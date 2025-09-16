Podcast Folge 63: Wissensaustausch konkret
Zu sagen, Wissensaustausch sei wichtig - das reicht nicht, macht Anne Burmeister, Professorin am Lehrstuhl für Organizational Behavior an der Universität zu Köln, beim Podcast auf der Zukunft Personal Europe klar. In Sachen Wissensaustausch sei in Organisationen noch Luft nach oben.
Podcast neues lernen: Wissen ist Macht
Wissensaustauch braucht strukturelle Rahmenbedingungen in Organisationen, die Wissensaustausch fördern und Raum schaffen. Zugleich gilt es, Barrieren wie Fehlannahmen zum Wissensaustausch - etwa Angst vor Statusverlust auf beiden Seiten - abzubauen. Und das lohne sich, wie Anne Burmeister anhand empirischer Evidenz darlegen kann. Die Forschung zeige, dass gelingender Wissensaustausch eine Menge Vorteile hat, für Organisation und Individuum.
Was noch kommt: Weiterbildungsstudie HR Pepper und Bitkom Akademie
In dieser Podcastfolge ist Jan Bühren, Senior Consultant bei HRpepper, zu Gast. Er gibt Einblicke und diskutiert Ergebnisse der neuen Studie von HRpepper und der Bitkom Akademie, die zeigt, wie KI und Digitalisierung das Lernen verändern.
-
