"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 47 geht es um ein Schulungsprogramm, mit dem das Autohaus Senger Führungskräfte bei der Neuausrichtung des Unternehmens unterstützt hat.

Wie unterstützt man Führungskräfte bei einem strategischen Umbruch? Vor dieser Frage stand das Autohaus Senger, das im Zuge seiner Neuausrichtung des Unternehmens ein Führungskräfteentwicklungsprogramm aufgesetzt hat.

Podcast neues lernen: Wie gelingt der Mindshift bei Führungskräften?

Die Führungskräfte bei Senger sollten unterstützt werden, die neuen Aufgaben und Werte umzusetzen. Linda Gesterkamp, HR Director bei Senger, erklärt, worin die Neuausrichtung bestand und wie sie das Programm ins Rollen gebracht haben. Partner bei der Entwicklung des Programms, das sich in Formaten und Aufbau an die neue Strategie des Unternehmens anlehnte, war Deep Skill. CEO Miriam Mertens gibt dabei Einblicke, wie sie bei der Konzeption vorgegangen sind und wie eine konkrete Learning Journey für Führungskräfte aussah.

