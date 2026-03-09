Wie Führungskräfte den Wissenstransfer begleiten können

In einer altersdiversen Arbeitswelt prallen unterschied­liche Kommunikationsstile aufeinander. Doch Wissens­transfer ist auf den Dialog angewiesen. Damit rücken Führungskräfte in den Fokus. Sie gestalten, steuern und begleiten den Transfer.

Der Arbeitsmarkt verändert sich spürbar: Viele erfahrene Mitarbeitende stehen kurz vor dem Ruhestand, während gleichzeitig jüngere Generationen mit neuen Erwartungen, Kommunikationsformen und Lernstilen in die Unternehmen nachrücken. Damit rückt ein Thema in den Mittelpunkt, das lange unterschätzt wurde: Wie stellen wir sicher, dass wertvolles Wissen nicht einfach mit in die Rente verschwindet? Das gilt vor allem für Erfahrungswissen – die kleinen Geheimrezepte des Arbeitsalltags –, das sich nicht einfach aufschreiben lässt, sondern in Gesprächen, Beobachtungen und gemeinsam gelebten Situationen weitergegeben wird.

Genau hier treffen oft unterschiedliche Generationen aufeinander: Die einen setzen auf den direkten Austausch und erprobte Kommunikationswege, die anderen auf digitale Tools und schnelle Lernformate. Missverständnisse sind da fast vorprogrammiert. Umso wichtiger wird die Frage, wie dieser Wissenstransfer gelingen kann – und welche zentrale Rolle Führungskräfte dabei spielen. Denn sie sind es, die den Rahmen schaffen, in dem Generationen miteinander sprechen, voneinander lernen und Wissen wirklich weitergeben können.

Wissenstransfer ohne klare Strukturen

Ein Blick in die Praxis zeigt, dass viele Unternehmen auf diese Herausforderung bislang nur unzureichend vorbereitet sind. Wissenstransfer findet häufig informell, unstrukturiert und vor allem anlassbezogen statt – meist dann, wenn der Abschied einer erfahrenen Fachkraft bereits kurz bevorsteht. Klare Strukturen oder integrierte Prozesse fehlen, ebenso feste Zuständigkeiten. Führungskräfte wissen zwar um die Bedeutung des Themas, stehen jedoch unter hohem operativem Druck und müssen Wissenstransfer "nebenbei" organisieren. Hinzu kommt, dass gemeinsame Zeit für Übergaben im Arbeitsalltag oft nicht vorgesehen ist oder kurzfristig anderen Prioritäten zum Opfer fällt. Das Ergebnis: Wissen wird nur teilweise weitergegeben, Übergaben bleiben oberflächlich und wertvolle Erfahrungen gehen verloren. Was bleibt, ist das Gefühl, dass Wissenstransfer wichtig wäre, aber im Tagesgeschäft kaum umsetzbar scheint.

Ohne Kommunikation kein Wissenstransfer

Ein zentraler Grund für diese Lücken liegt zudem in der Art des Wissens selbst. In Unternehmen wird Wissen häufig auf das reduziert, was sich dokumentieren, speichern und weiterleiten lässt: Prozesse, Checklisten, Handbücher oder Präsentationen. Dieses sogenannte explizite Wissen ist wichtig, greift jedoch zu kurz. Denn das wirklich erfolgskritische Wissen ist oft implizit: Es steckt in Erfahrungen, Routinen, Einschätzungen und in dem Gespür dafür, was in bestimmten Situationen funktioniert und was nicht. Dieses Wissen zeigt sich im "So machen wir das hier", im Erkennen von Risiken, bevor sie auftreten oder in kleinen Abkürzungen, die den Arbeitsalltag effizienter machen. Gerade dieses implizite Wissen entsteht über Jahre hinweg und lässt sich weder einfach verschriftlichen noch in Datenbanken ablegen. Geht es verloren, fehlen nicht nur Informationen, sondern Orientierung, Handlungssicherheit und Qualität, mit spürbaren Folgen für Zusammenarbeit und Leistung.

