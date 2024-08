"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 33 gibt Schauspieler Robert Lohr Einblick in seine Karriere und nimmt uns mit auf seine Lernreise.

Die Profession Schauspielerei fordert einiges: ständiges Aushalten von Kritik, Spontaneität, Durchhaltevermögen und eine wichtige Kompetenz: bei aller Bewertung von außen das Vertrauen in sich selbst.

Podcast mit Schauspieler Robert Lohr

TV-Schauspieler Robert Lohr gibt im Podcast Einblick in seine Karriere, seine Schauspielausbildung, seine ersten Schritte im Theater und den Einstieg in die TV-Produktionen. Er erklärt, wie er mit Kritik umgeht und selbst seine Erfahrungen weitergibt. Und wie er seine Rolle als Michi Dörfler in "Die Bergretter" lebt.

Was noch kommt: Weiterbildung für Künstliche Intelligenz

In der nächsten Folge beleuchten die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Stefanie Babka, Global Head of Data Culture bei Merck, und Martin Kersting, Professor für Psychologische Diagnostik an der Universität Gießen, wie Organisationen Mitarbeitende in Sachen KI weiterbilden können - und wie umgekehrt KI in der Personalentwicklung nutzbar sein kann.





Abonnieren Sie den Podcast, um über jede neue Folge informiert zu werden, unter neues-lernen.podigee.io.