstständig und können effizienter arbeiten als beispielsweise Neueinsteiger. Somit lässt sich durch ihre Bindung die Leistung im Unternehmen steigern. Hierbei ist auch die Motivation der Beschäftigten entscheidend, denn wer gerne arbeitet, ist produktiver. Zufriedene Mitarbeitende, die dem Unternehmen lange treu bleiben, tragen durch ihre hohe Produktivität dazu bei, die Kosten langfristig zu reduzieren. Gleichzeit steigern sie die Zufriedenheit der Kunden, da diese sich über einen guten Service freuen - und zufriedene Kunden wiederum bleiben einem Anbieter treu und generieren so langfristig mehr Umsatz.

Auch weniger Fluktuation im Unternehmen trägt dazu bei, die Kosten zu senken, da weniger für das Recruiting und Einlernen von neuen Mitarbeitenden investiert werden muss. Für Sie als Unternehmen lohnt es sich also in mehrfacher Hinsicht, die Bindung der eigenen Mitarbeitenden zu stärken.

Fachkräftemangel: Wie Sie als attraktiver Arbeitgeber punkten

In den letzten Jahren wird es für viele Unternehmen zunehmend schwieriger, offene Stellen zu besetzen, da es nicht ausreichend qualifizierte Bewerber und Bewerberinnen gibt. Aufgrund der aktuellen Bevölkerungsstruktur in Deutschland gehen innerhalb weniger Jahre eine Vielzahl an Fachkräften in den Ruhestand - zugleich gibt es aber nicht genügend junge Arbeitnehmende, die nachkommen. Dadurch haben Bewerbende in vielen Branchen eine große Auswahl an potenziellen Arbeitgebern. Die stetig wachsende Zahl an Remote-Arbeitsplätzen beschert Arbeitssuchenden noch mehr Möglichkeiten, da sie ortsunabhängig wählen können und mehr Flexibilität haben.

Umso wichtiger ist es also für Unternehmen, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden und Mitarbeitende langfristig binden zu können. Denn wem es im aktuellen Job nicht gefällt, der schaut sich um, wo seine Interessen am besten befriedigt werden und wechselt unter Umständen schnell das Unternehmen. Qualifizierte Mitarbeitende werden außerdem gerne von anderen Unternehmen abgeworben. Deswegen müssen Sie sich als Arbeitgeber bemühen, Ihre Beschäftigten mit spannenden Aufgaben, einer angenehmen Arbeitsatmosphäre und ähnlichem zufrieden zu stellen, sodass diese das Unternehmen gar nicht erst wechseln möchten.

Gesundheitsmanagement als wesentlicher Faktor zur Mitarbeiterbindung

Die mentale Gesundheit der Beschäftigten ist ein entscheidender Faktor für deren Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit. Wenn in Ihrem Unternehmen ein anhaltend hohes Stresslevel herrscht, steigt die Gefahr von Burnout bei Mitarbeitenden. Wer sich überlastet fühlt, so viel zu tun hat, dass er nicht mehr abschalten kann und gegebenenfalls unter emotionalem Druck oder Konkurrenzdruck leidet, wird auf Dauer unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Das führt zu Motivationsverlust, sinkender Leistungsbereitschaft und im schlimmsten Fall zu Burnout. Diese Faktoren haben wiederum eine negative Auswirkung auf die Identifikation mit dem Unternehmen.

Auch das andere Extrem ist möglich: ein sogenanntes Boreout. Wenn Mitarbeitende zu wenig zu tun oder keine spannenden Aufgaben haben, führt das zu Langeweile und Unterforderung. Dadurch entsteht Unzufriedenheit im Job, Motivationsverlust und Antriebslosigkeit, was wiederum zu einer sinkenden Produktivität und einer abnehmenden Identifikation mit dem Unternehmen führt.