Gerade weil implizites Wissen so eng an Menschen, Erfahrungen und Beziehungen gebunden ist, lässt sich Wissenstransfer nicht über einzelne Maßnahmen lösen. Entscheidend ist vielmehr ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. An erster Stelle steht die strategische Verankerung: Wissenstransfer darf kein einmaliges Projekt sein, sondern muss mit der Unternehmensstrategie verknüpft werden, auch um zu klären, welches Wissen künftig überhaupt relevant ist. Nicht jedes Detail muss bewahrt werden, wohl aber jenes Wissen, das für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens entscheidend ist. Darauf aufbauend bilden Vertrauen und Kommunikationsbereitschaft zentrale Säulen. Wissen wird nur dann geteilt, wenn Menschen sich gesehen fühlen, offen sprechen können und der Austausch ausdrücklich gewünscht ist. Dialog ist dabei unverzichtbar: Ohne Kommunikation kein Wissenstransfer. Gleichzeitig gilt es, die unterschiedlichen Erwartungen, Kommunikationsstile und Lernpräferenzen der Generationen bewusst zu berücksichtigen. Besonders wichtig ist der gezielte Aufbau von Beziehungen zwischen wissensgebenden und wissensnehmenden Personen, denn erst eine tragfähige Beziehung schafft die Grundlage für Offenheit, Rückfragen und gemeinsames Lernen. In der Praxis zeigt sich das etwa dann, wenn erfahrene Mitarbeitende ihr Wissen nicht in Form von Regeln oder Abläufen weitergeben, sondern typische Alltagssituationen gemeinsam mit der Nachfolgeperson durchspielen. Durch eine narrative Erzählweise, etwa anhand konkreter Fälle, Entscheidungen oder auch Fehler, wird verborgenes Erfahrungswissen sichtbar und greifbar. Wissenstransfer ist damit weniger eine Frage von Dokumentation als von Haltung, Dialog und strategischer Klarheit.

Wissenstransfer als Führungsaufgabe

Genau an diesem Punkt rücken Führungskräfte in den Fokus. Denn da das Wissen stark an Menschen, Beziehungen und Erfahrungen gebunden ist, braucht es jemanden, der diesen Transfer bewusst gestaltet, steuert und begleitet. Das zeigt sich besonders deutlich, wenn eine langjährige Fachkraft die Organisation verlässt. Führungskräfte sind meist frühzeitig über bevorstehende Austritte informiert und können so rechtzeitig handeln: Sie identifizieren kritisches Wissen, schaffen Dringlichkeit, wählen passende Methoden wie Tandemmodelle, Job Shadowing oder moderierte Übergabegespräche aus und sorgen dafür, dass ausreichend Zeit und Ressourcen für den Transfer zur Verfügung stehen.

Gleichzeitig geht ihre Verantwortung über den Abschied hinaus. Für den kontinuierlichen Wissenstransfer im Team schaffen sie Strukturen und sichere Räume für Dialog, moderieren den Austausch zwischen Generationen und fördern Zusammenarbeit im Alltag, etwa durch regelmäßige Reflexionsformate, Communities of Practice oder informelle Lerngelegenheiten. Dabei prägen sie die Kultur, indem sie Wissensweitergabe sichtbar wertschätzen und selbst als Vorbild agieren: Offene Kommunikation, konstruktives Feedback und Transparenz beginnen bei der Führungskraft. Nicht zuletzt evaluieren sie den Transferprozess, holen Rückmeldungen ein und geben gezieltes Feedback, um Wissenslücken früh zu erkennen und nachzusteuern. So wird Wissenstransfer nicht zum punktuellen Projekt beim Abschied Einzelner, sondern zu einem nachhaltigen Bestandteil der Zusammenarbeit – getragen von Führung, Vertrauen und klaren Entscheidungen.

Wie Führungskräfte den Wissenstransfer begleiten können Beim Wissenstransfer rücken Führungskräfte in den Fokus. Was das konkret für den Führungsalltag bedeutet, lässt sich an einigen zentralen Handlungsfeldern festmachen: Wissenstransfer gezielt steuern - Kritisches Wissen identifizieren: Was wird künftig wirklich gebraucht? - Frühzeitig handeln, sobald ein Austritt absehbar ist. - Passende Methoden auswählen (zum Beispiel Tandems, Job Shadowing, moderierte Übergaben, Mentoring). Austritte aktiv begleiten - Zeit und Ressourcen für den Wissenstransfer verbindlich einplanen. - Übergaben strukturieren – mit Fokus auf Alltagssituationen, Entscheidungen und Erfahrungswissen. - Sicherheit schaffen: Wissen teilen darf kein Risiko sein. Kontinuierlichen Wissenstransfer fördern - Regelmäßige Austauschformate im Team etablieren (zum Beispiel Communities of Practice, Fallbesprechungen). - Generationenübergreifenden Dialog moderieren und Unterschiede bewusst ansprechen. - Zusammenarbeit und Lernen im Arbeitsalltag ermöglichen – nicht nur "on top". Kultur prägen und Vorbild sein - Wissensweitergabe sichtbar wertschätzen und anerkennen. - Offenen Dialog, Fragen und Feedback aktiv vorleben. - Transparenz schaffen und Lernbereitschaft zeigen. Wissenstransfer reflektieren - Transferprozesse regelmäßig überprüfen: Was funktioniert, was nicht? - Konstruktives Feedback geben – an wissensgebende wie wissensnehmende Mitarbeitende. - Bei Bedarf nachsteuern und Formate anpassen. Damit Führungskräfte diese Aufgaben nicht nur intuitiv, sondern wirksam wahrnehmen können, braucht es mehr als individuelles Engagement. Wissenstransfer muss gezielt Bestandteil der Führungsrolle werden.

