Seit Jahren kämpft die Gesundheits- und Pflegebranche mit einem erheblichen Personalmangel. In manchen Regionen scheint der Arbeitsmarkt für Pflegekräfte wie leer gefegt zu sein. Eine Studie untersuchte, wie die Unternehmen ihre Arbeitgeberattraktivität steigern können. Dabei zeigte sich: Vor allem auf die emotionale Mitarbeiterbindung der bestehenden Beschäftigten kommt es an.

Die Coronapandemie hat den Fachkräftemangel in der Pflege verstärkt. Das hat unter anderem zur Folge, dass qualifizierte Pflegekräfte heute höhere Anforderungen an ihren Arbeitgeber stellen. In vielen Fällen können sie sogar zwischen verschiedenen Stellen in mehreren Pflegeeinrichtungen wählen.

Was macht die Organisationen attraktiv?

Eine Studie an der International School of Management (ISM) fragte, worauf die Unternehmen achten müssen, um für künftige Mitarbeitende attraktiv zu sein und um das bestehende Personal an sich zu binden. Um die Erfolgsfaktoren der Mitarbeiterbindung zu ermitteln, wurden Expertinnen und Experten aus dem Personal- und Pflegebereich sowie aus Verbänden in Leitfadeninterviews zu ihren Einschätzungen befragt. Zudem wurde das Mitarbeiterstimmungsbild bezüglich der Bindung, des Engagements und der Zufriedenheit mit einem standardisierten Fragebogen ermittelt.

Dabei wurde ein mikroökonomischer Ansatz gewählt, bei dem eine Vollerhebung innerhalb einer möglichst repr...