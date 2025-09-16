Haufe Online Redaktion
Podcast Folge 63: Wissensaustausch konkret
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 63 erklärt Professorin Anne Burmeister, wie wichtig gelingender Wissensaustausch ist und wie er gelingen kann.

Zu sagen, Wissensaustausch sei wichtig - das reicht nicht, macht Anne Burmeister, Professorin am Lehrstuhl für Organizational Behavior an der Universität zu Köln, beim Podcast auf der Zukunft Personal Europe klar. In Sachen Wissensaustausch sei in Organisationen noch Luft nach oben.

Podcast neues lernen: Wissen ist Macht

Wissensaustauch braucht strukturelle Rahmenbedingungen in Organisationen, die Wissensaustausch fördern und Raum schaffen. Zugleich gilt es, Barrieren wie Fehlannahmen zum Wissensaustausch - etwa Angst vor Statusverlust auf beiden Seiten - abzubauen. Und das lohne sich, wie Anne Burmeister anhand empirischer Evidenz darlegen kann. Die Forschung zeige, dass gelingender Wissensaustausch eine Menge Vorteile hat, für Organisation und Individuum.

Was noch kommt: Weiterbildungsstudie HR Pepper und Bitkom Akademie

In dieser Podcastfolge ist Jan Bühren, Senior Consultant bei HRpepper, zu Gast. Er gibt Einblicke und diskutiert Ergebnisse der neuen Studie von HRpepper und der Bitkom Akademie, die zeigt, wie KI und Digitalisierung das Lernen verändern.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.

