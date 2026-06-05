Als Teilbereich der Personalentwicklung fördert die Führungskräfteentwicklung gezielt die Führungskompetenzen von Mitarbeitenden. Sie richtet sich an Leadership-Nachwuchs genauso wie an aktive Führungskräfte und hilft ihnen, ihr Führungsverhalten und ihren Führungsstil zu entwickeln.

Aus guten Mitarbeitenden werden nicht einfach so gute Führungskräfte. Denn eine Leadership-Position setzt ein besonderes Skillset voraus. Um dieses zu entwickeln und zu fördern, setzen Unternehmen auf gezielte Führungskräfteentwicklung.

Definition Führungskräfteentwicklung

Doch was genau versteht man unter Führungskräfteentwicklung? Führungskräfteentwicklung ist ein Teil der Personalentwicklung. Sie richtet sich an aktuelle Führungskräfte genauso wie an Nachwuchsführungskräfte. Entsprechend der vorhandenen Erfahrung bietet sie Weiterentwicklung in grundlegenden Führungskompetenzen zusammen mit Basiswissen in Führungsmethoden und -stilen an. Oder sie vermittelt spezielle Kompetenzen wie Entscheidungsfähigkeit, Konfliktfähigkeit oder digitale Führungskompetenzen für einzelne Mitarbeitende in Führungspositionen.

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Warum braucht es Führungskräfteentwicklung?

Da Führungskräfte eine wichtige Vorbild- und Multiplikatorfunktion im Unternehmen einnehmen, ist die Führungskräfteentwicklung von großer Bedeutung. Sie dient nicht nur als eine reine Vermittlung von Fach- oder Methodenkompetenzen. Vielmehr müssen bei der Führungskräfteentwicklung auch die Werte des Unternehmens vermittelt werden.

Zudem hängt die Führungskräfteentwicklung auch mit der Nachfolge- und Karriereplanung zusammen. Wer an einem Programm für Nachwuchsführungskräfte teilnimmt und so Zukunftsperspektiven für die Karriere im eigenen Unternehmen erhält, ist in der Regel motivierter und fühlt sich gebunden an das Unternehmen, das diese Möglichkeiten bietet.

Mehr dazu lesen Sie in unserem Grundlagenbeitrag "Wie funktioniert Führungskräfteentwicklung?".

Führungskräfteentwicklung im digitalen Zeitalter

Eine effektive Führungskräfteentwicklung im digitalen Zeitalter erfordert eine ganzheitliche und zukunftsorientierte Herangehensweise. Es geht nicht nur darum, den Führungskräften technisches Wissen zu vermitteln, sondern auch, ihre Kompetenzen in den Bereichen Kommunikation, Innovation und Change Management zu stärken.

Darüber hinaus sollten Unternehmen eine Kultur der kontinuierlichen Weiterbildung fördern. Die digitale Welt entwickelt sich ständig weiter, und Führungskräfte müssen bereit sein, sich neuen Technologien und Trends anzupassen. (Mehr zu den wichtigsten Weiterbildungstrends für Führungskräfte lesen Sie hier). Es ist wichtig, ihnen die Ressourcen und Unterstützung zur Verfügung zu stellen, um ihr Wissen auf dem neuesten Stand zu halten und ihre Fähigkeiten kontinuierlich zu verbessern. Führungskräfte müssen sich mit dem digitalen Wandel auseinandersetzen und ihre Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln, um Schritt zu halten und zugleich als Vorbild für die Mitarbeitenden zu dienen.



