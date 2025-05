Auch das aktuelle "European Business School Ranking" der Financial Times wird von einer französischen Schule angeführt. Doch zum ersten Mal ist die Insead Spitzenreiter und verdrängt Langzeitgewinner HEC Paris vom ersten Platz. Acht der im Ranking vertretenen Schulen haben einen Standort in Deutschland, doch nur eine davon schaffte es in die Top Ten.

Was für ein Comeback: Zum ersten Mal führt die französische Business School Insead das Ranking der Financial Times an, das im Dezember 2024 veröffentlicht wurde.

Ranking Business Schools: Insead, HEC Paris und London Business School liegen vorne

Im Vorjahr noch auf Rang 18, überholte die französische Insead, die Standorte in der Nähe von Paris und in Singapur hat, frühere Gewinner wie die HEC Paris und die London Business School. Diese wurden auf den zweiten bzw. dritten Platz verdrängt.

Im Ranking, das insgesamt 100 europäische Business Schools aufführt, kommen 27 aus Frankreich, 18 aus dem Vereinigten Königreich und acht aus Deutschland. Den ersten Platz belegt die französische Insead - und bringt dadurch Bewegung in die Top 3. Denn die zweitplatzierte Schule, HEC Paris, belegte zuvor fünf Jahre in Folge den ersten Platz. Und auch die London Business School muss sich vom gewohnten zweiten auf den dritten Rang verabschieden. Die ESCP Business School, die auch mit einem Standort in Berlin vertreten ist, rutscht von Rang vier auf Rang fünf.

Gesamtranking setzt sich aus verschiedenen Einzelrankings zusammen

Die Rangliste der europäischen Business Schools beruht auf fünf Rankings der Financial Times. Dazu gehören zum einen die Rankings zum Global MBA, zum Executive MBA sowie zum Master in Management (MiM), die zu je 25 Prozent ins Gewicht fallen. Zum anderen zählt das Ranking zu den Weiterbildungsprogrammen, wobei hier die offenen und kundenspezifischen Programme je 12,5 Prozent ausmachen.

Ranking Financial Times: Platzierung der deutschen Business Schools

Neben der ESCP mit einem Standort in Berlin sind sieben weitere Schulen aus Deutschland im Ranking aufgeführt. Bestplatzierte deutsche Business School nach der ESCP bleibt die WHU – Otto Beisheim School of Management mit Rang 16, gefolgt von der ESMT Berlin (Rang 19) und der Mannheim Business School (Rang 20).

Die größte Verbesserung schafft die EBS Business School: Sie klettert von Rang 81 im letzten Jahr um ganze 31 Plätze hoch auf Rang 50. Auch die Universität zu Köln hat sich verbessert, und zwar um sechs Plätze auf Rang 65. Die HHL Leipzig Graduate School of Management belegt Rang 64 (2023: Rang 65).

Verschlechtert hingegen hat sich die Frankfurt School of Finance and Management: Sie rutscht von Rang 26 im Vorjahr auf den 41. Platz ab. Die TUM School of Management ist in diesem Jahr nicht mehr im Ranking vertreten.

Platzierung 2024 Business School Vergleich zu 2023 1. Insead (Frankreich) +17 2. HEC Paris (Frankreich) -1 3. London Business School (UK) -1 4. IESE Business School (Spanien) -1 5. ESCP Business School (u.a. Deutschland und Frankreich) -1 6. Università Bocconi/SDA Bocconi (Italien) -1 7. Edhec Business School (Frankreich) 0 8. Essec Buisness School (Frankreich) +1 9. Universität St. Gallen (Schweiz) -3 10. IE Business School (Spanien) -2 16. WHU – Otto Beisheim School of Management (Deutschland) 0 19. ESMT Berlin (Deutschland) 0 20. Mannheim Business School (Deutschland) -3 41. Frankfurt School of Finance and Management (Deutschland) -15 50. EBS Business School (Deutschland) +31 64. HHL Leipzig Graduate School of Management (Deutschland) +1 65. University of Cologne (Deutschland) +6

