Podcast Folge 69: Upskill Summit Heilbronn
Weiterbildung ist ein wichtiger Schlüssel, um als Unternehmen zukunftsfähig zu sein. Da mögen viele zustimmen. Die zentrale Frage ist aber: Wie gelingt es uns, die Relevanz von Weiterbildung auch nachhaltig in Organisationen zu implementieren? Dazu gehören einige Bausteine – wie auch bei einem Haus, das bildlich beim Podcast "neues lernen" beim Upskill Summit in Heilbronn entstanden ist.
Podcast neues lernen: Weiterbildung nachhaltig in Organisationen verankern
Damit Weiterbildung ankommt und langfristig wirkt, müssen viele Akteure in Organisationen – und im besten Fall auch über Organisationen hinaus – zusammenarbeiten: Führungskräfte und einzelne Mitarbeitende sowie Chefetagen, die dafür sorgen, dass Weiterbildung in der Unternehmensstrategie verankert wird. Zudem braucht es die passenden Lerninhalte wie auch -formate – praxisorientiert und kooperativ, und am besten kontinuierlich. All das beleuchten die Gäste Christian Rieck, Geschäftsführer Wissensstadt Heilbronn, Tim Beichter, Forscher und Head of Global Upskill bei Fraunhofer IAO, Caroline Eggers, Division Director Continuing Education, TUM Campus Heilbronn, Prof. Dr. Martin Tettenborn, Geschäftsführer Heilbronn Institute for Lifelong Learning, Prof. Dr. Conny Mayer-Bonde, Direktorin Duale Hochschule Baden-Württemberg im Podcast neues lernen.
Was noch kommt: Podcast zu Self-Leadership
Sich selbst zu führen, ist gar nicht so leicht: Die Herausforderungen in Beruf und Privatleben sind hoch. Gerade als Führungskraft ist es daher umso wichtiger, auch sich selbst zu reflektieren. Wie das im Dschungel der Anforderungen gelingen kann, zeigen André Häusling und Thorsten Reitz in der nächsten Folge.
Abonnieren Sie den Podcast, sodass Sie über jede neue Folge informiert werden, unter neues-lernen.podigee.io.
-
Die besten Business Schools für Master in Management
125
-
Wenn KI das Coaching übernimmt
77
-
Die verschiedenen Führungsstile im Überblick
41
-
Mini-MBA: Gut und günstig, aber weniger wertvoll
40
-
Investitionen in Weiterbildung nehmen zu, aber verpuffen
36
-
Psychologische Sicherheit: Erfolgsfaktor für Teamerfolg jenseits der Teamzusammensetzung
341
-
MBAs zum Schnäppchenpreis
29
-
Insead führt erstmals das Ranking europäischer Business Schools an
28
-
Wie Künstliche Intelligenz in der Personalentwicklung im Einsatz ist
25
-
Die Nachfrage nach Executive Education nimmt zu
25
-
Podcast Folge 69: Upskill Summit Heilbronn
02.12.2025
-
Frauen bei KI-Weiterbildungen benachteiligt
28.11.2025
-
Wie L&D Zukunftsfähigkeit fördern kann
27.11.2025
-
Podcast Folge 68: Wirksamkeitskontrollen fürs Lernen
25.11.2025
-
Neuer Bitkom-Arbeitskreis "Future of Learning"
21.11.2025
-
Deutschland ist zweitbeliebtestes Studienland für Wirtschaftswissenschaften
20.11.2025
-
Deutsche Beschäftigte lernen – andere lernen schneller
19.11.2025
-
Chancen von KI für die betriebliche Bildung
19.11.2025
-
Risiken und Grenzen von KI in der Weiterbildung
19.11.2025
-
Auf Umwegen zum Masterabschluss
18.11.2025