"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 32 steht das Jubiläum des Personalmagazins im Mittelpunkt - mit einem Gespräch rund um HR-Mythen.

Es gibt ein Jubiläum zu feiern: 25 Jahre Personalmagazin - und dazu gibt es einen Jubiläumspodcast, der ein wichtiges Thema aufgreift, das auch in der Jubiläumsprintausgabe eine Rolle spielt: HR-Mythen.

Podcast neues lernen: Über HR-Mythen, Fachjournalismus und Redaktionsarbeit

In 25 Jahren haben sich so einige Mythen im HR-Bereich entwickelt, verfestigt und die wenigsten verflüchtigt. Darüber sprechen die Redakteurinnen Kristina Enderle da Silva und Julia Senner mit Uwe P. Kanning, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück. Er deckt gewohnt humorvoll Fehlannahmen auf und analysiert, welche Rolle Fachmedien einnehmen sollten, um Mythenbildung vorzubeugen oder aufzudecken.

Das Besondere an dieser Folge: Im Anschluss an das Gespräch mit Uwe P. Kanning sind einige Redakteure und Redakteurinnen des Personalmagazins zu Gast im Studio und geben Einblick in ihre Redaktionsarbeit.

Was noch kommt: Lernreise mit Robert Lohr

In der nächsten Folge gibt es wieder eine Lernreise zu hören: Schauspieler Robert Lohr berichtet von seiner Schauspielausbildung, seiner Zeit am Theater und den Einstieg in die TV-Produktion, etwa bei den Bergrettern. Was er gelernt hat: auf sich zu vertrauen.





