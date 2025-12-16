"neues lernen", das multimediale Produkt für alle, die Lernen im Unternehmen vorantreiben, veröffentlicht alle zwei Wochen einen Podcast. In Folge 70 steht das Konzept des Radical Self-Leadership im Fokus.

Dynamische Arbeitswelten, ständig neue Herausforderungen, sich fit halten, ein offenes Ohr für Mitarbeitende haben, Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Auf Führungskräfte prasseln eine Menge Anforderungen ein, die eher mehr als weniger werden. Um nicht im Sog der Anforderungen zu unterzugehen, braucht es eine gute Portion Selbstführung und -reflexion.

Podcast neues lernen: Radical Self-Leadership

Um sich selbst zu reflektieren und eigene Entwicklungsfelder immer wieder auszuloten, sollten sich Führungskräfte regelmäßig Raum suchen, erklären André Häusling, Geschäftsführer der HR Pioneers, und Thorsten Reitz, Gründer der Savvean UG, die dafür das Radar-Modell entwickelt haben. Dahinter steckt das Konzept des Radical Self-Leaderships in verschiedenen Phasen.

Was noch kommt: Marktblick Skillentwicklung

Podcastfolge 71 zum Jahresstart dreht sich um den Weiterbildungsmarkt. Was waren Kompetenzen, die im Jahr 2025 im Zentrum standen, wohin geht es 2026? Oliver Hahn, Regional Director GoodHabitz, gibt Antwort auf diese Fragen, auch vor dem Hintergrund einer Erhebung zum Thema Soft Skills.