Die mentale Gesundheit überträgt sich außerdem auf die körperliche Gesundheit. So kann ein hohes Stresslevel in Unternehmen beispielsweise zu mehr krankheitsbedingten Ausfällen führen. Deswegen ist die Erhaltung und Förderung der Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Mit einem betrieblichen Gesundheitsmanagement, Sportangeboten für Mitarbeitende, Zugang zu gesundem Essen oder ergonomischen Büromöbeln können Sie aktiv in die Gesundheit Ihrer Mitarbeitenden investieren. Auch eine ausgeglichene Work-Life-Balance und eine angenehme Arbeitsatmosphäre sind förderlich für die Gesundheit. So können Arbeitgeber beispielsweise mit Homeoffice-Angeboten für mehr Flexibilität in der Alltagsorganisation sorgen und durch regelmäßige Teamveranstaltungen das Zugehörigkeitsgefühl stärken.

Durch Wertschätzung die emotionale Verbundenheit zum Unternehmen stärken

Zu einem angenehmen Arbeitsumfeld, in dem sich die Mitarbeitenden wohlfühlen, gehört auch eine Unternehmenskultur, die die geschäftlichen Ziele mit gemeinnützigen Werten verbindet. Achten Sie deshalb auf Vielfalt und Gleichberechtigung sowie eine gute Kommunikation im Unternehmen. Auch ein vertrauensvolles Verhältnis innerhalb der Firma trägt zur Mitarbeiterbindung bei - denn dann trauen sich Mitarbeitende, Probleme direkt anzusprechen und werden nicht einfach davonlaufen, also kündigen. Viele Arbeitnehmende suchen außerdem nach einer Sinnstiftung in ihrer Tätigkeit. Das können Sie als Arbeitgeber zum Beispiel mit einem gezielten Einsatz für mehr Nachhaltigkeit, Diversität und Gerechtigkeit erfüllen.

Sie haben aber noch einen ganz anderen Auftrag, nämlich finanzielle Sicherheit und Stabilität zu bieten. Besonders in gesellschaftlich und politisch unsicheren Zeiten sind eine Jobgarantie und ein angemessenes Gehalt ausschlaggebende Faktoren bei der Wahl des Arbeitgebers. Jeder Mensch freut sich über Anerkennung und aufrichtiges Lob. Deshalb sollten Sie als Arbeitgeber, Führungskraft oder Kollege Ihre Teammitglieder wertschätzen, Ihnen gegenüber Interesse zeigen, ehrliches Feedback geben und vor allem Danke sagen.

Als Arbeitgeber können Sie außerdem Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung und -bildung bieten, um Talente Ihrer Mitarbeitenden zu fördern und die Grundlage für weitere Karrierechancen zu schaffen. Auch regelmäßige Teamevents haben einen positiven Effekt auf die Mitarbeiterbindung, denn so fördern Sie den Zusammenhalt im Team und stärken das Zugehörigkeitsgefühl.

Mit Benefits die Wertschätzung der Mitarbeitenden zum Ausdruck bringen

Eine gute Möglichkeit, Ihre Wertschätzung gegenüber den Arbeitnehmenden auszudrücken, sind Benefits. Dazu zählen jegliche Zusatzleistungen, die Arbeitgeber den Beschäftigten unabhängig vom Gehalt zur Verfügung stellen. Dies können Mitarbeiterrabatte, Zuschüsse zum Mittagessen oder Geschenke zu persönlichen Anlässen sein. Besonders beliebt ist der monatliche steuerfreie Sachbezug in Höhe von maximal 50 Euro. Mit den passenden Mitarbeiterbenefits können Sie Leistung anerkennen und belohnen.

Idealerweise beziehen Sie Ihre Mitarbeitenden in die Gestaltung der Benefits mit ein und bieten Auswahlmöglichkeiten, damit Sie zielgerichtet die Interessen der einzelnen Teams unterstützen können. Mehr Details zu möglichen Benefits, den rechtlichen Rahmenbedingungen und Umsetzungsformen werden Sie im dritten und letzten Teil dieser Themenserie erfahren.