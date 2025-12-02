Podcast neues lernen

Podcast Folge 69: Upskill Summit Heilbronn

02.12.2025
Podcast neues lernen: Upskill Summit Heilbronn
Bild: Haufe Online Redaktion Reinhören lohnt sich: Kristina Enderle da Silva und Julia Senner hinterfragen im Podcast "neues lernen" aktuelle Lerntrends, liefern Fakten und geben Einblicke in die Unternehmenspraxis.

"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 69 geht es darum, wie sich Weiterbildung nachhaltig in Organisationen verankern lässt.

Weiterbildung ist ein wichtiger Schlüssel, um als Unternehmen zukunftsfähig zu sein. Da mögen viele zustimmen. Die zentrale Frage ist aber: Wie gelingt es uns, die Relevanz von Weiterbildung auch nachhaltig in Organisationen zu implementieren? Dazu gehören einige Bausteine – wie auch bei einem Haus, das bildlich beim Podcast "neues lernen" beim Upskill Summit in Heilbronn entstanden ist.

Podcast neues lernen: Weiterbildung nachhaltig in Organisationen verankern

Damit Weiterbildung ankommt und langfristig wirkt, müssen viele Akteure in Organisationen – und im besten Fall auch über Organisationen hinaus – zusammenarbeiten: Führungskräfte und einzelne Mitarbeitende sowie Chefetagen, die dafür sorgen, dass Weiterbildung in der Unternehmensstrategie verankert wird. Zudem braucht es die passenden Lerninhalte wie auch -formate – praxisorientiert und kooperativ, und am besten kontinuierlich. All das beleuchten die Gäste Christian Rieck, Geschäftsführer Wissensstadt Heilbronn, Tim Beichter, Forscher und Head of Global Upskill bei Fraunhofer IAO, Caroline Eggers, Division Director Continuing Education, TUM Campus Heilbronn, Prof. Dr. Martin Tettenborn, Geschäftsführer Heilbronn Institute for Lifelong Learning, Prof. Dr. Conny Mayer-Bonde, Direktorin Duale Hochschule Baden-Württemberg im Podcast neues lernen.

Was noch kommt: Podcast zu Self-Leadership

Sich selbst zu führen, ist gar nicht so leicht: Die Herausforderungen in Beruf und Privatleben sind hoch. Gerade als Führungskraft ist es daher umso wichtiger, auch sich selbst zu reflektieren. Wie das im Dschungel der Anforderungen gelingen kann, zeigen André Häusling und Thorsten Reitz in der nächsten Folge.

Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.

Weiterbildung , Lernkultur
Bleiben Sie immer Up-to-date mit dem Personalmagazin – neues lernen Newsletter