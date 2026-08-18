Frauenquote

Hans-Peter Löw
Hans-Peter Löw
Interview zur EU-Frauenquote

"Die gesetzlichen Zielvorgaben zur Frauenquote sind ein notwendiger Impuls"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will im ersten Halbjahr 2022 eine europaweite Frauenquote in den Aufsichtsräten großer Unternehmen durchsetzen. Danach sollen Aufsichtsräte börsennotierter Unternehmen künftig zu mindestens 40 Prozent mit Frauen besetzt werden. KMU sollen nicht betroffen sein. Was das für Deutschland heißt, wo bislang eine niedrigere Quote gilt, erklärt Arbeitsrechtler Dr. Hans-Peter Löw.
Mann und Frau im Büro mit Laptop
Mann und Frau im Büro mit Laptop
Frauen in Führungspositionen

Frauen wollen führen – aber unter anderen Vorzeichen

Obwohl Frauen ihren männlichen Kollegen in Bezug auf Kompetenz und Potenzial in nichts nach­stehen, sind Frauen in Führungs­positionen unter­repräsentiert. Warum ist das so? Wollen Frauen gar nicht führen? Eine Studie ging dieser Frage nach. Anhand von 50 qualitativen Interviews arbeiteten die Autoren heraus, welche Rahmen­bedingungen sich Frauen wünschen, um Führungs­verantwortung zu übernehmen.

Frauen wollen führen – aber unter anderen Vorzeichen
Frauenanteil Anstieg
Frauenanteil Anstieg
DIW Managerinnen-Barometer

Frauenanteil in deutschen Vorständen könnte von 12 auf 21 Prozent steigen

Die Frauenanteile in den Spitzengremien großer Unternehmen in Deutschland sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen. Vielerorts gewann die Entwicklung aber insbesondere in den Vorständen kaum an Dynamik. Bringt das jüngst vom Bundeskabinett beschlossene zweite Führungspositionen-Gesetz endlich die Trendwende? Aktuelle Zahlen liefert das neueste Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin).
Weltfrauentag 2017: Meilensteine der Frauenförderung
Weltfrauentag 2017: Meilensteine der Frauenförderung
Gesetzentwurf „Zweite FührungspositionenG“

Bald mehr Druck für Frauenquote in großen und bundeseigenen Unternehmen

Mit der Frauenquote in den Leitungsgremien der Wirtschaft und des Bundes soll es endlich vorangehen. Klare Vorgaben und spürbare Sanktionen bei Besetzungs-Verstößen sollen Bewegung in festgefahren männerlastige Aufsichtsrats-Strukturen von Wirtschaft und staatlichen Unternehmen bringen. Das ergibt sich aus einem gemeinsamer Gesetzentwurf von Bundesjustizministerium und Familienministerium. 
Geschäftsfrau im Büro die direkt in die Kamera schaut
Geschäftsfrau im Büro die direkt in die Kamera schaut
Führungspositionengesetz

Referentenentwurf zur Mindestbeteiligungsquote liegt vor

Familienministerin Franziska Giffey hat den Entwurf eines zweiten Führungspositionengesetzes vorgelegt. Es bringt Änderungen und Ergänzungen zu einem Gesetz aus dem Jahr 2015, mit dem zum einen eine fixe Geschlechterquote in den Aufsichtsräten mitbestimmter börsennotierter Unternehmen und zum anderen eine flexible Quote mit Zielgrößen für sonstige Aufsichtsräte und Führungsebenen eingeführt wurde.
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