Wie Führungskräfte zu Wissenstransfer­begleitenden werden

Um diese erweiterte Rolle wirksam ausfüllen zu können, sind gezielte Qualifizierungsmaßnahmen für Führungskräfte sinnvoll. Spezifische Schulungsprogramme unterstützen sie dabei, Wissenstransfer nicht nur situativ, sondern strategisch zu planen und professionell zu begleiten. Im Mittelpunkt steht zunächst die Sensibilisierung für Wissenstransfer als festen Bestandteil der Unternehmensstrategie: Führungskräfte entwickeln ein Verständnis dafür, welches Wissen organisationale Relevanz besitzt und wie es insbesondere bei Personalwechseln systematisch weitergegeben werden kann. Ergänzend werden methodische Kompetenzen aufgebaut, etwa im Einsatz strukturierter Interviews, Wissenslandkarten, Übergabekonzepte oder Feedback-Schleifen, die den Transfer greifbar und überprüfbar machen.

Ebenso zentral ist die Stärkung kommunikativer Fähigkeiten, um Dialoge zu moderieren, Vertrauen aufzubauen, mit Konflikten umzugehen und intergenerationale Unterschiede in Lernstilen und Erwartungen konstruktiv zu berücksichtigen. Reflexionsphasen innerhalb der Schulungen ermöglichen es Führungskräften zudem, die eigene Rolle kritisch zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. Auf diese Weise werden sie befähigt, Wissenstransfer nicht nur zu organisieren, sondern ihn dauerhaft an die spezifischen Anforderungen ihrer Organisation anzupassen und nachhaltig zu sichern.

Erfolgreicher Wissenstransfer beginnt frühzeitig

Wie ein solcher Wissenstransfer in der Praxis aussehen kann, soll folgendes Beispiel veranschaulichen: Als klar wird, dass eine erfahrene Projektleiterin nach über 20 Jahren das Unternehmen verlässt, reagiert ihre Führungskraft nicht erst in den letzten Wochen. Sie plant frühzeitig eine Transferphase und fragt gezielt: In welchen Situationen macht deine Erfahrung den Unterschied? Statt einer reinen Dokumentation organisiert sie ein Tandem mit zwei Teammitgliedern, ermöglicht Job Shadowing und moderiert kurze Reflexionsrunden zu typischen Entscheidungssituationen. Gleichzeitig schafft sie im Team Raum für Austausch und macht deutlich, dass Fragen ausdrücklich erwünscht sind. Nach dem Austritt zeigt sich: Die Aufgaben sind verteilt, vor allem aber ist das Team sicherer im Umgang mit komplexen Situationen. Wissenstransfer wurde nicht "abgearbeitet", sondern wirksam gestaltet.

Wissenstransfer entscheidet sich nicht im Austrittsgespräch, sondern im Führungsalltag. Unternehmen, die ihre Führungskräfte befähigen, Wissen frühzeitig zu identifizieren, gezielt weiterzugeben und den Austausch im Team zu moderieren, reduzieren Risiken und gewinnen Handlungssicherheit. Der Praxisfall zeigt: Schon überschaubare Interventionen – ein Tandem, eine moderierte Reflexionsrunde, bewusst eingeplante Zeit – machen Erfahrungswissen wirksam nutzbar. Für HR bedeutet das: Wissenstransfer gehört auf die Führungsagenda und in die Qualifizierung. Für Führungskräfte heißt es: Verantwortung übernehmen, Räume öffnen und Lernen ermöglichen. Wer heute damit beginnt, sichert nicht nur Wissen, sondern stärkt Vertrauen, Zusammenarbeit und Zukunftsfähigkeit. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, Wissenstransfer aktiv zu gestalten – bevor es stillschweigend verloren geht.

Dieser Beitrag ist erschienen in Personalmagazin 3/2026. Als Abonnent haben Sie Zugang zu diesem Beitrag und allen Artikeln dieser Ausgabe in unserem Digitalmagazin als Desktop-Applikation oder in der Personalmagazin-App.





